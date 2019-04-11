羊肉爐湯頭鮮甜！高雄全羊肉餐廳　必吃熱炒、限量麻辣羊腳

點評：我超怕羊臊味，但這裡的竟然沒有～

文、圖／虎麗笑嗨嗨

羊一哥國產羊肉店 是大寮新開的全羊肉餐廳，嚴選鮮宰溫體國產努比亞羊肉，可以吃到熱騰騰鍋物藥膳羊肉爐、清燉羊肉爐、熱炒羊肉、麻辣羊腳等特色料理，很適合聚餐約會。老闆張福隆也大有來頭，是台灣養羊協會前理事長，對羊的處理方式和口感很講究，來這裡品嚐的羊肉幾乎沒有腥臊味，加上使用不同新鮮食材調配製作，擁有不少回頭客。

虎麗很喜歡藥膳湯底的清香滋味，店家調配中藥材比例燉煮湯汁，包覆帶皮羊肉吃起來夠味但不燥，如果不敢吃藥膳也有清湯可選擇！多種熱炒私心推薦必嚐冬季限定的白玉羊肉、清蒸三層肉、鳳梨羊肉，還有羊腦烘蛋也不錯，喜歡嚐鮮一定要試試麻辣羊腿以及要預約才吃得到的椒鹽黃金腿～

鍋底

▲藥膳羊肉爐 小 500元

招牌必吃的藥膳羊肉爐小份可供4～5人享用，湯底使用自家調配比例的中藥材，必須將藥膳湯底先煮製出味，再加入羊肉去煮，湯的香氣聞起來很濃郁，不過入口是清爽滋味，虎麗覺得口感溫潤不太燥～

▲帶皮羊肉吸滿藥膳湯香氣，吃起來有Q彈較勁，肉質扎實不乾柴。

▲鍋底還有豐富的時蔬、豆腐、玉米，讓湯汁多了鮮甜滋味也更飽足。

▲如果不吃藥膳也有清燉羊肉爐可選擇，湯底是使用羊骨、羊肉燉煮，並加入薑絲提味。

必點肉品

▲涮肉片 450元／份

現點現切的羊肉片很值得嚐鮮，有瘦肉和油脂部位，放入藥膳湯底涮熟享用，直接品嚐有獨特的香氣和甘醇滋味，沒什麼羊臊味，喜歡口味重一點可以蘸點店家自製的沾醬，多了微辣鹹香口感。

▲羊肉片記得涮到不見血紅再享用，每一口都包覆藥膳湯汁的清香味。

▲沾醬是自家特調比例，鹹鹹甜甜的微辣感可以提升風味，虎麗比較建議吃原味，更能品嚐羊肉的香醇。

熱炒料理

▲白玉羊肉（冬季限定） 200元

虎麗最愛這道熱炒，是使用醃製的白玉蘿蔔炒製，滋味酸甜開胃，清脆蘿蔔咬起來卡滋卡滋，建議一塊蘿蔔配一塊羊肉享用，感受兩種食材融合的口感。

▲小黃瓜羊肉 200元

小黃瓜羊肉是新推出的隱藏版料理，口感十分脆爽涮嘴，小黃瓜風味與滑嫩羊肉滋味很match，這道比想像中好吃～

▲苦瓜羊肉 200元

微苦鹹香的苦瓜羊肉很清香，吃起來脆脆的，加上軟嫩羊肉多了肉香很有滿足感，還蠻下飯的！

▲青椒羊肉 200元

很有人氣的青椒羊肉選用三色彩椒料理，吃起來飽滿多汁，炒製羊肉相當爽口夠味，脆嫩雙重口感特別涮嘴。

▲蔥爆羊雜 200元

喜歡多種脆嫩咬感的咀嚼控推薦試試蔥爆羊雜，特別選用羊肚、羊腸兩款料理，口感多汁香醇，入口能品嚐獨特清香。

▲鳳梨羊肉 200元

這個鳳梨羊肉也是虎麗很愛的餐點，使用大樹鳳梨有獨特的果香風味，搭配鮮嫩羊肉味道更清香，入口能嚐到飽滿多汁的口感！

▲羊腦烘蛋 300元

蛋控蠻推薦點一份羊腦烘蛋，將羊腦混合土雞蛋煎製，加入九層塔提升風味，吃起來軟綿香醇，很像豆腐的口感，還有迷人的蛋香～

▲清蒸三層肉 300元

很多老饕都會選擇清蒸三層肉，採用蒜頭加米酒蒸煮，味道十分濃醇涮嘴，三層肉吃起來不會油膩，羊皮帶點軟Q口感，也有豐富膠質。

特色料理



▲麻辣羊腳（限量） 500元

可以大口品嚐的吮指美味每日限量供應，麻辣羊腳能調整辣度，虎麗點微辣就很夠味！老闆說這道必須先將羊腳煮熟後再搭配自家曬製的朝天椒料理，吃起來會有些許自然膠質的微稠感～

▲羊腳軟綿Q彈，擁有豐富膠質的滑嫩口感，包覆麻辣醬汁吃起來香辣涮嘴～

▲椒鹽黃金腿 秤重（須提前一天預約）

沒有預約吃不到的椒鹽黃金腿私心推薦必點！因為秤重價格不一定，虎麗吃的這個份量大約800元。羊腿需要提前一天滷製後油炸料理，加上孜然粉及胡椒炒製的洋蔥、蔥段、蒜片，有著濃郁風味和辣感～

▲羊腿加上新疆孜然粉多了濃郁香氣，吃起來帶點微辣感，羊腿帶皮的軟Q膠質感，瘦肉軟嫩不乾柴，愈嚼愈香。

主食

▲羊油麵線30元／碗

羊油拌麵線滋味十分香醇，加上蒜酥多了層次風味，很適合搭配羊肉熱炒享用，吃起來很飽足。

▲羊麻麵線30元／碗

不太敢吃羊油麵線或喜歡多一點風味，可以試試加了麻油的羊麻麵線。

甜點

▲用餐後會免費提供每人一支羊奶冰棒，有原味和紅豆口味，是使用自家養殖生產的羊乳製作，味道相當濃醇溫潤！羊一哥國產羊肉店現場也有販售盒裝，喜歡的可以自行選購。

▲冰箱裡也有原味羊奶和巧克力羊奶可選購，滋味濃醇不腥，很適合奶製品控～

菜單 MENU

用餐空間

▲寬敞的用餐空間很適合多人聚餐。

▲羊一哥國產羊肉店餐廳外觀＆老闆（台灣養羊協會前理事長張福隆）。

羊一哥國產羊肉店

地址： 高雄市大寮區光明路二段761號

營業時間：二至五16：30～23：00／六日11：00～14：00、16：30～23：00／週一公休

電話 07－6513013