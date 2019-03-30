周六限定！高雄駁二夜市10間必吃美食　炸黑輪、QQ蛋都上榜

點評：好想下班後衝到高雄吃！

文、圖／虎麗笑嗨嗨

駁二夜市是鹽埕每週六限定的隱藏版夜市，位於公園二路與建國四路口，在地人都稱「橋下夜市」或「建國夜市」，因為美食攤位種類不太重複，逛完一圈可以吃到不同鹹食、甜點，也是很多人推薦必逛的高雄景點。虎麗幾乎連續好幾個週末都跑到夜市覓食，有現炸手工黑輪、清蒸臭豆腐、鹽水雞、串燒等料理，還有QQ蛋、春捲冰淇淋、豆腐飲、可麗餅，全部吃完大概會飽到天靈蓋（笑）。

駁二夜市的攤位選擇很多，有些特色美食也很值得嚐鮮，如果有看到自己喜歡的餐點都可試試～這篇懶人包攻略介紹10家在地人推薦、虎麗自己吃過喜歡的口袋名單，內容會持續更新哦！

▲機車可以停在建國路和公園路旁，夜市裡的代天府左手邊有洗手間。

▲虎麗每次都大約7～8點到駁二夜市，人潮還蠻多的，可以慢慢逛，有喜歡的美食都可以嚐鮮看看，或是試試我們吃過不錯及粉絲推薦的口袋名單～

福記炸黑輪／麵線羹



▲福記炸黑輪、麵線焿

這家的炸黑輪是虎麗心頭好，現點現炸的口感外酥內軟，撒上胡椒鹽很夠味，還有附台式泡菜搭配解膩。麵線焿比較濃稠，能吃到脆嫩肉塊，可以自己加甜辣醬更美味。

▲炸黑輪40元／份。

▲麵線焿小碗35元。

鍋燒麵／麵疙瘩

▲鍋燒麵、麵疙瘩

這家推薦必吃麵疙瘩，老闆娘說是手工製作，湯頭也是自家熬煮的！麵疙瘩口感很Q彈有嚼勁，適合搭配濃郁的咖哩湯，吃起來香醇有飽足感；另外還可以加牛奶湯，吃起來有點奶油香氣，奶味蠻濃郁的～

▲自製麵疙瘩是現點現捏料理。

▲麵疙瘩70元＋咖哩20元。

▲鍋燒麵、意麵60元＋牛奶20元。

彌陀（英）清蒸臭豆腐

▲彌陀（英）清蒸臭豆腐

臭臭香香的鍋物頗平價，老闆娘說是自製鍋底加湯煮製，口味不會太鹹太臭，虎麗也很喜歡這家清蒸臭豆腐鍋，還可以另外單點臭豆腐或豬血加料，吃起來更有飽足感。

▲每一鍋都是現點現煮熱騰騰。

▲清蒸臭豆腐／麻辣臭豆腐 每份60元。

大廟口鹽水雞

▲大廟口鹽水雞

到夜市想吃這家鹽水雞請先夾料排隊再慢慢逛！到攤位自行拿袋子和號碼牌 ，將想吃的料夾入袋裡，外面寫上要不要辣，並留下手機電話號碼，號碼牌丟入袋子或想辦法夾著，依序放到桌面上等候～虎麗每次都等2小時才能拿到手啊（淚奔）。

▲夾料放袋子，在有號碼的紙牌上寫自己的手機號碼，還有是否加辣。

▲然後放在旁邊桌上，有一堆排隊待切調味的這區就是啦～

▲老闆會將調味料完整包覆鹽水雞配料，每一口都很夠味。

南洋沙嗲烤肉



▲南洋沙嗲烤肉

在大廟口鹽水雞旁邊的烤肉攤是一對老夫妻經營，來這裡直接選自己想吃的串串拿給老闆烤，速度蠻快的不會等太久，刷醬灑粉吃起來味道很濃郁，但不會太鹹，推薦雞腿肉和黑輪，米血也頗有Q勁哦～

▲雞腿肉40元／串。

▲雞腿肉40元、黑輪10元、米血10元、青椒30元。

超級QQ蛋



▲超級QQ蛋

靠近入口處的超級QQ蛋經常大排長龍，想吃的話建議趁早排隊哦！這家油鍋看起來很乾淨，油炸完的QQ蛋頗大顆，吃起來比較厚實有Q勁。

▲有紫色和黃色QQ蛋。

▲超級QQ蛋兩包50元。

春捲冰淇淋



▲春捲冰淇淋

春捲冰淇淋現刨花生糖，吃起來甜甜脆脆的，也是虎麗吃飽後一定要品嚐的甜點（笑）。口感QQ的餅皮包著現挖冰淇淋，整個外Q內酥脆，還有香菜的風味很不錯吃，如果不加香菜記得先告知～另外還有碰手氣的樂透冰，每次只要投10元就有機會得到2球、3球冰，可以玩玩看！

▲宜蘭春捲35元

鹹鹹甜甜的宜蘭春捲加冰淇淋會讓人一口接一口，因為融化速度比較快，建議在現場吃完。

日暮屋烤麻糬



▲日暮屋烤麻糬

愛麻糬的想要滿足一下可以嚐鮮，虎麗點大份選擇煉乳花生、煉乳巧克力兩種口味共三塊，烤麻糬口感軟Q又綿綿的，加上煉乳、巧克力醬、花生粉很香甜，熱呼呼吃起來頗有滿足感。

▲大份3個50元（選2口味）。

哈妮可麗餅







▲哈妮可麗餅

這家很有人氣，就在夜市入口處，建議點好之後去逛逛再取餐。虎麗點的「非常巧克力」最適合愛濃郁巧克力滋味的螞蟻人，酥脆可麗餅抹上巧克力，再搭配巧克力醬吃起來苦甜涮嘴，一般會加彩色巧克力米，可以請闆娘不要加～

▲非常巧克力40元。

大虎茶堂（原豆爸豆花）



▲大虎茶堂(原豆爸豆花)

原名豆爸豆花的豆花飲料攤改名了，現在叫大虎茶堂，虎麗每次去都要排隊，老闆說晚上10點前比較容易買到喜歡的口味哦！飲品是加手工炒糖，喝起來不會太甜太膩，喜歡奶味濃可以選擇珍奶豆花，有珍珠、鮮奶、豆花，清爽一點試試玉妃珍奶茶，一樣有加豆花喝完頗飽～

▲珍奶豆花小杯35元／玉妃珍奶茶小杯35元。

其它攤位／遊戲攤位



駁二夜市（橋下夜市）還有很多特色攤位也不錯，虎麗再找機會去嚐鮮，大家有喜歡的都可以試試哦！另外夜市裡也有不少適合大人與小朋友同樂的遊戲攤位，吃喝玩樂一晚上很OK。

駁二夜市（橋下夜市／建國夜市）



地址： 高雄市鹽埕區建國四路79號

營業時間：每週六17：30～23：00 （各攤售完為止）