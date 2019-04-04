飄香20年！高雄隱藏版饅頭店　「爆餡紅豆條」晚來吃不到

點評：我超喜歡吃饅頭

文、圖／虎麗笑嗨嗨

上品手工饅頭已經開了20年，每天早上手工揉製、發酵、蒸熟，下午2點開始販售，不過現場備貨量沒有很多，建議先預訂再自取避免撲空！虎麗路過幾年才發現這家饅頭店，位於鼓山九如陸橋下真的有點隱藏，目前吃過最喜歡白饅頭和胖嘟嘟爆餡的紅豆條，剛蒸好出爐的饅頭有淡淡香氣，放涼後吃起來比剛蒸好的更有Q勁，可以預訂一袋紅豆條回家慢慢享用，早餐或下午茶吃這個剛好飽足，建議2天內吃完風味最佳哦～

▲饅頭和紅豆條都是每天現揉現蒸下午販售。

▲新鮮手作的紅豆條。

▲現場有先蒸好放涼的，還有蒸籠裡現蒸熱騰騰的，虎麗偏愛放涼的口感～





▲紅豆條12元／條

虎麗很喜歡上品手工饅頭製作的爆餡紅豆條，白白胖胖超可愛，每次都忍不住啃完一整條！闆娘說內餡是兩種紅豆混合，比較不會太甜膩，加上軟Q饅頭很順口。

▲紅豆條可以買袋裝5入，現場數量有限，建議一天前打電話預訂，不然就要碰運氣囉～

▲店裡還有其他種類的包子、饅頭，目前吃過心中的NO.1還是紅豆條！

▲上品手工饅頭店外觀。

上品手工饅頭



地址： 高雄市鼓山區九如四路598號

營業時間：週一至週六 14：00～18：00（週日公休）

電話：07－5312178