ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

飄香20年！高雄隱藏版饅頭店　「爆餡紅豆條」晚來吃不到

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式..

點評：我超喜歡吃饅頭
ETtoday餓勢力

▲▼上品手工饅頭。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

文、圖／虎麗笑嗨嗨

上品手工饅頭已經開了20年，每天早上手工揉製、發酵、蒸熟，下午2點開始販售，不過現場備貨量沒有很多，建議先預訂再自取避免撲空！虎麗路過幾年才發現這家饅頭店，位於鼓山九如陸橋下真的有點隱藏，目前吃過最喜歡白饅頭和胖嘟嘟爆餡的紅豆條，剛蒸好出爐的饅頭有淡淡香氣，放涼後吃起來比剛蒸好的更有Q勁，可以預訂一袋紅豆條回家慢慢享用，早餐或下午茶吃這個剛好飽足，建議2天內吃完風味最佳哦～

▲▼上品手工饅頭。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲饅頭和紅豆條都是每天現揉現蒸下午販售。

▲▼上品手工饅頭。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼上品手工饅頭。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲新鮮手作的紅豆條。

▲▼上品手工饅頭。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲現場有先蒸好放涼的，還有蒸籠裡現蒸熱騰騰的，虎麗偏愛放涼的口感～

▲▼上品手工饅頭。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲紅豆條12元／條

虎麗很喜歡上品手工饅頭製作的爆餡紅豆條，白白胖胖超可愛，每次都忍不住啃完一整條！闆娘說內餡是兩種紅豆混合，比較不會太甜膩，加上軟Q饅頭很順口。

▲▼上品手工饅頭。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲紅豆條可以買袋裝5入，現場數量有限，建議一天前打電話預訂，不然就要碰運氣囉～

▲▼上品手工饅頭。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼上品手工饅頭。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼上品手工饅頭。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲店裡還有其他種類的包子、饅頭，目前吃過心中的NO.1還是紅豆條！

▲▼上品手工饅頭。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲上品手工饅頭店外觀。

▲▼上品手工饅頭。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

上品手工饅頭

地址：高雄市鼓山區九如四路598號
營業時間：週一至週六 14：00～18：00（週日公休）
電話：07－5312178

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
部落格粉絲團Instagram

關鍵字： 上品手工饅頭 虎麗笑嗨嗨 達人美食 美食情報 高雄美食 銅板美食 傳統小吃

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

推薦閱讀

嗜辣者必嚐鮮！高雄人激推涮嘴麻辣燙　臭豆腐一咬就噴汁

每日限量供應！屏東車站文青風小攤　必喝涮嘴綠豆沙牛奶

高雄特製龍頭麻辣鴛鴦鍋　鴨血、豆腐飽滿多汁可無限續！

高雄平價古早味麵店！香噴噴麻醬乾麵＋剝皮辣椒雞湯超涮嘴

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

晚來吃不到！平鎮人的「神祕早餐」

幾點買票最便宜？訂機票必知眉角曝

必比登推介夜市小吃名單出爐

免裝備爽玩！宜蘭豪華露營地那一村

獨／「雲林稻草捲心酥」只開到4/7！

台南運河船12歲以下連假免費

感受二戰時期緊張氛圍　台中清水鬼洞4月重新開放

馬爾地夫迪古拉島度假村新開幕

「新北13座運動中心」4月優惠！

花蓮必住3間歐洲童話風格飯店

熱門行程

最新新聞更多

盤點花蓮3水上活動景點、6必去勝地

3大美味關鍵！天香臭豆腐入榜必比登

必比登唯一甜點！御品元「冰火湯圓」四..

高雄饅頭店爆餡紅豆條晚來吃不到！

李鍾碩《羅曼史》出鏡超高食堂在這

3類早餐會胖死！她授「獨家菜單」瘦慘

幾點買票最便宜？訂機票必知眉角曝

感受二戰時期緊張氛圍　台中清水鬼洞4..

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366