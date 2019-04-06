扮成皇上皇后來喝湯！高雄燉品甜湯店　必嚐胡椒豬肚雞盅

點評：裝扮成皇上皇后喝湯，也太好玩了～

文、圖／虎麗笑嗨嗨

唐太盅養生燉品甜湯高雄武聖店位在武廟附近的蘋果市集，提供每天精心熬製的燉品及甜湯，來這裡不僅能喝熱湯暖暖身，還有香菇米糕、養生藥膳麵線等鹹食料理可以吃飽飽。想吃豐盛一點推薦選擇套餐，虎麗點的「本草時珍」有盅品、麵線（或米糕）、蔬食、甜品，一人份量剛剛好，如果懶得想要吃什麼，「一日之選」最方便，每天都有指定湯品組合！

唐太盅養生燉品甜湯的盅湯都不加味精，也沒有濃郁中藥味，可以品嚐到自然鮮美口感，重口味吃貨建議試試胡椒豬肚雞盅，充滿豐富的胡椒香氣和微辣感，搭配軟嫩豬肚及鮮嫩雞肉特別涮嘴滿足；喜歡清爽滋味的來一盅狗尾草燉雞、黑蒜頭燉雞也不錯～

▲聖旨到～！唐太盅養生燉品甜湯的菜單是聖旨，感覺超霸氣。

▲還有提供皇上、皇后服飾可以自行穿搭拍照體驗～

▲皇上穿越時空來喝燉湯，看來很滿意這湯品！（穿這衣服還蠻難有大動作的，喝湯會狂爆汗，建議拍拍照留念就好）

▲入座時會提供特製熱茶，可以先暖暖胃等餐。

養生套餐

▲本草時珍 盅品＋麵線（或米糕）＋蔬食＋甜品 340元

盅品可以自行選擇喜歡的口味，虎麗很推薦胡椒豬肚雞盅，滋味濃郁香醇帶點微辣感，很適合重口味吃貨享用，搭配招牌香菇米糕更有飽足感。

▲胡椒豬肚雞盅

喜歡濃厚口感推薦必喝胡椒豬肚雞盅，這個是人氣前三名的燉湯，有豐富的胡椒香氣和微辣感，搭配軟嫩豬肚很涮嘴，還能吃到鮮嫩雞肉～

▲這盅充滿胡椒香氣的湯品很順口，虎麗忍不住一口接一口喝光光！

▲香菇米糕

軟Q扎實的香菇米糕也很受歡迎，虎麗私心推薦必嚐！微鹹香帶點甜感，加上肉燥和香菇提升風味，會愈嚼愈香。

▲蔬食

蔬食提供時令蔬菜，虎麗是選擇大陸妹，脆爽蔬菜加上特製醬汁帶點鹹甜滋味，吃起來十分清香。

▲甜品 招牌燉奶

奶製品控一定要點招牌燉奶，有濃郁奶香和綿密滑順口感，甜食控吃起來超滿足～

▲燉奶滑嫩細膩，入口很快就化開。

一日之選

▲一日之選168元 （贈養生藥膳麵線乙份）

簡單吃或懶得想要吃什麼，推薦直接點一日之選！每天都有不同盅品搭配，虎麗去的當天是週一，提供「Mon黑蒜頭燉雞盅／狗尾草燉雞盅」擇一，還會贈養生藥膳麵線乙份哦～

▲狗尾草燉雞盅

這盅也是人氣很旺的湯品，雖然湯的香氣十分濃郁，但是味道比較清爽甘醇，喝起來微鹹甜不會有中藥味，相當溫潤滑順回甘，還有豐富的雞肉可以食用。

▲狗尾草燉雞盅是比較大眾的口味，口感清爽不燥，另外黑蒜頭燉雞盅也不錯，蠻推薦第一次來用餐的吃貨們試試！

▲養生藥膳麵線

清香撲鼻的養生藥膳麵線帶點微甜滋味，淋上滷汁、拌入豬油多了獨特香氣，麵線軟Q有嚼感，吃起來夠味但不會太厚實相當順口。

菜單 MENU

▲優惠大激賞活動／唐太盅超值禮盒（須提前預訂）。

用餐空間

▲用餐環境溫馨舒適，來這裡喝燉品吃甜湯感覺很輕鬆自在。

▲餐廳外還可以敲鐘。

▲唐太盅養生燉品甜湯餐廳外觀。

唐太盅養生燉品甜湯 高雄武聖店

地址： 高雄市苓雅區武廟路135巷5號

營業時間：週一至週日11：30～14：30、17：30～21：00／週三公休

電話： 07－7222958