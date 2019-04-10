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台北米其林／東京米其林二星姐妹店logy新摘一星　菜色台灣味搶戲

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▲logy。（圖／網友joyce提供)
▲logy茶碗蒸。(圖／Joyce提供)

記者黃士原／台北報導

第二屆《台北米其林指南》10日公布摘星名單，亞洲風味餐廳logy新入榜摘下一星。logy是東京米其林二星、2019亞洲50大排名第5的Florilege餐廳主廚川手寬康在台北開設的姐妹店，2018年11月開幕，是目前開幕最短時間就摘星餐廳。

川手寬康2018年宣布要來台開設logy，把他在Florilege的副主廚田原諒悟派來台灣駐點，而從8月開始走訪台灣各地尋找食材，先後參觀台灣中部可可與葡萄園，也到了台灣東部探索食材，像是永福野店的手工海鹽、自然農法農場等，而這些台灣風土也以各種不同的姿態出現在他的料理之中。

▲logy。（圖／網友joyce提供)
▲軟絲燒開胃小點。

logy餐廳定位在亞洲風味，但Liz卻認為台灣味頻頻搶戲，Liz在《新餐廳報告／東京米其林二星 Florilege 的台北姊妹店，logy 終於正式亮相！》一文裡提到，田原主廚要如何詮釋鹹酥雞？不選肉，當然也不選雞，他用馬頭魚一較高下，不採流行已久的立鱗淋油炸方式，去鱗，魚皮煎得極脆，上頭有五香粉調味，這是鹹酥雞的第一個面向；九層塔與青龍辣椒一起炒，幾乎像台式熱炒那樣染上鑊氣，這是鹹酥雞的第二個面向；大蒜，田原主廚自製黑蒜，發酵一週，再加工成黑蒜美乃滋點綴在旁，這是鹹酥雞的第三個面向；還有焦化金桔，讓人皺眉的酸被中和了，卻仍清新解膩，擠在魚身另有變化。

▲logy。（圖／網友joyce提供)
▲竹地雞。

▲logy。（圖／網友joyce提供)
▲竹地雞雞胸。

另外，田原主廚也把最能代表台灣味的麻辣鍋拿來翻玩，Liz說到，一道花蓮櫻桃鴨，熟成十天再烤，分切鴨胸，把皮煎脆，熟度是一等一地漂亮，粉嫩瑰紅不見血。麻辣鍋在哪裡？就在那深棕濃亮的醬汁裡，稠密辛香飄散開來，沈沈鬱鬱，麻而不辣，一沾上鴨肉，哈，確實是麻辣鍋。

▲logy。（圖／網友joyce提供)
▲以玫瑰花瓣裝飾的冰淇淋。

logy
地址：台北市大安區安和路一段109巷6號
電話：02 2700 0509

關鍵字： 美食情報 2019台北米其林 米其林必比登 必比登 台北米其林指南

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