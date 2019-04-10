台北米其林／鮨天本摘下二星　想吃排到2020年



▲鮨天本招牌押壽司。（圖／曾傑森提供）



記者黃士原／台北報導

去年被傳可能因為秘密客沒訂到位而沒摘星的「鮨天本」，今（2019)年終於摘下二星了！

可能是因為地緣關係再加台灣人愛吃，台灣的高級日本料理水準一向很高，在第一屆的台北米其林指南中就有5家日本料理摘星，不過，業界認為比這5家利害的日本料理還有很多家，其中鮨天本就是很多老饕的愛店之一，由於只有10個座位，開幕以來就是一位難求，現在訂位已訂到2020年了！





▲鮨天本店主天本昇吾。（圖／曾傑森提供）

鮨天本店主天本昇吾曾在福岡壽司名店「高玉」修業，而在創立鮨天本之前，曾有9年時間都是在台北「高玉」。天本昇吾創立鮨天本之後，許多老客人也跟著他過來。

跟多數台灣主打江戶前壽司店不同，鮨天本壽司手法結合了福岡流與江戶前的手法！常客曾傑森說，天本師傅的特色在於很清楚自己味覺的優勢，結合家鄉福岡流直接了當的新鮮與江戶前的細膩堆疊的層次，偶爾穿插酒肴的轉換，讓客人在品嘗過程中不停轉換味覺，而有驚喜的體驗。





▲赤身握。（圖／曾傑森提供）





▲大腹握壽司。（圖／曾傑森提供）

曾傑森以「破題如剪刀、結尾如棒槌」來形容天本師傅的料理過程，初始會以新鮮魚生逐漸往熟成前進，最後招牌的押壽司與白昆布的搭配，尾韻的甘甜酸鮮就像重擊一樣作為結尾的收場。而穿插其中的生熟食，基本功都一覽無遺。



鮨天本

地址：台北市大安區仁愛路四段371號





▲迷你烤鰻魚飯(烤星鰻)。





▲橙醋生蠔。

