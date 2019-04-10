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台北米其林／山海樓摘一星　傳承手工宴席菜　用台灣食材做料理

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▲壽 合菜套餐(六人份)，內容包含: 主廚拼盤(六道手工菜色)、蒲瓜封、扁魚春捲、金銀燒豬(三吃)、脆皮白鯧、肚包雞、季節水果、甜料。(圖／取自山海樓臉書)
▲山海樓以傳承手工宴席菜為主軸，用台灣食材做台灣料理。(圖／取自山海樓臉書)

記者黃士原／台北報導

由永豐餘生技在獨棟日式洋樓老宅所開設台菜餐廳山海樓，原本餐廳位於中山北路日式洋樓因為列入都更案，山海樓被迫吹熄燈號，不過餐廳在2018年3月搬遷到仁愛路計劃著重新出發，現在最新的消息是將在3月26日重新開幕，即日起開放訂位。

山海樓以傳承手工宴席菜為主軸，用台灣食材做台灣料理，並且努力傳達台菜精神與理念，而在這段重新開幕的空檔裡，山海樓努力挖掘遺失的老菜，求教老師傅，找尋老食譜，傳承1930年代蓬萊閣的精神，希望能復原台菜手工繁複技藝，用台灣山珍海味做出記憶中的老味道。

▲山海樓。（圖／記者黃士原攝）
▲招牌菜山海豪華拼盤。(圖／山海樓提供)

招牌菜山海豪華拼盤，內含人蔘豬心、甘蔗燻雞、手工現灌香腸、肝花、三色蛋中卷與達那滷鮑魚等六道手路菜，盛裝於充滿復刻美感的餐具器皿上，展現宴客時的氣派與熱情。掛爐燒雞也是山海樓一絕，選用台灣原生種的放山古早雞，由行政主廚求教蓬萊閣老師傅，親自傳授三吃做法；一吃以特製比例的豆腐乳醃料下去醃製再烤的雞肉；二吃滷絲、酸菜，佐以烤雞時流下來的雞汁做調味；三吃刈包，內餡可夾筍絲、酸菜與雞肉。

▲山海樓。（圖／記者黃士原攝）
▲掛爐燒雞。(圖／山海樓提供)

▲山海樓。（圖／記者黃士原攝）
▲蒲瓜封。

▲山海樓。（圖／記者黃士原攝）
▲古早味炒米粉。

另外值得一提的古早味炒米粉，是過去台灣人僅於宴客或節慶之時，端出以款待貴賓的佳餚。選取段木香菇、有機高山高麗菜與紅蘿蔔…等季節時蔬，加入澎湖日曬章魚乾與蝦乾爆香，拌炒嚴選自新竹的百分之百在來米所製作的純米米粉，最後煨入以台灣放山雞所滴製的雞湯入米粉收汁，恰如山珍與海味兼具的主食。山

▲▼米其林餐廳外觀-山海樓。（圖／記者呂佳賢攝）
▲山海樓現在的新家。（圖／記者呂佳賢攝）

在山海樓的臉書貼文中指出，餐廳裡的上百道菜色中，有三分之一的菜色都是跟著蓬萊德老師傅黃德興求教，希望能把這些有形的菜色保留，同時也把料理堅持與精神傳承下來。

像是山海樓的魷魚螺肉蒜，就是由蓬萊閣老師傅黃德興親自傳授，這也是台灣最具代表性的酒家菜　山海樓採用Green and Safe研發無添加香料、無防腐劑、無味精之黃金螺肉王罐頭，搭配山海食材與農場自種有機番茄，再用慢火慢燉螺肉、魷魚的食材。

地址：台北市仁愛路二段94號(忠孝新生站5號出口)
電話：02 2351 3345

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