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台北米其林／請客樓保持二星！主廚30年真功夫「堅持呈現最好的」

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▲喜來登大飯店-請客樓餐點。（圖／記者華少甫攝）

▲喜來登飯店的川揚料理「請客樓」在2019台北米其林指南中，再度奪二星殊榮。（圖／資料照片）

記者黃士原／台北報導

在去（2018）年的《台北米其林指南》中，台北喜來登飯店的川揚料理「請客樓」與來自日本的祥雲龍吟是唯二摘下米其林二星的餐廳，在剛剛發布的最新版本中，請客樓仍維持原有的水準，保持二星的評價。

以川揚料理聞名的喜來登請客樓餐廳，菜式繁多，特色是川揚風味麵食、道地四川料理、傳統蘇杭功夫菜，招牌菜包括砂鍋一品雞、白鯧米粉湯、剁椒鯉魚頭等，即便是小菜泡椒皮蛋、悄悄話也都以細緻的工法製作，而除了有精緻台菜外，也有包含四川蘇杭等中國各地的特色料理。

▲請客樓招牌小菜「悄悄話」。（圖／記者黃士原攝）

▲請客樓招牌小菜「悄悄話」。（圖／記者黃士原攝，下同）

請客樓主廚林菊偉從15歲開始學做菜，廚齡約30年，在請客樓擔任主廚有7、8年的時間。由於做工繁複的川揚料理有不少都是功夫菜，口味重且中刀工。林菊偉過去受訪時曾說，「我個人最大的理念就是堅持不苟且，出去的東西一定要呈現最好的。」

請客樓一共有285席，主打川揚風味麵食、道地四川料理、傳統蘇杭功夫菜跟精緻小菜，17樓主要是開放式廚房的概念，將主廚精闢的刀工、料理的巧思跟20年以上麵食藝術真功夫，生動的展現在客人面前，18樓則是多達11間的貴賓包廂選擇，滿足各式大小宴會彈性需求。

▲請客樓百頁豆腐絲。（圖／記者黃士原攝）

請客樓（台北喜來登大飯店）
地址：台北市中正區忠孝東路一段12號
電話：02-2321-1818
營業時間：週一至週日 11:30~14:30、18:00~21:30

關鍵字： 台北米其林指南 2019台北米其林指南 請客樓

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