《必比登推介》24家夜市小吃出爐　藍家割包等15家新入榜



▲寧夏夜市。（圖／許傑提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者黃士原／台北報導



米其林3日公布必比登推介之夜市小吃，去(2018)年入榜必比登推介之夜市小吃有10家，今(2019)年則是增加到24家，其中有15家新入榜，包括公館的藍家割包、延三夜市的大橋頭老牌筒仔米糕、華西街的小王清湯瓜仔肉等人氣店家都是新入榜。《臺北米其林指南2019》總共收錄58家必比登推介店家。完整的必比登推介名單和獲選的星級餐廳將在4月10日正式公布。





▲台北公館超人氣藍家割包。（圖／周花花）



除了南機場夜市、士林夜市、寧夏夜市、饒河街夜市之外，米其林還把新增加了公館夜市、延三夜市及華西夜市的人氣小吃，像是公館的藍家割包、延三夜市的大橋頭老牌筒仔米糕、華西街的小王清湯瓜仔肉等人氣店家都是新入榜小吃，其中藍家割包更是台大人在校回憶之一。





▲小王清湯瓜仔肉的滷肉飯有黑金魯肉飯之稱。(圖／小虎)



新進榜的小吃有南機場夜市的松青潤餅、無名推車燒餅，寧夏夜市的方家雞肉飯，饒河夜市的阿國滷味、紅燒牛肉麵牛雜湯，士林夜市的鍾家原上海生煎包、好朋友涼麵，臨江街夜市的天香臭豆腐、御品元冰火湯圓，公館夜市的藍家割包、雄記蔥抓餅，延三夜市的高麗菜飯 原汁排骨湯、大橋頭老牌筒仔米糕、施家鮮肉湯圓，以及華西街夜市的小王清湯瓜仔肉。至於退出榜外則是饒河街夜市的施老闆麻辣臭豆腐。





▲松青潤餅。（圖／翻攝松青潤餅臉書）



「必比登推介」是米其林評審員評估店家供應的料理具備「品質佳、價位親民」的象徵，獲選的標準是烹調手法簡易卻不失精巧，且所提供的三道料理在價位上必須不超過1,300元新台幣（約37歐元）。



2019年必比登推介夜市街頭小吃類名單及評語如下（『N』表示首度獲選於指南中）：



南機場夜市

阿男麻油雞：提供四季合宜的養生麻油雞，現場可以添湯。雞腿七點多便售罄，得早點抵達以免撲空。

臭老闆 現蒸臭豆腐：口感細緻、吸飽湯汁的現蒸純素豆腐，配上香菇和九層塔，香氣格外撲鼻。

松青潤餅（N）：潤餅卷裡填滿10種不同的餡料，每一口都扎實豐富，口感層次交疊。

無名推車燒餅（N）：靠近夜市的盡頭，總是有顧客大排長龍，推薦甜酥餅和長燒餅。

寧夏夜市

方家雞肉飯（N）：雞肉飯的香味讓人無法抗拒，加上淋醬的魯豆腐口感綿密無比。

劉芋仔：「香酥芋丸」外殼香脆，裹著綿細芋蓉，而「蛋黃芋餅」裡包裹豬肉鬆，滋味更加濃郁。

豬肝榮仔：豬肝湯的湯汁鮮甜、豬肝爽脆，另外也別錯過淋上甜辣醬的肉粽。

饒河夜市

阿國滷味（N）：有多款滷味，推薦鴨翅、脆腸、甜玉米筍。

紅燒牛肉麵牛雜湯（N）：這家小吃攤沒有招牌，只能認明推車上的卡通牛頭圖案。牛雜湯和乾拌麵的好滋味都令人無法忘懷。

陳董藥燉排骨：用中藥燉煮的招牌藥燉排骨香氣濃郁、味道鮮美，喝來瞬間暖心暖胃。

福州世祖胡椒餅 ：新鮮製作的胡椒餅餅皮香脆，一口咬下滿是豬肉餡汁和胡椒的滋味，極受歡迎、要排隊才買得到。

士林夜市

鍾家原上海生煎包（N）：生煎包底部煎得酥脆但上皮鬆軟，有鮮肉包和高麗菜包兩種口味。

好朋友涼麵（N）：沾附香醇芝麻醬的麵條散發出淡淡的檸檬清香，再來碗味噌湯加蛋最對味。

海友十全排骨：店家40多年來都以獨門秘方燉煮健康美味的藥燉排骨湯，使用的藥材多達15種以上。

臨江街夜市

梁記滷味：販售20多種滷味，如豆乾、雞內臟、海帶、鴨翅，門庭若市。

駱記小炒：位置隱匿，但值得前來尋味，品項不多，炒羊肉、炒牛肉、炒蛤仔是招牌。

天香臭豆腐（N）：炸到金黃酥脆的豆腐汁多味美，豆香滿溢，與爽脆解膩的泡菜是絕配。

御品元冰火湯圓（N）：熱呼呼的芝麻湯圓或花生湯圓舖放在剉冰上，再淋上桂花蜜，冰火交融的滋味，口感極佳。

公館夜市（N）

雄記蔥抓餅（N）：抓餅的外皮酥脆、內裡軟嫩，搭配蜂蜜芥末、九層塔，香味四溢。

藍家割包（N）：割包裡包覆滿滿的花生粉、香菜、酸菜、滷豬肉，吃起來有多層次的口感風味。

延三夜市（N）

高麗菜飯 原汁排骨湯（N）：高麗菜飯和原汁排骨湯的口味簡單，但卻令人唇齒留香，回味無窮。

大橋頭老牌筒仔米糕（N）：米糕的糯米軟嫩而不爛、有嚼勁，可選擇肥豬肉或瘦豬肉口味，再淋上店家的自製醬汁。

施家鮮肉湯圓（N）：湯圓外皮Q彈、肉餡飽滿，自1960年代以來就深受當地人的歡迎。

華西街夜市（N）

小王清湯瓜仔肉（N）：除了品嘗清湯瓜仔肉之外，也推薦號稱「黑金」的魯肉飯。

《臺北米其林指南2019》總共收錄58家必比登推介店家。完整的必比登推介名單和獲選的星級餐廳將在4月10日正式公布。

南機場夜市

阿男麻油雞

地址：台北市中正區中華路二段311巷34號

電話：0955 572 506

臭老闆 現蒸臭豆腐

地址：台北市中正區中華路二段313巷6號

電話：02 2305 2078

松青潤餅

地址：台北市中正區中華路二段311巷4號

電話：0930 406 677

無名推車燒餅

地址：台北市萬華區中華路二段311巷

寧夏夜市

方家雞肉飯

地址：台北市大同區寧夏路44-2號

電話：02 3700 0008

劉芋仔

地址：台北市大同區寧夏路

豬肝榮仔

地址：台北市大同區寧夏路66號

電話：0932 007 229

饒河夜市

阿國滷味

地址：台北市松山區八德路四段759號

電話：02 8981 8517

紅燒牛肉麵牛雜湯

地址：靠近塔悠路的夜市入口

陳董藥燉排骨

地址：台北市松山區饒河街160號

電話：0910 901 933

福州世祖胡椒餅

地址：台北市松山區饒河街249號

電話：0958 126 223

士林夜市

鍾家原上海生煎包

地址：台北市士林區小東街38號

電話：02 8861 2713

好朋友涼麵

地址：台北市士林區大南路31號

電話：02 2881 1197

海友十全排骨

地址：台北市士林區大東路49號

電話：02 2888 1959

臨江街夜市

梁記滷味

地址：台北市大安區通化街39巷50弄33號

電話：02 2738 5052

駱記小炒

地址：台北市大安區通化街39巷50弄27號

電話：02 2708 1027

天香臭豆腐

地址：台北市大安區臨江街21號

電話：02 2704 0289

御品元冰火湯圓

地址：台北市大安區通化街39巷50弄31號

電話：0955 861 816

公館夜市

雄記蔥抓餅

地址：台北市中正區羅斯福路四段108巷2號

藍家割包

地址：台北市中正區羅斯福路三段316巷8弄3號

電話：02 2368 2060

延三夜市

高麗菜飯、原汁排骨湯

地址：台北市大同區延平北路三段17巷2號

大橋頭筒仔米糕

地址：台北市大同區延平北路三段41號

電話：02 2594 4685

施家鮮肉湯圓

地址：台北市大同區延平北路三段58號

電話：02 2585 7655

華西街夜市

小王清湯瓜仔肉

地址：台北市萬華區華西街17之4號

電話：02 2370 7118