必比登效應！賣麵炎仔中午排隊人潮增一倍　老客人：排1小時



▲賣麵炎仔用餐時間排隊人潮倍增。（圖／記者宋良義攝）



記者黃士原／台北報導

入榜必比登推介最直接、最即時的效應就是人潮增加！一碗麵只賣20元的賣麵炎仔，原本中午用餐時間就要排隊，在入榜必比登隔天排隊人潮直接增加一倍，平均排隊人數約40-50人，等候時間約1小時，除了是看了媒體報導特別來朝聖之外新客人外，還有許久沒過來的老客人來回味舊味道。

賣麵炎仔是從早上8點開始營業到下午3點，必比登推介公布後的28日11點多人潮已變多，到了12點用餐時間的排隊人潮約40-50人，這些客人有不少人是因為看媒體報導而來，有對中年夫婦是看到電視報導，特地從蘆洲過來吃看看。另外還有一位吃了數十年的楊老先生，已有2、3年沒來吃，也是看到電視報導而特地過來回味一下，也排了1小時，而賣麵炎仔的老闆娘看到他馬上認出來，還開玩笑的說「好久不見了，是不是有10多年沒來了啊！」





▲賣麵炎仔用餐時間店裡永遠是滿座。（圖／記者宋良義攝）





▲賣麵炎仔一碗20元的麵。





▲賣麵炎仔招牌紅燒肉。



另外一位常客林太太推出90多歲的媽媽來吃，她說之前中午排隊沒這麼多，約10多人至20人，排個30 分鐘就吃得到，住在附近的林太太說，賣麵炎仔吃了數10年了，她常帶著媽媽一起過來吃，最近來的次數比較少，一來就碰人變多的第一天，她說「不知今天(27日)人這麼多，要是知道就不過來吃了！」





▲阿國切仔麵的美味秘訣就是自製的油蔥酥，讓湯頭變得更鮮甜。（圖／記者宋良義攝）

同樣也入榜必比登推介的阿國切仔麵，在公布當天，下午3、4點就有一堆老客人到店裡吃東西，老闆說，以前3、4點是不會有什麼人，但27日卻來了一大堆。老闆笑說，這些客人其實好一陣子沒來了，一聽說得獎又跑來了。也因為一下來太多人，有位忙到彎腰駝背都會站不直的員工說「今天累死啦！」，過去8點半才會收攤，但27日不到8點就結束。老闆也提到，忙了一天之後也不太清楚什麼是必比登推介。

至於其他餐廳與店家也是詢問度增加，榮榮園說訂位電話比過去增加了一倍，已有很多人都開始訂5月；天下三則是覺得來客量有小小增加；都一處則說，28日中午開始電話爆量接不完，用餐的客人數也比往常多很多。