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超療癒星空牆！台中審計新村暖系咖啡　2樓還有觀景窗

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生..

點評：好適合自己帶一本書來看～
ETtoday餓勢力

▲時沐 Smooth Eatery。（圖／Nini and Blue提供）

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

「時沐 Smooth Eatery」位在審計文創聚落二樓的清新小店，店內有美美的星空牆與閱讀小空間，逛累了不妨來這坐坐休息，販賣手作輕食、甜點，也有單品咖啡，一人下午茶好愜意。

▲時沐 Smooth Eatery。（圖／Nini and Blue提供）

▲時沐 Smooth Eatery。（圖／Nini and Blue提供）

這回來到審計新村走走，遇上了小蝸牛市集與熱情的太陽先生，今天真的很熱鬧，平時都在樓下逛逛市集攤位，走上二樓發現有幾間不錯的小店，「時沐 Smooth Eatery」是其中之一，逛累了來這吃點東西休息一下。

▲時沐 Smooth Eatery。（圖／Nini and Blue提供）

▲時沐 Smooth Eatery。（圖／Nini and Blue提供）

▲時沐 Smooth Eatery。（圖／Nini and Blue提供）

▲時沐 Smooth Eatery。（圖／Nini and Blue提供）

「時沐 Smooth Eatery」是跟「暖星空」的共享空間，會有一些畫作展示，幾坪的小空間，小巧卻很清新，是由一位老闆娘獨自經營，在二樓的窗景視野還不錯，可以看到外面熱鬧的市集。

▲時沐 Smooth Eatery。（圖／Nini and Blue提供）

▲時沐 Smooth Eatery。（圖／Nini and Blue提供）

在店內另一頭是美美的星空牆，簡約的裝潢卻帶有點文青感。

▲時沐 Smooth Eatery。（圖／Nini and Blue提供）

▲時沐 Smooth Eatery。（圖／Nini and Blue提供）

在櫃台前有販售老闆娘自己做的果乾跟果醬，有需要可以詢問。

▲時沐 Smooth Eatery。（圖／Nini and Blue提供）

▲時沐 Smooth Eatery。（圖／Nini and Blue提供）

在裡面還有一個小小閱讀空間，整體來說是我喜歡的氛圍。

▲時沐 Smooth Eatery。（圖／Nini and Blue提供）

▲時沐 Smooth Eatery。（圖／Nini and Blue提供）

販賣的品項為輕食、甜點跟飲品，輕食的部分都是做蔬食，素食者都能吃唷。

▲時沐 Smooth Eatery。（圖／Nini and Blue提供）

在窗台旁有茶水可以自取。

▲時沐 Smooth Eatery。（圖／Nini and Blue提供）

▲時沐 Smooth Eatery。（圖／Nini and Blue提供）

#法式鹹派套餐＄180

鹹派可以單點，套餐會附沙拉還有$80元飲料，其他飲品補差價即可。

▲時沐 Smooth Eatery。（圖／Nini and Blue提供）

▲時沐 Smooth Eatery。（圖／Nini and Blue提供）

剛烤好的鹹派香噴噴的，趁熱吃最美味，我很喜歡他的派皮吃起來很酥，蛋奶餡中用了許多蔬果食材，味道豐富又營養，滿推薦這個。

▲時沐 Smooth Eatery。（圖／Nini and Blue提供）

沙拉的部分搭配的是酸酸甜甜的油醋醬汁，上面還有一點自製的洛神花果醬，紅寶石般的光澤真是美極了。

▲時沐 Smooth Eatery。（圖／Nini and Blue提供）

#手沖單品咖啡－ 薩爾瓦多（冰）

薩爾瓦多的迷人風味，口感酸甜適中，帶一點水果香，喝起來頗為順口，好想要再來一杯。

▲時沐 Smooth Eatery。（圖／Nini and Blue提供）

▲時沐 Smooth Eatery。（圖／Nini and Blue提供）

#磅蛋糕＄80

今天的磅蛋糕是檸檬糖霜，配上單品咖啡剛剛好，旁邊附上的是優格醬跟自己做的李子果醬。

▲時沐 Smooth Eatery。（圖／Nini and Blue提供）

▲時沐 Smooth Eatery。（圖／Nini and Blue提供）

蛋糕散發著微微的檸檬清香，我喜歡表層糖霜的顆粒口感，有點像在吃老奶奶檸檬蛋糕一樣，他們家的磅蛋糕質地是比較鬆綿的那種，沾點果醬風味還不錯。

▲時沐 Smooth Eatery。（圖／Nini and Blue提供）

周末的審計新村也是有不少的人潮，加上小市集讓這裡變得好好逛，來到『時沐 Smooth Eatery』，是我喜歡的簡約小空間，手作餐點還滿用心的，其中法式鹹派我覺得味道很棒，分享給大家。

時沐Smooth Eatery
地址：台中市西區民生路368巷4弄4號2F
時間：12：00～ 20：00（周二休息）

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關鍵字： 台中美食 達人美食 美食情報 NINI AND BLUE 玩樂食記

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