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你沒見過的「草莓滿漢全席」！新竹國賓期間限定通通吃到飽

點評： 一顆顆飽滿的草莓鋪滿蛋糕，看起來超療癒！
ETtoday餓勢力

▲▼國賓飯店。（圖／Nana媽四處趴趴走美食日記手機加號電腦提供）

▲國賓經典草莓派

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／Nana媽四處趴趴走美食日記提供，請勿任意翻攝以免侵權）

每到冬季最讓人期待的就是草莓的盛產，酸酸甜甜的草莓不管做成什麼料理，都能立馬吸引大批粉絲的關注！許多餐廳及蛋糕店一到冬季就會大量進貨，以備戰接下來為了草莓而來的饕客們！今天部落客「Nana媽四處趴趴走美食日記」在社團「旅遊超爽的！」要帶大家到新竹國賓大飯店享受草莓滿漢全席！

▲▼國賓飯店。（圖／Nana媽四處趴趴走美食日記提供）

各式各樣的草莓甜點吃到飽！

因應草莓季，新竹國賓飯店推出草莓甜點吃到飽的活動，這絕對是熱愛草莓的饕客們最大的福音，每一樣甜點都鋪上滿滿的草莓，大約商品有，國賓經典草莓派、草莓歐立歐巧克力蛋糕捲、草莓馬卡龍、草莓大福、北海道生乳酪、草莓布丁、草莓生乳蛋糕、草莓羅勒、草莓百匯等多樣變化的甜點！

▲▼國賓飯店。（圖／Nana媽四處趴趴走美食日記手機加號電腦提供）

▲草莓馬卡龍

▲▼國賓飯店。（圖／Nana媽四處趴趴走美食日記手機加號電腦提供）

▲草莓歐立歐巧克力蛋糕捲

▲▼國賓飯店。（圖／Nana媽四處趴趴走美食日記手機加號電腦提供）

草莓百匯

除此之外飯店內也有提供多樣豐富的鹹食，讓吃完甜食會想吃甜食的用餐民眾可以享用，一餐吃下來絕對是超級划算且滿足！另外在飯店方也有提供國賓經典草莓派的訂購服務，熱愛草莓的饕客千萬不能錯過！

▲▼國賓飯店。（圖／Nana媽四處趴趴走美食日記手機加號電腦提供）

另外有鹹食區可以享用

活動日期：2019年1月4日至3月31日，週五至週日 14:30~16:30，
消費方式：成人NT$600、兒童NT$380(6~12歲)/5歲以下免費、專案活動需另加一成服務費，會員可抵低消，但不再享九折優惠，不適用與其他優惠折扣合併使用，不適用農曆春節(2019/2/1-2/10)

新竹國賓摘星茶廊
地址：新竹市東區中華路二段188號13樓
電話：+886 3 515 1111分機 3461

關鍵字： 新竹美食 國賓大飯店 國賓摘星茶廊 草莓盛宴 草莓蛋糕 達人美食 美食情報

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