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花草系素食餐廳、吊以咖啡廳　網美必去輕井澤2間好拍餐廳

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▲▼輕井澤Cafe,輕井澤咖啡館,吊椅咖啡館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲輕井澤Cafe。

記者蔡玟君／日本報導、攝影

擁有美麗大自然的輕井澤，向來是東京近郊的熱門旅遊地，除了來這裡欣賞大自然外，美食當然也不能錯過。近年輕井澤就新開幕了2間全新用餐空間，夢幻裝潢不但成為網美必去熱點，有鑑於現在吃素的人越來越多，其中一間更主打有機養生的素食餐廳，來到輕井澤，一定要去一趟。

▲▼輕井澤Cafe,輕井澤咖啡館,吊椅咖啡館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲輕井澤Cafe內部空間。

輕井澤Cafe（ハンモックカフェ～軽井沢カフェ）
位在舊輕井澤銀座通盡頭的「輕井澤Cafe」於2018年8月開幕，目前只有周末才營業。據老闆表示，這裡是「最能感受輕井澤」的咖啡館。所謂的感受並不僅是將輕井澤代表的森林綠意融入空間設計而已，走進咖啡館內，在牆上各處，都可看到關於過去輕井澤的老照片、甚至是整面明治時代的輕井澤老地圖牆，老闆說，希望讓即使是旅客也可以了解輕井澤過去的風景，也讓老一輩輕井澤人看著照片回憶過去。

▲▼輕井澤Cafe,輕井澤咖啡館,吊椅咖啡館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲輕井澤Cafe空間很溫馨且好拍。

▲▼輕井澤Cafe,輕井澤咖啡館,吊椅咖啡館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲抹茶拿鐵是推薦單品。

在店內座位方面，輕井澤Cafe共有30個座位，並分為吊椅區、沙發區、鞦韆椅等多樣化座位，跳色的座椅在樸素的空間內更加鮮豔，因此每個角落都成為超好拍的背景；而店內最受歡迎的飲品之一，就是利用來自宇治製作的熱抹茶拿鐵，同時店內也提供利用輕井澤在地素材製作的點心，讓旅客在舊輕井澤銀座通逛街之餘，又多了一處休息之所。

地址：長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢746-1 軽井沢カフェ
營業時間：週末早上10點至下午5點
官網：https://karuizawacafe.business.site/

▲▼輕井澤RK Garden。（圖／記者蔡玟君攝）

▲輕井澤RK Garden冬季限定小木屋。

RK Garden
為了追求健康養生，越來越多人開始選擇吃素，而在輕井澤，就有一間花草系的素食餐廳「RK Garden」，追求讓每一位客人都能吃得健康養生，因此大部分選用輕井澤在地食材與契作農家，以最新鮮的蔬食提供給顧客，且完全不含蛋類與牛奶，讓顧客可以用五官來感受大自然。

▲▼輕井澤RK Garden。（圖／翻攝自官網）

▲輕井澤RK Garden冬季限定小木屋用餐空間。（圖／翻攝自官網）

除了菜色讓人驚艷外，RK Garden另一個為人稱道的就是華麗的裝潢，運用大量花草與綠色植栽裝飾，讓人體會在輕井澤大自然中享用餐點的感受，為了提供顧客不同的用餐體驗，RK Garden將當地一間廢棄的小木屋重新活化，變成冬季限定的RK Garden，空間雖然不大，旅客們也必須圍繞長桌一起用餐，但溫馨舒適的氛圍讓這裡一整天都高朋滿座。

冬天限定的RK Garden小木屋目前只開到4月7日為止，在小木屋每天共有兩個時段販售店家獨家的甜甜圈，同樣是熱門美食。從4月19日起，則可以到同樣位於輕井澤的本店用餐，對於素食者來說，可是一處用餐天堂。

本店地址：軽井沢町追分1138-1
營業時間：9:00~16:00，星期二公休
官網：https://www.rustic-kitchen.net/

冬季限定小木屋餐廳地址：長野縣北佐久郡輕井澤町長倉2681-1
營業時間：10:00 ~ 17:00，星期二公休
甜甜圈販售時間：11:00與15:00

關鍵字： 輕井澤 長野縣 長野旅遊 關東旅遊 輕井澤美食 日本旅遊 日本美食 日韓風

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