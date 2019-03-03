大湳市場銅板鴨肉美食　想要品嘗得早點出門排隊！

點評：價格佛心外重點是超好吃！

文、圖／viviyu

大湳市場裡有二間麵店是我很常吃的麵食，從大同路大湳市場進入，第一條巷子左轉到底，無名什錦麵和無名鴨肉麵兩家都很好吃，今天先介紹的是無名平價鴨肉麵，老闆娘的記憶力相當驚人，整家店滿滿的人潮還可以記住每桌客人的先後順序，還有點餐品項，完全不用寫單子，實在是很厲害呀！

大湳市場內無名平價鴨肉麵

地址：桃園市八德區信義街21號附近

營業時間：AM6:00-PM2:00（不定時公休）

每次用餐時段總是有著滿滿的人潮，尤其是假日內用、外帶的客人總是擠滿店內外，看看圍在攤子前外帶的客人就知道生意有多好，店內也是坐無虛席。

店內的麵食類價格都蠻平價的，最貴的鴨肉麵一碗50元，算是很實在的價格，我想也只有在市場裡才吃的到。

小菜

想吃什麼小菜就到攤子前方點菜，但我沒詳細問價格，豆干、油豆腐、海帶類都是比較平價的選項，也滷的蠻入味，會淋上醬油膏增添香氣。

因為我們人數二大二小，又是早午餐一起吃，店內人太多大約等了半小時麵才上桌，所以我們點了一堆小菜先吃才不會太餓。

小腸和嘴邊肉

這裡的小腸處理的很乾淨，而且滷的很入味，單吃麵覺得單調些，所以有了小菜搭配著吃感覺豐盛，一般麵店也比較少滷小腸，我蠻喜歡這味道。

嘴邊肉的份量也蠻驚人的多，通常都是小小一份，這裡真的是很多塊。

辣椒醬有兩款，我個人比較偏愛左邊的辣油款，吃起來比較香辣些，加在麵裡或是小菜蘸著吃特別香。

在假日午餐前往用餐真的是擠滿滿的人潮，大約需要等半小時才吃的到，一看到麵食上桌，我們都開心的笑了。

肉絲麵$40

原本小孩以為是只有肉絲的麵，端上桌時還有加上榨菜，比較清爽的口感，還加入了少許的韭菜增添香味，其實名稱應該正名為榨菜肉絲麵比較容易知道。

肉絲麵加貢丸，本來是只想點貢丸麵，但店內沒這選項，所以乾脆就另外加點貢丸比較快。

肉絲麵的份量不小，另外加上貢丸吃起來口感更豐富。

豬肝麵

豬肝麵沒有寫在價目表上，是聽到其他客人所點的隱藏版美食，和一般吃到的麻油豬肝或是清湯豬肝不同，這是加上酸菜的豬肝麵，鹹香的滋味蠻不錯的。

鴨肉米粉$50

鴨肉是店內的招牌美食，鴨肉果然多汁又鮮嫩，下回可以單點一盤鴨肉來吃個過癮，米粉湯有著骨香味，清爽又美味，很好吃。這餐吃下來結帳金額不到五百元，我覺得很美味且會想再回購的店家，推薦給喜歡吃鴨肉和小吃的朋友們。