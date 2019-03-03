台南孔廟周邊「五行小豬饅頭」　還有超萌柴犬造型！

點評：這麼可愛的饅頭怎麼捨得吃啦～

文、圖／愛比妞

已經有好一陣子沒到台南孔廟對面的府中街，剛好今年是豬年，有許多有關小豬的周邊商邊都好可愛，這是連食物都不放過可愛的小豬造型，我就是為了這個小豬饅頭再訪台南府中街的啦ＸＤ

台南旅遊孔廟府中街

台南府中街周邊其實有蠻多可以走走的地方，像是台南美術館1館及台南美術館2館都在周邊，還有台南孔廟、莉莉水果冰⋯等一些知名台南景點都用走路會到。胖比我今天則是為了童話閣的小豬饅頭來的，假日現場有販售熱騰騰的饅頭可以直接購買食用，每個造型都好可愛啊！！！差點全部都包一個。

府中街童話閣〈Fairy's Attic〉饅頭

現場除了販售各式可愛的造型饅頭外，還有餅乾也十分的可愛！！一旁還有些可愛的小物、玩具，可以挑選。

台南造型饅頭童話閣〈Fairy's Attic〉

五行豬饅頭 ＄120 （五入）

這個真的超可愛，五個顏色的小豬看到真的好療癒，而且每種顏色還有代表著不同意義，粉紅豬－必勝｜小綠豬－健康｜黃色豬－金運｜咖啡豬-除惡｜小白豬－祝福。

無包餡的饅頭吃起還帶點Ｑ勁，粉紅色的小豬也草莓的香氣，其他口味我個人吃不太出來，大概就像是白饅頭的感覺。小豬們疊起來是不是真的超可愛的！！

柴犬 ＄35 （黑糖牛奶）

這款也是無包餡的饅頭，柴柴造型饅頭也是超可愛！！我超愛柴犬，看到有柴柴的饅頭也點上一顆，這個吃起來有著淡雅的黑糖香氣，一樣有麵糰的Ｑ。有興趣的朋友建議可以提前預訂，超可愛的五行豬饅頭分享給你啦～