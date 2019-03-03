ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

台南孔廟周邊「五行小豬饅頭」　還有超萌柴犬造型！

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：這麼可愛的饅頭怎麼捨得吃啦～
ETtoday餓勢力

▲五行小豬饅頭。（圖／愛比妞提供）

文、圖／愛比妞

已經有好一陣子沒到台南孔廟對面的府中街，剛好今年是豬年，有許多有關小豬的周邊商邊都好可愛，這是連食物都不放過可愛的小豬造型，我就是為了這個小豬饅頭再訪台南府中街的啦ＸＤ

▲五行小豬饅頭。（圖／愛比妞提供）

▲五行小豬饅頭。（圖／愛比妞提供）

台南旅遊孔廟府中街

台南府中街周邊其實有蠻多可以走走的地方，像是台南美術館1館及台南美術館2館都在周邊，還有台南孔廟、莉莉水果冰⋯等一些知名台南景點都用走路會到。胖比我今天則是為了童話閣的小豬饅頭來的，假日現場有販售熱騰騰的饅頭可以直接購買食用，每個造型都好可愛啊！！！差點全部都包一個。

▲五行小豬饅頭。（圖／愛比妞提供）

府中街童話閣〈Fairy's Attic〉饅頭

現場除了販售各式可愛的造型饅頭外，還有餅乾也十分的可愛！！一旁還有些可愛的小物、玩具，可以挑選。

▲五行小豬饅頭。（圖／愛比妞提供）

台南造型饅頭童話閣〈Fairy's Attic〉

五行豬饅頭 ＄120 （五入）

這個真的超可愛，五個顏色的小豬看到真的好療癒，而且每種顏色還有代表著不同意義，粉紅豬－必勝｜小綠豬－健康｜黃色豬－金運｜咖啡豬-除惡｜小白豬－祝福。

▲五行小豬饅頭。（圖／愛比妞提供）

無包餡的饅頭吃起還帶點Ｑ勁，粉紅色的小豬也草莓的香氣，其他口味我個人吃不太出來，大概就像是白饅頭的感覺。小豬們疊起來是不是真的超可愛的！！

▲五行小豬饅頭。（圖／愛比妞提供）

柴犬 ＄35 （黑糖牛奶）

這款也是無包餡的饅頭，柴柴造型饅頭也是超可愛！！我超愛柴犬，看到有柴柴的饅頭也點上一顆，這個吃起來有著淡雅的黑糖香氣，一樣有麵糰的Ｑ。有興趣的朋友建議可以提前預訂，超可愛的五行豬饅頭分享給你啦～

童話閣〈Fairy's Attic〉
電話：0921593461
營業時間：週一～五13:00-18:00，週六、日10:00-18:30，週二休
地址：台南市中西區府中街107號

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
粉絲團Instagram部落格

關鍵字： 台南美食 美食情報 達人美食 愛比妞

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

推薦閱讀

朝聖台南美術館二館純白咖啡店　戶外區座位超療癒

台南懷舊風古城豆花庄　還有互動拍照彩繪牆！

台南隱藏版日式美食！炒麵、燒餃子、蛋捲　手繪菜單超Q

每日限量30杯！台南私藏鮮奶茶　必點做工繁雜「火焰御丸奶」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

南投新秘境雙龍景觀吊橋今夏公開！

180度絕美海景！龜山島就在眼前

義大利直擊／歌詩達威尼斯號交接！

板橋草莓主題甜點　每款都是IG亮點

粉紅空拍超夢幻杉林溪櫻花大爆發

全桃最長滾輪溜滑梯228連假吸人潮

全台超市火鍋店懶人包

南橫六口溫泉免費體驗！可煮溫泉蛋

你沒見過的「草莓滿漢全席」吃到飽

宜蘭清水地熱告示牌疏解車潮

熱門行程

最新新聞更多

台灣燈會作品獲義大利大獎提名

新化超人氣古早味蛋糕！口味超多

史上第一次！燈會作品入圍國際大獎

鋒面過雨狂襲！中部以北溫度掉6℃

台南五行小豬饅頭還有柴犬造型！

2019台灣國際蘭展開園

日本激推凶宅查詢　分屍噁房全曝光

晴空亂流最危險！「8個亂流小知識」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366