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新化超人氣古早味蛋糕！20種以上口味可挑　賣完只能等現烤

點評：看起來好好吃啊
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▲台南新化古早味蛋糕。（圖／熱血玩台南提供）

▲台南新化的吉野村古早味蛋糕。（圖／熱血玩台南提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

台南一直是台灣的熱門旅遊地點之一，然而美食並不僅限於市區。離開市區來到新化老街，這邊有一家人潮滿滿的蛋糕店，口味甚至多達20多種，常常一出爐不久就被買光，也有許多人買了當伴手禮分送親友。

▲台南新化古早味蛋糕。（圖／熱血玩台南提供）

▲店門口總是滿滿人潮。

這家吉野村現烤蛋糕就位在新化老街上，是專賣現烤蛋糕的傳統的蛋糕店，店內僅有簡單的烤爐及製作台，強調低糖低鹽且多達20幾種口味，除了基本的原味，還有蔓越莓、南瓜、抹茶或是焦糖布蕾、黑糖麻糬等較特別的口味。總是吸引很多人前來購買。還將桌子延伸到騎樓外方便選購，也替蛋糕加蓋以免蛋糕暴露在空氣中太久會有衛生上的疑慮。

▲台南新化古早味蛋糕。（圖／熱血玩台南提供）

▲蛋糕會用蓋子罩住以確保衛生。

▲台南新化古早味蛋糕。（圖／熱血玩台南提供）

▲口味超多種。

一大塊的蛋糕出爐後就直接熱騰騰的切塊、分裝，如果想要的口味架上賣完就必須等下一批現烤出爐。而這邊的蛋糕價格都是用台斤來秤重計價，和常見的每條蛋糕固定價格的方式不太一樣。

▲台南新化古早味蛋糕。（圖／熱血玩台南提供）

▲採秤重計價。

而網友也推薦了兩款特別的蛋糕。南瓜芝士有著微鹹的口感，鬆軟濕潤的蛋糕體吃起來有著濃郁的雞蛋和南瓜香氣，上面的南瓜子也增添了口感。蔓越莓紅豆除了在底層放了滿滿的紅豆外，蛋糕的濕潤口感配上蔓越莓的酸甜滋味，非常適合配上一杯咖啡。

▲台南新化古早味蛋糕。（圖／熱血玩台南提供）

▲南瓜芝士和蔓越莓紅豆。

吉野村現烤蛋糕
地址：台南市新化區中正路350號
電話：06-5907189

關鍵字： 蛋糕 古早味 甜點 現烤 新化 台南美食

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