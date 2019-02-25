沒有火鍋料的人氣火鍋！巨無霸海鮮船、50盎司肉肉山真材實料

點評：海鮮跟肉肉都滿滿滿～～～

文、圖／虎麗笑嗨嗨

上官木桶鍋 是北部知名人氣火鍋店，源自蘆洲正官，高雄裕誠店位在美術館及農十六附近，提供精選優質食材，菜盤沒有附現成火鍋料，來這裡可以品嚐自然風味、低負擔的美味鍋物。虎麗覺得店裡最狂的就是甜蜜痛風鍋，份量十足供應2至4人享用，能吃到巨無霸海鮮船，滿滿30多隻鮮蝦吃完真的會痛風(笑)，還有野生大龍蝦和日本大干貝，滿足海鮮控的味蕾！

如果是肉控，推薦必點有超狂肉山的大胃王雙人套餐，一整盤50盎司的Prime級自然牛雪花牛肉吃完超過癮，搭配上官木桶鍋使用紅甘蔗、白甘蔗、豬雞骨、蔬果、柴魚風味調製熬煮48小時的原味高湯就很香醇，也可以加價選擇綠魔鬼麻辣湯或牛奶起司湯，不同風味的濃醇口感會讓人意猶未盡哦～

甜蜜痛風鍋 （2～4人享用）

▲甜蜜痛風鍋(2~4人享用) 3,888元 (含附餐、湯底)

湯底會依照人數有不同選擇，雙人套餐是提供鴛鴦鍋，可以選擇喜歡的兩種湯底，虎麗推薦加價點特色湯底～

▲牛奶起司湯底 加價80元

有濃濃的奶香風味，吃起來不會太厚實膩口。

▲番茄湯底 加價80元

濃醇酸甜的番茄湯很清香，也是很有人氣的口味，私心推薦試試～

▲精緻菜盤2份

豐富的菜盤沒有火鍋料，吃起來更少負擔！菜盤還可更換梅花豬肉。

▲甜蜜痛風鍋 巨無霸海鮮船

海鮮控吃完這一艘船的鮮蝦、蛤蠣都要痛風啦！上官木桶鍋使用的鮮蝦都是船凍直送，保留鮮甜飽滿的口感，而且還有先去除蝦腸，真的超貼心～

▲海鮮船有野生大龍蝦1隻、天使紅蝦5隻、野生大草蝦5隻、野生國王蝦5隻、野生花蝦 5隻、無毒小草蝦10隻、日本大干貝2顆、蛤蠣1盆，份量十足可以2~4人共享。

▲鮮蝦搭配牛奶起司湯底還不錯，可以增添香醇鮮甜的風味！天使紅蝦肉質偏軟，但是甜味特別豐厚；野生大草蝦的蝦肉脆嫩帶微軟感，也頗鮮甜。

▲野生國王蝦口感介於天使紅蝦和草蝦之間，肉質微脆嫩，也有豐富甜度和濃醇蝦膏～

▲附餐有白飯/冬粉/刀削麵/關廟麵/雞蛋(嚴選屏東放牧蛋)/王子麵可選，種類相當豐富！

▲關廟麵可以搭配火鍋湯底自製番茄雞蛋麵，份量也足吃起來很飽。

大胃王雙人套餐

▲大胃王雙人套餐 挑戰價 2,200元 (含菜盤1份、附餐2份、湯底)

喜歡吃肉的推薦選擇大胃王雙人套餐，有50盎司Prime級的自然牛雪花牛肉，瘋狂的肉山搭配鴛鴦鍋湯底吃起來無敵過癮～

▲原味高湯

選擇原味高湯免費不加價，選用紅甘蔗、白甘蔗、豬雞骨、蔬果、柴魚風味調製熬煮48小時的湯頭清甜帶點淡雅香氣，非常適合煮蔬菜。

▲綠魔鬼麻辣湯 加價100元

虎麗很喜歡這個綠魔鬼麻辣湯，是綠辣椒加橄欖油特製，這款麻辣鍋沒有附鴨血哦！湯頭的辣感會慢慢散發在嘴裡，不會覺得嗆喉，滋味清香順口～

▲豐富低負擔的菜盤。

▲菜盤更換梅花豬肉

肉控吃火鍋可以換成豬肉更滿足，這份梅花豬肉紮實帶點微脆嫩咬感，搭配綠魔鬼麻辣湯涮熟吃起來香辣過癮，不用蘸醬就很夠味。

▲自然牛雪花牛肉(prime)50盎司

這盤肉肉山有50盎司，而且還是嚴選Prime級的自然牛雪花牛肉，可以滿足肉控大胃王的味蕾！

▲雪花牛有豐富油脂，口感比較滑嫩，吃起來帶微Q嚼勁不會覺得油膩。

▲搭配綠魔鬼湯特別香辣好吃，不用蘸醬就很香醇～

▲無毒小草蝦25隻(送蛤蠣)

大胃王雙人套餐還有附一大盤無毒小草蝦，足足25隻加上蛤蠣也很有滿足感。

▲美濃日曬豆皮 100元/份

在上官木桶鍋也吃得到比較少見的美濃日曬豆皮，這個一定要下鍋久煮，日曬的吃起來香醇不油膩。

▲附餐可以選2份，虎麗私心首推台南關廟麵，煮綠魔鬼麻辣湯很夠味。

甜點 (免費)





▲上官木桶鍋高雄店餐後甜點會提供明治雪糕，重點是可以任選喜歡的口味，真心超佛～

▲對！就是這些口味隨便你選一個吃～

▲火鍋沾醬佐料可自行取用。

▲上官木桶鍋高雄店會舉辦小小店長體驗營。

▲午間小資個人套餐(16:00前都可以享用)。

▲一樓用餐空間。

▲二樓用餐空間。(二樓只要20人以上即可包場)

▲二樓設有兒童遊戲區，爸爸媽媽可以安心用餐。

▲上官木桶鍋高雄裕誠店外觀。

上官木桶鍋 高雄裕誠加盟店

地址：高雄鼓山區裕誠路1886號

營業時間：週一至週日 11:00-22:00

電話：07-5866292