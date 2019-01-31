高雄蝴蝶與花草系餐廳　各式甜食料理全天候供應！

點評：好氣派卻卻價格合理的餐廳，鱸魚鮮嫩飽滿好想吃！

文、圖／虎麗笑嗨嗨

BT蝴蝶餐廳位在鳳山文山特區附近，有漂亮的用餐環境和舒適空間，呈現蝴蝶與大自然氛圍，全天候供應鹹甜食料理，是約會聚餐的好去處。主廚保留原本受歡迎的人氣餐點，加入一些特色美食，虎麗最喜歡風味主食餐的紫蘇檸檬鱸魚，開胃爽口的檸檬紫蘇梅醬佐鮮嫩鱸魚，吃起來鹹酸甜很涮嘴，搭配白飯頗有飽足感！另外還有義大利麵、銷魂牽絲起司披薩鬆餅可選，愛吃甜食的話推薦點繽紛蝴蝶下午茶雙人組，能品嚐到繽紛蝴蝶蛋糕、蝴蝶鬆餅、莫凡彼冰淇淋、特調飲品，感覺還不錯哦～美美的BT蝴蝶餐廳也很適合慶生，生日當天壽星用餐同桌打9折、生日當月用餐贈送壽星2球莫凡彼冰淇淋。

風味主食餐

▲紫蘇檸檬鱸魚 298元 (飲品可折價50元)

中式的風味主食餐是虎麗的心頭好，私心推薦必點！紫蘇檸檬鱸魚帶有鹹酸甜滋味，每一口都很下飯～

▲鱸魚鮮嫩飽滿，包覆湯汁特別提味順口，還有脆爽的蔬菜增添口感，搭配白飯享用很飽足！

▲湯品會更換，虎麗喝的是高麗菜乾搭配雞肉，喝起來酸甜爽口又開胃。

▲副餐還有新鮮水果可以均衡一下。

特色風味義大利麵

▲泰式打拋豬肉 佐寬板麵 288元 (飲品可折價50元)

喜歡酸辣滋味的推薦點這道義大利麵，特製打拋豬口感豐富帶有濃郁辣感，搭配寬板麵可以完整包覆醬汁，吃起來Q彈有嚼勁頗夠味。

▲義大利麵份量足可以吃得飽，如果想吃更飽一點建議升級套餐或搭配甜點享用哦～

披薩鬆餅

▲唐揚炸雞披薩鬆餅 218元

想要簡單吃的話可以試試唐揚炸雞披薩酥餅，搭配兩種起司會有銷魂的拉絲瀑布哦！唐揚炸雞麵衣微酥，肉質飽滿鮮嫩帶點微鹹滋味，搭配軟綿的甜甜鬆餅很對味，還有奶香風味讓人愈吃愈涮嘴。

繽紛蝴蝶下午茶雙人組

▲繽紛蝴蝶下午茶雙人組 390元

BT蝴蝶餐廳全天候營業，隨時都能品嚐鹹甜食料理，目前有推出下午茶限定的「繽紛蝴蝶下午茶雙人組」餐點，很適合想要吃甜甜約會的吃貨們。

繽紛蝴蝶蛋糕乙個（依當日蛋糕櫃供應選擇）

MOVENPICK冰淇淋乙球

蝴蝶鬆餅兩塊

130元飲品任選2杯

▲可愛的蝴蝶造型鬆餅口感比較扎實帶點軟Q感，吃起來有濃郁蛋香不乾柴，虎麗覺得像厚實的雞蛋糕口感，可以搭配莫凡彼冰淇淋享用哦！

▲草莓香緹(單點130元)

新鮮草莓加上香緹鮮奶油，搭配蓬鬆軟嫩的蛋糕，口感酸甜飽滿，建議分享品嚐吃起來比較剛好不膩。

▲盛夏繽紛 145元 (下午茶提供130元飲品，須補差價換購)

繽紛漂亮的水果氣泡飲超好拍，攪拌均勻後品嚐酸酸甜甜的很解膩，還能吃到新鮮水果果肉。

▲漂浮OREO摩卡 150元 (下午茶提供130元飲品，須補差價換購)

這杯咖啡飲品也很美，像流沙的巧克力醬融合摩卡咖啡，喝起來溫潤滑順，上面搭配了OREO餅乾碎和冰淇淋，增添豐富口感更香醇。

菜單MENU

BT蝴蝶餐廳

地址：高雄市鳳山區文濱路71號

電話：07-7803938

營業時間：11:00-21:15（週一至週日）

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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