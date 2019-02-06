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高雄鳳山限定起司早午餐　肉控必點手撕豬牽絲披薩！

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式..

點評：滿滿的起司太誘人！
ETtoday餓勢力

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

文、圖／虎麗笑嗨嗨

Pizza Rock 搖滾披薩文衡店開幕了，鳳山吃貨可以輕鬆品嚐獨家發酵麵糰製作的美味披薩，文衡店還有推出限定早午餐，雖然擺盤不浮誇，但是Pizza Rock講究料理的原始風味，加上費工製作的醬料增添口感，吃起來也頗有滿足感唷！虎麗特別喜歡加了丹麥哈伐第起司的雙面貝果，軟Q有嚼勁加上豐富起司和配料，每一口都很夠味，還有加了多種餡料的歐姆蛋也不錯，搭配漂亮紫色的藍莓香蕉果昔超飽足。肉控吃披薩推薦新出的手撕豬口味，鹹鹹甜甜又有牽絲起司，餅皮酥香軟Q相當涮嘴，多人聚餐直接點12吋剛剛好～

文衡店限定早午餐 供應時間09:30-11:30

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲歐姆蛋 4號 墨西哥 199元
蛋x2、義式香料手工香腸、黑豆、墨西哥辣椒、青椒、洋蔥、帕瑪森起司、莎莎醬、香菜。
虎麗很喜歡這道歐姆蛋料理，選擇墨西哥口味的層次香氣更豐富。歐姆蛋有義式香料手工香腸、黑豆、墨西哥辣椒、青椒、洋蔥、帕瑪森起司等豐富餡料，口感飽滿濕潤帶酸辣滋味，可以加上莎莎醬品嚐平衡味蕾！

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲歐姆蛋有附酥酥的吐司，是店家自製的比較有嚼感，搭配清香抹醬吃完蠻有飽足感的。

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲雙面貝果 6號 蛋x2、培根、丹麥哈伐第起司 149元
烤到外酥內軟Q的貝果舖上滿滿丹麥哈伐第起司，還有搭配酥脆鹹香的培根、蛋，口感十分飽滿有嚼勁，帶蛋奶香很涮嘴～

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲雙面貝果都有料，每一口都很夠味，趁熱拉開會有牽絲。

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲比利時鬆餅 4號 奶油、加拿大楓糖漿、香蕉、藍莓、鮮奶油 199元
早午餐想吃甜食的可以選擇比利時鬆餅，自製鬆餅口感偏軟微Q，加上香蕉、藍莓、鮮奶油有淡淡香甜風味，喜歡甜一點建議淋上加拿大楓糖漿享用～

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲飲品 1號 藍莓香蕉 119元
綿密濃醇的藍莓香蕉果昔有美美紫色，加上非基因改造無糖豆漿一起打製，喝起來清香滑順，相當有飽足感。

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲飲品 8號 玫瑰拿鐵（熱）110元
吃早午餐配一杯咖啡最棒了！玫瑰拿鐵口感濃醇滑順，帶點微苦滋味，還有加上乾燥玫瑰花瓣點綴，更添清新花香。

披薩料理 11:30-21:30（21:00最後點餐）

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲墨西哥玉米脆片 起司三重奏 279元
墨西哥玉米脆片咬起來卡滋卡滋很適合解嘴饞，舖上辣傑克起司、切達起司、馬芝拉起司、洋蔥、蒜頭、黑橄欖、綠橄欖、墨西哥辣椒、青椒、紅椒等配料，口感豐富酸辣。

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲墨西哥玉米脆片可以搭配莎莎醬和酸奶醬，吃起來會比較清爽解膩哦！

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲披薩 1號 手撕豬披薩 小8吋 209元 / 大12吋 399元
來到Pizza Rock一定要點獨家特製披薩，這款手撕豬是新推出的口味。自製發酵麵糰製作餅皮，鋪上滿滿手撕豬和辣傑克起司、馬芝拉起司，吃起來鹹鹹甜甜的特別涮嘴！

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲薄餅皮酥香帶有軟Q嚼勁，豐富的牽絲起司多了香醇風味，每一口都很有滿足感。

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲享用披薩喜歡多一點風味也能搭配辣椒片、起司粉、蒜頭油、TABASCO品嚐。

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲披薩餅皮可以噴上陳年葡萄油醋享用哦～

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲開胃菜 6號 香烤小翅腿佐自製法式辣味醬 229元
匈牙利紅椒粉醃新鮮小翅腿8支，附自製法式辣味醬及美國Frank’s紅辣椒醬，這道開胃菜是虎麗很愛的料理，現點現烤需等待20分鐘左右哦！小翅腿口感扎實有咬勁，使用匈牙利紅椒粉醃新鮮小翅腿8支，附自製法式辣味醬及美國Fran特別香醇，可以蘸點自製法式辣味醬品嚐，酸酸甜甜的很涮嘴。

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲喜歡酸辣口味一定要搭配美國Frank’s紅辣椒醬享用，濃厚的酸感和辣度會讓人一口接一口。

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲Pizza Rock 搖滾披薩文衡店舒適用餐環境。

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲Pizza Rock 搖滾披薩文衡店外觀。

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▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄Pizza Rock 搖滾披薩。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）
 
Pizza Rock 搖滾披薩 高雄文衡店
地址：高雄市鳳山區文衡路500號
營業時間：週一至週日 09:30-21:30
電話：07-7777452

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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關鍵字： Pizza Rock 搖滾披薩 高雄美食 達人美食 美食情報 披薩 牽絲 早午餐 鳳山美食 虎麗笑嗨嗨

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