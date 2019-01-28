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高雄超萌寵物友善餐廳！貓奴必點「朕的肉球」法式布蕾

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式..

點評：貓奴一定會愛
ETtoday餓勢力

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

文、圖／虎麗笑嗨嗨

勘熟所是隱藏在新崛江巷弄裡的小店，精選優質肉品搭配舒肥（低溫真空烹調）料理，加上主廚特製的三種咖哩醬，可以品嚐到飽滿鮮嫩的肉質和濃郁風味，而且咖哩飯的份量頗足，正常食量可以吃得飽哦！虎麗很喜歡勘熟所溫馨的氛圍，來這裡就像在朋友家聚會，每個人都能輕鬆「熟絡」，而且闆娘本身相當愛動物，所以也是一家「寵物友善餐廳」，擁有毛小孩的吃貨們可以開心用餐。主廚有18年料理經歷，擅長舒肥料理，推薦試試美國安格斯黑牛搭配黃咖哩，或是極低脂高蛋白雞胸肉加上綠咖哩，濃郁香辣得滋味讓人愈吃愈涮嘴～甜食控吃飽也能來一份法式低溫布蕾滿足味蕾。

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲店裡有好多貓咪扭蛋公仔收藏。

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲點主餐都會附上主廚自製的泡菜，口感清脆酸甜帶辣感，吃起來很涮嘴也能平衡味蕾。

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲勘熟牛 349元 （附玫瑰海鹽、主廚泡菜） ＋ 黃咖哩
這道勘熟牛是精選美國安格斯黑牛，使用舒肥（低溫烹調）料理17小時（會依照每塊肉的厚度調整時間），口感軟嫩帶有獨特鹹香滋味，推薦搭配黃咖哩最對味！餐點份量給得頗足，每一塊肉都有豐富厚度，蠻適合肉控們享用～

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲鮮嫩的牛肉可以直接蘸點玫瑰海鹽品嚐，或是搭配咖哩享用不同風味。

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲濃郁微辣的黃咖哩香氣十足，是屬於潮汕沙茶咖哩，比較偏鮮香的中式口味，搭配軟嫩的美國安格斯黑牛吃起來特別涮嘴。

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲勘熟雞 249元 ＋ 綠咖哩
虎麗還蠻喜歡勘熟雞的口感，雖然是極低脂高蛋白雞胸肉，但以低溫烹調數小時吃起來不乾柴，肉質保有鮮嫩咬感，很適合搭配香辣的綠咖哩，會愈吃愈涮嘴～

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲雞胸肉比較少油脂，加上高蛋白很適合怕胖的吃貨們。

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲泰式綠咖哩大約中辣程度，使用大量泰國綠辣椒、棕櫚糖、正統泰國香料和椰奶調製，，虎麗吃了快噴火，不過辣感只會停留在舌尖，會讓人忍不住一口接一口！

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲綠咖哩加上雞胸肉一起食用可以稍微平衡辣感。

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲勘熟鯛 299元 ＋ 紅咖哩
同樣使用舒肥料理的單背大嫩鯛很鮮甜，調味帶微鹹感，入口能嚐到飽滿鮮嫩和些許juicy，魚肉蠻適合搭配微酸甜的紅咖哩，滋味比較溫潤。

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲勘熟所的紅咖哩是以馬來西亞檳城亞參叻沙為基底，使用南薑、叻沙葉、亞參果一起熬煮，帶微酸的濃醇風味不會辣，口感比較滑順。

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲62度落日
62度舒肥製作的蛋蛋料理，嚴選有機鮮蛋，使用三顆蛋白加一顆蛋黃，將爆漿蛋黃包覆蛋白，吃起來軟嫩飽滿，還有清新蛋香味！

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲蛋控可以試試療癒的62度落日～

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲朕的肉球 65元
這名字實在太可愛了啦！螞蟻人推薦來一份法式低溫布蕾，蒟蒻貓掌口感微脆嫩，搭配軟綿的貓耳朵棉花糖，布蕾綿密細緻，加上巧克力碎片比較偏甜哦。

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲蜂蜜水梨金萱 80元
金萱茶喝起來清爽淡雅，很適合搭配濃郁的咖哩享用，還能吃到卡滋卡滋的水梨果肉，加上蜂蜜甜味頗順口。

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲重乳奶茶 90元
加了雙倍牛奶的重乳奶茶口感比較溫潤，有著滑順奶味和淡雅茶香，奶茶控們推薦來一杯！

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲舒適溫馨的用餐環境。

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲座位數不多，有可愛的貓咪公仔相伴。

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲勘熟所餐廳外觀。

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲菜單MENU。

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲菜單MENU。

▲▼ 高雄勘熟所。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

勘熟所
地址：高雄市新興區新田路172巷12號
營業時間：週一至週日 11:00-21:00
電話：0930-104350
寵物友善餐廳

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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關鍵字： 勘熟所 高雄美食 達人美食 美食情報 咖哩 寵物友善餐廳 虎麗笑嗨嗨

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