ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

屏東現做手工創意甜甜圈！必吃黑糖珍珠、牽絲起司

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式..

點評：牽絲起士看起來好棒！
ETtoday餓勢力

▲▼餓廚都拿滋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

文、圖／虎麗笑嗨嗨

餓廚都拿滋是特製創意甜甜圈，攤子位在屏東千禧公園附近，提供現做油炸的包餡都拿滋，麵皮使用老麵糰與天然酵母手工製作，不添加澎大劑與泡打粉，吃起來軟Q有嚼感，而且每天更換油鍋，不會有油耗味！虎麗最喜歡帶有鹹甜口味的牽絲起士，爆多餡料趁熱品嚐有拉絲瀑布，加上微酥香醇的麵衣愈吃愈涮嘴，忍不住就吃掉3顆(笑)。抹茶控推薦必點抹茶麻糬加紅豆，週三五日前往的話還能選擇抹茶麵皮，茶香風味更濃郁～軟Q有嚼勁的甜甜黑糖珍珠也很有人氣！想吃鹹口味可以試試泰式打拋豬或鹹蛋芋頭～(如需大量訂購建議一天前或當日早上10:00前預訂)

▲▼餓廚都拿滋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲餓廚都拿滋攤位在屏東千禧公園附近，可以買幾個甜甜圈逛逛綵燈節。

▲▼餓廚都拿滋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲闆娘手工製作的軟Q麵皮是用老麵糰與天然酵母，不添加澎大劑與泡打粉，油鍋每天更換油炸所以沒有油耗味！

▲▼餓廚都拿滋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼餓廚都拿滋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲都拿滋(甜甜圈)有鹹甜口味可選，麵皮也不同哦！

麵皮可自選口味

每日：原味麵皮

三五日：抹茶麵皮

一四六：巧克力麵皮

▲▼餓廚都拿滋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲牽絲起士 35元 (搭配原味麵皮)

起士控必點的口味就是這個！滿滿起士包在麵糰裡，油炸後馬上享用會有銷魂牽絲，這個吃起來鹹鹹甜甜的很涮嘴，還有濃郁奶香風味，虎麗吃完又追加2顆帶回家吃(笑)。

▲▼餓廚都拿滋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲超療癒的牽絲起士，搭配酥香軟Q的麵皮不油膩。

▲▼餓廚都拿滋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼餓廚都拿滋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲抹茶麻糬 30元 + 紅豆35元 (搭配抹茶麵皮)

抹茶滋味微苦甜，加上闆娘手工煮製帶有顆粒咬感的紅豆餡，兩種口感完全match，還有QQ麻糬增添嚼勁，虎麗選擇搭配抹茶麵皮吃起來茶香更濃郁！

▲▼餓廚都拿滋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼餓廚都拿滋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲餡料滿滿的完全給得不手軟，每一口都香甜！這款抹茶麻糬紅豆放隔天會有點像和菓子，雖然少了酥感，但是麵皮紮實軟Q～

▲▼餓廚都拿滋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲黑糖珍珠 25元

炸好的都拿滋加入滿滿黑糖珍珠，吃起來外酥內軟，甜甜的珍珠軟Q有嚼勁，搭配紮實的外皮頗涮嘴，是咀嚼控和珍珠愛好者推薦必點口味～

▲▼餓廚都拿滋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼餓廚都拿滋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲泰式打拋豬(微辣) 35元

這個蠻適合重口味鹹食控吃貨，泰式打拋豬也是闆娘調配炒製，辣中帶酸甜，加上濃郁的魚露風味和九層塔香氣，風味頗有層次。(魚露風味較重請自行斟酌個人喜好唷)
 

▲▼餓廚都拿滋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼餓廚都拿滋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲豬肉塊也是滿滿的～

▲▼餓廚都拿滋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲菜單MENU。

▲▼餓廚都拿滋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼餓廚都拿滋。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

餓廚都拿滋
地址：屏東縣屏東市廣東路158號
營業時間：週一至週日14：00～18：00／週二公休
電話：0907-863846

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
部落格粉絲團Instagram

關鍵字： 餓廚都拿滋 虎麗笑嗨嗨 達人美食 美食情報 屏東美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

推薦閱讀

蔥控必來！台南超銷魂滿滿蔥花豚骨拉麵　每日限量供應

砍我可以砍價不行！高雄個性關東煮　必點炸米血外酥內軟

高雄人氣復古咖啡　西班牙鬥牛有機蛋捲4種起司超療癒

肉控必朝聖！台南「和牛拼盤」一次吃到主廚嚴選4種部位

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

秒懂直飛、直達、轉機航班差在哪？

基隆在地人必吃！孝三路6家美食

全台必訪6座天空步道吊橋

夢幻粉紅大爆發！武陵櫻花季初三登場

一圓公主夢！花蓮3間必住城堡飯店

斗六新開甜點店 舒芙蕾淋楓糖漿

全台5大超好逛OUTLET

登台的日本迴轉壽司品牌已有4家

最浮誇的麵包店！羅宋一出爐馬上搶光

多肉植物DIY！精選「療癒系景點」

熱門行程

最新新聞更多

馬崗漁村　賞海堤壁畫品嚐咖啡

屏東創意甜甜圈！必吃黑糖珍珠

到關島收藏　TripAdvisor美..

全台2處鐵道自行車山海景色一次有

華航罷工旅行社免費退款

中壢草莓生乳酪甜酸層次感佳

「專業被作賤」！醫師工會力挺機師

一圓公主夢！花蓮3間必住城堡飯店

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366