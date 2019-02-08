屏東現做手工創意甜甜圈！必吃黑糖珍珠、牽絲起司

文、圖／虎麗笑嗨嗨
餓廚都拿滋是特製創意甜甜圈，攤子位在屏東千禧公園附近，提供現做油炸的包餡都拿滋，麵皮使用老麵糰與天然酵母手工製作，不添加澎大劑與泡打粉，吃起來軟Q有嚼感，而且每天更換油鍋，不會有油耗味！虎麗最喜歡帶有鹹甜口味的牽絲起士，爆多餡料趁熱品嚐有拉絲瀑布，加上微酥香醇的麵衣愈吃愈涮嘴，忍不住就吃掉3顆(笑)。抹茶控推薦必點抹茶麻糬加紅豆，週三五日前往的話還能選擇抹茶麵皮，茶香風味更濃郁～軟Q有嚼勁的甜甜黑糖珍珠也很有人氣！想吃鹹口味可以試試泰式打拋豬或鹹蛋芋頭～(如需大量訂購建議一天前或當日早上10:00前預訂)
▲餓廚都拿滋攤位在屏東千禧公園附近，可以買幾個甜甜圈逛逛綵燈節。
▲闆娘手工製作的軟Q麵皮是用老麵糰與天然酵母，不添加澎大劑與泡打粉，油鍋每天更換油炸所以沒有油耗味！
▲都拿滋(甜甜圈)有鹹甜口味可選，麵皮也不同哦！
麵皮可自選口味
每日：原味麵皮
三五日：抹茶麵皮
一四六：巧克力麵皮
▲牽絲起士 35元 (搭配原味麵皮)
起士控必點的口味就是這個！滿滿起士包在麵糰裡，油炸後馬上享用會有銷魂牽絲，這個吃起來鹹鹹甜甜的很涮嘴，還有濃郁奶香風味，虎麗吃完又追加2顆帶回家吃(笑)。
▲超療癒的牽絲起士，搭配酥香軟Q的麵皮不油膩。
▲抹茶麻糬 30元 + 紅豆35元 (搭配抹茶麵皮)
抹茶滋味微苦甜，加上闆娘手工煮製帶有顆粒咬感的紅豆餡，兩種口感完全match，還有QQ麻糬增添嚼勁，虎麗選擇搭配抹茶麵皮吃起來茶香更濃郁！
▲餡料滿滿的完全給得不手軟，每一口都香甜！這款抹茶麻糬紅豆放隔天會有點像和菓子，雖然少了酥感，但是麵皮紮實軟Q～
▲黑糖珍珠 25元
炸好的都拿滋加入滿滿黑糖珍珠，吃起來外酥內軟，甜甜的珍珠軟Q有嚼勁，搭配紮實的外皮頗涮嘴，是咀嚼控和珍珠愛好者推薦必點口味～
▲泰式打拋豬(微辣) 35元
這個蠻適合重口味鹹食控吃貨，泰式打拋豬也是闆娘調配炒製，辣中帶酸甜，加上濃郁的魚露風味和九層塔香氣，風味頗有層次。(魚露風味較重請自行斟酌個人喜好唷)
▲豬肉塊也是滿滿的～
▲菜單MENU。
餓廚都拿滋
地址：屏東縣屏東市廣東路158號
營業時間：週一至週日14：00～18：00／週二公休
電話：0907-863846
虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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