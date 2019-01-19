砍我可以砍價不行！高雄個性關東煮　必點炸米血外酥內軟

文、圖／虎麗笑嗨嗨

老黑狗黑輪 位在橋頭火車站及捷運站附近，提供現炸黑輪、米血、甜不辣等餐點，還有暖呼呼的關東煮料理，加上寬敞舒適的用餐空間很適合聚餐，價格親民吃起來沒有負擔。虎麗特別喜歡在店內品嚐炸米血，先用關東煮高湯煮透再去炸，吃起來外酥內軟很有嚼勁，搭配老黑狗黑輪獨家特製的古早味醬料更涮嘴！如果是肉控的話，推薦必點古早味大骨，可以豪邁啃肉、吸骨髓，另外關東煮的熱高湯都可以自行取用，加胡椒粉或芹菜調味就很好喝～（餐點都可提供外帶）

▲黑輪都放在復古懷舊的三輪車櫥窗裡，感覺蠻有意思的！

▲老黑狗黑輪不只有炸物，還有提供熱呼呼的關東煮料理，喜歡吃什麼就自己夾。

▲關東煮的高湯可以免費取用，餐檯上有胡椒粉、芹菜搭配調味。

▲吃現炸黑輪和關東煮，再配一碗熱騰騰的清湯最滿足～

▲這個古早味大骨推薦必點，非常適合喜歡大口啃肉的吃貨們。

▲古早味大骨 60元/份

肉控必點的豪邁大骨可以大口吃肉，肉質扎實鮮香很涮嘴，還能加高湯進去吸骨髓，享受多層次的風味。

▲點古早味大骨會附手套和濕紙巾，不用擔心沾滿手。

▲老黑狗黑輪有經典必吃的排行榜，炸米血、炸黑輪、甜不辣都是招牌料理，只要點這三種炸物就會提供獨家特製古早味醬料，有原味和辣味可選擇。

▲獨家特製的醬料是熱的，淋在炸物上還能保有熱度，虎麗推薦加辣味醬吃起來更涮嘴。

▲炸米血 12元/個

虎麗最喜歡的炸米血一定要試試，是用關東煮那鍋先煮透再去炸，剛炸好外層酥酥的，咬下去充滿軟Q嚼勁，建議內用比較能品嚐到這樣的口感！（外帶就不會有外層微酥的咬感）。

▲甜不辣 10元/片

剛炸好的甜不辣也是外酥內軟，淋上醬汁吃起來很夠味，搭配辣味醬更香辣涮嘴！

▲炸黑輪 12元/個

招牌炸黑輪軟嫩微Q，味道很香醇，淋上醬汁多了鹹度很提味。

▲炸蘿蔔糕 12元/2個

外層微酥的炸蘿蔔糕很有飽足感，吃起來軟綿厚實，可以另外蘸醬比較夠味。

▲散打雞 80元/份

喜歡炸雞料理可以試試散打雞，雞肉散有先醃製過，吃起來帶點鹹香風味，裹上麵衣油炸酥脆涮嘴，記得趁熱享用更美味～









▲奶茶 內用18元/杯

吃炸物配飲料比較解膩，奶茶喝起來溫潤順口，有濃醇的奶香滋味。

▲紅茶 內用13元/杯

甜甜的紅茶是濃醇古早味，喝起來有厚實茶香非常解膩！

▲紅茶 外帶18元/包 、奶茶 外帶23元/包。

▲用餐完畢請將餐具放置回收區～

▲舒適寬敞的用餐空間。

▲老黑狗黑輪橋頭店外觀。

▲老黑狗黑輪料理排行榜。

▲菜單MENU。

老黑狗黑輪 橋頭店 Old black dog

地址：高雄市橋頭區成功路92號

交通：搭乘捷運至橋頭火車站，出站步行約5分鐘抵達

營業時間：週一至週日 15:00-22:00

電話：0985-818066

