甜鹹通殺！高雄鮮蝦泡芙、草莓咔滋　每日限量手作

點評：看到每日限量我就有種衝動～





文、圖／虎麗笑嗨嗨

杰菕甜點 JL Pâtisserie 位於駁二夜市(橋下夜市)及哈瑪星鐵道文化園區附近，提供多種獨家手作甜點，有乳酪蛋糕、檸檬蛋糕、藍莓派、法式小塔、烤布丁、生乳捲、草莓大福等，選擇非常多樣豐富，可以滿足甜食控味蕾。杰菕甜點主廚曾獲蛋糕大賽創意金獎，來這裡會發現每個甜點都好美，完全融化螞蟻人的心，很想要全部帶回家(笑)～如果跟虎麗一樣喜歡獨家限定的甜點，推薦必吃每天下午2點開賣的鮮蝦泡芙、叮噹燒，咔滋泡芙，是限量供應的哦！(店外有少數座位可以在現場品嚐／有提供宅配服務)

▲咔滋泡芙目前有原味香草、芋頭、巧克力藍莓、草莓等選擇。

▲每天新鮮製作的咔滋泡芙皮酥脆香醇，還有黑芝麻帶來淡雅風味。

▲內餡會擠上北海道十勝生乳，滑順口感與奶香滋味吃起來很清爽。

▲咔滋泡芙使用外帶包裝，可以方便帶去野餐、聚會。

▲草莓咔滋泡芙 65元

剛烤好的咔滋泡芙頗酥脆，夾著北海道十勝生乳、自製卡士達醬，多了甜甜奶味和獨特糖香，搭配酸甜的新鮮草莓平衡甜度，吃起來比較不會膩口！

▲這個咔滋泡芙買到現吃酥酥的，再冰過會帶點軟Q咬感，內餡冷藏後別有一番風味，還可以試試冷凍的口感唷～

▲芋頭咔滋泡芙 60元

芋頭咔滋泡芙也很有人氣，內餡一樣有北海道十勝生乳，加上自製芋泥和飽滿的糖蜜芋頭塊，口感綿密滑順特別香醇的，搭配咬起來咔滋咔滋的泡芙皮特別涮嘴～

▲每一口都吃得到爆漿內餡！

▲香蕉叮噹燒 45元

杰菕甜點的叮噹燒也是每日限量供應，虎麗很愛它軟綿口感，推薦螞蟻人必吃！目前口味有巧克力藍莓、原味香草、芋頭、草莓等，最近推出了香蕉叮噹燒也不錯，內餡是味道濃醇的苦甜巧克力，加上新鮮香蕉多了獨特香甜風味。

▲叮噹燒每天新鮮製作。

▲蓬鬆柔軟的香草海綿蛋糕頗順口，可以冰過再品嚐，會有點像在吃銅鑼燒冰淇淋哦！

▲叮噹燒、咔滋泡芙都可任選6入盒裝(價格是每份單價乘以6唷)，很方便送禮，如有大量需求請提前預訂。

▲鮮蝦泡芙 40元

喜歡鹹口味點心推薦試試鮮蝦泡芙，主廚特製沙拉拌入蜂蜜黃芥末醬，吃起來鹹鹹甜甜的，加上每天早上新鮮採買的蝦肉很順口，搭配堅果泡芙外皮頗有咬感，精緻小巧的泡芙很適合當下午茶小點。

▲杰菕甜點提供多種主廚特製法式小塔、蛋糕、生乳捲等甜品，每一款都美美的～

▲還有超夢幻的雪白系草莓朵莉～

▲每日限量供應的甜點下午2點開賣，售完為止！

▲杰菕甜點店外觀。