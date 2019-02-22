朝聖台南美術館二館純白咖啡店　戶外區座位超療癒

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：店內店外環境都好舒服呀～

文、圖／愛比妞

台南越來越熱鬧了，過年前台南美術館二館也開幕了！大家來台南行春又多了一個好處去，純白色的建築光從外觀看來就十分有設計感，近日也開放可以讓民眾進入參觀，而且到5/21前免門票。聽說南美二館有兩樣全國最多，第一多就是展間最多，第二多則是樓梯最多，二館裡裡外外有多達53座樓梯呢～

南美館白色的外觀運用不同角度盒子堆疊的意象，為建築打造不少半戶外的空間，創造出更多休閒的空間。

那天平日揪好友還踩新點，結果發現台南美術館二館當天竟然休館！於是我們就在周邊繞繞，意外發現有家咖啡隱身在美術館2樓，而且有營業，決定近來一探究竟。我覺得咖啡店迷人的地方除了香醇的咖啡香以外，咖啡店的氛圍都好舒服也很有特色，每家咖啡店想呈現的感覺都不一樣，我也很喜歡走訪各處的咖啡店。馬上到店家臉書看了一下介紹，好像還不錯耶！也趕快寫文章分享給大家。

品牌名稱靈感來自於聖經中I am who I am，每個個體都有獨一無二，無法被取代的價值，透過不斷的自我追尋，發現存在的意義，如同每支咖啡豆，擁有先天獨自特色，經過不同咖啡師的沖煮，再呈現更強烈的自我風格。在咖啡的選品上，我們只提供單品手沖咖啡與義式咖啡，不添加花俏繁複的口味，化繁為簡，專注在品味咖啡最真實的風味，追尋自己最真實的樣貌。（以上取自店家粉絲專頁）

現場還提供了手沖咖啡可以選擇，我很喜歡看人家沖咖啡的過程，一旁還可以聞到淡淡的咖啡香。

店內寬敞明亮，走的是藍白色系的感覺，視覺上看起來很舒服。而且店內座位數感覺還不少，我喜歡窗邊陽光洒入的感覺。沙發區很舒服，來這裡不僅可以逛逛美術館，還可以喝杯咖啡。我個人很喜歡他們家的LOGO，驚嘆號有點可愛耶！

這邊也有戶外的座位，現在的天氣坐戶外很剛好，吹著徐徐的微風很舒服，還可以看周邊景色。

這邊還有販售許多相關的周邊產品，像是咖啡豆、隨行杯、帆布袋等，挺喜歡他們家的設計，簡約好看。

主要販售各式咖啡飲品，還有手沖單品系列，或是大家比較常喝的義式咖啡，也有冰沙、茶、可可，還有甜點及輕食可以搭配。

趕快來看看當天我點了那些餐點吧～

手沖單品/瓜地馬拉 阿卡特南國 美妙莊園 $120

這支是中焙喝起來比較不帶酸度，咖啡香氣圓潤回甘，咖啡裡帶有甜堅果、開心果的香氣，還可以嗅吸一旁的咖啡渣，整個沈浸在咖啡的香氣裡。喜歡喝單品咖啡的朋友可以試試，這款酸度不明顯我還蠻喜歡。

黑絲絨蛋糕 $80

這個蛋糕吃起來有點像是布朗尼的口感，帶點扎實，吃起來有巧克力的苦香，口感溼厚實，介於布朗尼與蛋糕中間，比一般蛋糕厚實，比布朗尼鬆軟，也可以加熱會有爆漿的感覺呦～

喜慕斯/京都抹茶 $95

這杯喝起來像是冰沙的口感，整杯綠綠的是我愛的抹茶!喝起來有著抹茶的獨特茶香，帶點甜甜的滋味，這杯算是大家接受度高的抹茶飲品，冰沙口感很不錯！

小火腿培根鹹派 $100

鹹派裡面有蛋和雞肉洋蔥交錯，鹹香滋味，還有洋蔥甜味香氣，派皮酥香，內餡濕潤，風味我覺得還不錯。

美式咖啡 $50

無糖的美式咖啡喝起來不帶苦味，尾韻有點回甘的咖啡香，是杯爽口的美式咖啡。

雞肉風味肉捲 $85

雞肉卷外層還有乳酪起司略帶扎實口感，中間包夾雞肉，搭配一點蔥花的鹹香滋味，帶點嚼勁還不錯。

巧克力可頌 $65

這個巧克力可頌還蠻大一個耶！上面有著巧克力脆脆的口感，裡面則是一層一層的感覺，香甜滋味很適合配上一杯咖啡。

喜歡喝咖啡的朋友，又多了一個地方可以去了！感受一下台南美術館獨特的美學。

咖啡店剛好有通往美術館內部的入口，抬頭一看被這五角形碎形屋頂給吸引，順手拍了幾張。而且白天陽光以不同角度照射在碎形屋頂時，感覺亮晶晶的好美啊！下次想再來美術館內參觀，還可以喝喝咖啡真的很不錯呦～

I'M Coffee

電話：06-221-4456

營業時間：上午8:00-下午10:00

地址：台南市中西區忠義路二段1號2樓（臺南市美術館二館）