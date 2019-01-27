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台南超邪惡早午餐！手作牽絲起司蛋餅、必點炸湯圓

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：起司蛋餅＋炸湯圓簡直絕配
ETtoday餓勢力

▲▼ 台南好時辰手工蛋餅。（圖／愛比妞 提供）

文、圖／愛比妞

台南早午餐 好時辰手工蛋餅
台南早午餐好多選擇呀！胖比就蠻喜歡台南蛋餅，尤其是手工Q彈餅皮這種，好時辰手工蛋餅也算是近期新開的店家，而且最近台南小湯圓好熱賣，胖比也來跟風一下這QQ彈彈的炸湯圓。

▲▼ 台南好時辰手工蛋餅。（圖／愛比妞 提供）

好時辰手工蛋餅店址位於五妃街上，南大對面。旁邊則是尋早，如果好時辰手工蛋餅客滿，也是可以選擇尋早早餐也不賴～好時辰手工蛋餅門面有點可愛。

▲▼ 台南好時辰手工蛋餅。（圖／愛比妞 提供）

好時辰手工蛋餅菜單menu在這邊！有各式手工粉漿蛋餅、烤土司、炸物、飲品可以選擇。我發現我竟然沒拍到內用環境，話說~那天也太多人不怎麼好拍，我就連一張都沒按到....台南蛋餅好時辰手工蛋餅是可以內用的。

▲▼ 台南好時辰手工蛋餅。（圖／愛比妞 提供）

失控起司蛋餅 $60（網美必點，限內用）
ㄟㄟㄟ~可是我算是網胖，可以點嗎XD，蛋餅裡面有著滿滿的起司，感覺一拉就會牽絲！

▲▼ 台南好時辰手工蛋餅。（圖／愛比妞 提供）

任一蛋餅＋45元套餐，可點指定炸物及飲品，我就選了炸湯圓。今天就是為了炸湯圓而來啊啊啊啊啊～

▲▼ 台南好時辰手工蛋餅。（圖／愛比妞 提供）

我先說～湯圓是我自己擺上去的，炸湯圓是另外放！！小湯圓炸Q彈，搭配上花生粉，讓我想到辦桌料理，現在不用吃辦桌，喜歡吃炸湯圓的朋友可以來好時辰手工蛋餅點上一份。

▲▼ 台南好時辰手工蛋餅。（圖／愛比妞 提供）

蛋餅裡面夾了滿滿的起司，超級邪惡的！！輕輕一夾起就會牽絲，吼吼吼～欠吃又欠拍，鹹香的滋味一定會滿足吃貨們的味蕾。蛋餅表皮帶有微Q微脆的口感，趁熱吃完很滿足呢～

好時辰手工蛋餅
電話：0970 345 641
地址：台南市中西區五妃街129號

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
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關鍵字： 好時辰手工蛋餅 台南美食 達人美食 美食情報 愛比妞 炸湯圓

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