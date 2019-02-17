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台南隱藏版日式美食！炒麵、燒餃子、蛋捲　手繪菜單超Q

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：好想吃看看!
ETtoday餓勢力

▲▼角鑄。（圖／愛比妞提供）

文、圖／愛比妞

台南美食角鑄燒餃子，有沒有人喜歡日式炒麵還有燒餃子的呀~這家在五妃街上的餐廳，胖比經過好多次都沒發現，直到好友約我去吃飯，才知道原來角鑄在五妃街上，近南門路口，周邊還有中山國中，南大及五妃廟，還有台南棒球場也都不遠呦~

▲▼角鑄。（圖／愛比妞提供）

▲▼角鑄。（圖／愛比妞提供）

五妃街上近南大周邊餐廳美食，一走進店裡播放著輕快的音樂，環境上也很明亮舒適，木質調的空間，座位距離不顯擁擠，而且店內很寬敞，蠻適合聚餐。

▲▼角鑄。（圖／愛比妞提供）

▲▼角鑄。（圖／愛比妞提供）

台南美食角鑄燒餃子菜單MENU

菜單上畫的好可愛耶!喜歡這種菜單的感覺。除了單點之外，還有雙人套餐可以選擇呦~

▲▼角鑄。（圖／愛比妞提供）

超值分享餐，12個燒餃子，麵蛋四選二（日式炒麵還有醬燒雞肉蛋捲）+紅茶兩杯=349元。

▲▼角鑄。（圖／愛比妞提供）

#燒餃子

餃子底部脆口，裡面內餡本身就有鹹香，外皮q韌性不爛，沾上醬油多了醬油的鹹香，整鍋上桌視覺味覺都滿足。

▲▼角鑄。（圖／愛比妞提供）

#日式炒麵

胖比超愛日式炒麵，炒麵有著獨特的鹹香滋味，少不了美乃滋的搭配，豬肉鮮甜風味不老，喜歡日式炒麵的朋友，不要錯過啊！

▲▼角鑄。（圖／愛比妞提供）

#醬燒雞肉蛋捲

蛋捲上面有黃芥末醬的搭配，中間有肉絲搭配洋蔥與雞肉包裹在蛋捲裡，滿滿的蛋香，半開放式的廚房，現場還可以看到煎蛋捲的過程，很有趣耶！

▲▼角鑄。（圖／愛比妞提供）

#鮮奶茶 補差價20元

鮮奶自行倒入紅茶中調和，也可以先喝喝紅茶，有蜜香紅茶的茶香，再加入鮮奶，奶香的伴隨，一次滿足2種願望。

▲▼角鑄。（圖／愛比妞提供）

#檸香漬蕃茄 $50

這個超開胃，酸香的番茄有著梅子與檸香，餐後吃也有解膩的滋味。

角鑄
電話：06-2155855
地址：台南市中西區五妃街209號
營業時間：11:30-15:30、16:30-21:00（週一公休）

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
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關鍵字： 角鑄 愛比妞 達人美食 美食情報 台南美食

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