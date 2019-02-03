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騎旋轉木馬喝咖啡！台南獨棟純白建築　露天區吃早午餐

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：木馬好可愛ㄚ
ETtoday餓勢力

▲▼ 台南早午餐小北家灶咖 ZAOKA。（圖／愛比妞 提供）

文、圖／愛比妞

台南早午餐小北家灶咖 ZAOKA

胖比又來報台南早午餐了～最喜歡假日跟好友來吃個早午餐再去逛逛，好像每個禮拜的行程都差不多是這樣子，年紀到了好像已經沒搞頭了，去哪裡都覺得累，所以定點找家餐廳吃吃美食聊聊天，好像變成我假日的習慣。好啦～這家拍一拍差點忘了寫，那天整理照片才想到，趕快補上文章給愛吃早午餐的你。

▲▼ 台南早午餐小北家灶咖 ZAOKA。（圖／愛比妞 提供）

店址位於郡緯街上，感覺這條街有點陌生但好像又聽過，郡緯街距離海安路不遠，雖然招牌不大，但整棟白色建築很好認！！

▲▼ 台南早午餐小北家灶咖 ZAOKA。（圖／愛比妞 提供）

▲▼ 台南早午餐小北家灶咖 ZAOKA。（圖／愛比妞 提供）

一樓主要是吧檯，店員每個都是型男，吧檯這邊也有2個搖滾區座位。

▲▼ 台南早午餐小北家灶咖 ZAOKA。（圖／愛比妞 提供）

▲▼ 台南早午餐小北家灶咖 ZAOKA。（圖／愛比妞 提供）

▲▼ 台南早午餐小北家灶咖 ZAOKA。（圖／愛比妞 提供）

▲▼ 台南早午餐小北家灶咖 ZAOKA。（圖／愛比妞 提供）

小北家灶咖 ZAOKA店內環境
住要的用餐客席區在2樓，採光十分明亮，綠意怏然的空間很美耶！！喜歡這種風格的擺設，聽說店家也是有在台南經營民宿呢～有住宿需求者可以問問囉～

▲▼ 台南早午餐小北家灶咖 ZAOKA。（圖／愛比妞 提供）

茶水區及醬料請自行取用。

▲▼ 台南早午餐小北家灶咖 ZAOKA。（圖／愛比妞 提供）

▲▼ 台南早午餐小北家灶咖 ZAOKA。（圖／愛比妞 提供）

3樓的露天用餐區，聽說是店內最熱門的座位，竟然還有旋轉木馬!!會不會太夢幻了！！想坐這個位置用餐真的要碰運氣呢～感覺可以拍出一系列美美的照片來，可以當日我也是坐2樓，衝上去拍照馬上有客人入座。

▲▼ 台南早午餐小北家灶咖 ZAOKA。（圖／愛比妞 提供）

▲▼ 台南早午餐小北家灶咖 ZAOKA。（圖／愛比妞 提供）

▲▼ 台南早午餐小北家灶咖 ZAOKA。（圖／愛比妞 提供）

▲▼ 台南早午餐小北家灶咖 ZAOKA。（圖／愛比妞 提供）

▲▼ 台南早午餐小北家灶咖 ZAOKA。（圖／愛比妞 提供）

▲▼ 台南早午餐小北家灶咖 ZAOKA。（圖／愛比妞 提供）

▲▼ 台南早午餐小北家灶咖 ZAOKA。（圖／愛比妞 提供）

小北家灶咖 ZAOKA菜單menu
餐點單價看來好像很ok耶～但如果你要加點飲料，算一算好像也差不多啦！就看你想吃什麼囉～而且還有甜點可以選擇。賣的食材感覺都很講究，送餐時店員也會細心地介紹。

▲▼ 台南早午餐小北家灶咖 ZAOKA。（圖／愛比妞 提供）

▲▼ 台南早午餐小北家灶咖 ZAOKA。（圖／愛比妞 提供）

南瓜金沙特製鹹蛋豬肉球早午餐 $120
一旁配上店家自製麵包及生菜沙拉，小北家灶咖 ZAOKA家的麵包一開始我以為是蔥花饅頭，但它是麵包無誤啊～麵包有2種口味一種是蔥花，一種是肉鬆，麵包口感扎實，肉鬆口味搭配上美乃滋餡料，很不錯！！肉丸子調味不會過重，外表有金沙醬汁搭配起來不會太鹹，還有蛋香尾韻，整體清爽不膩。

▲▼ 台南早午餐小北家灶咖 ZAOKA。（圖／愛比妞 提供）

自調醬料香烤雞腿排早午餐 $140
他們選用的雞腿肉質吃起來是比較札實一些，肉汁口感比較少，但不會覺得乾柴，也算是好吃的雞腿排，外皮醬汁有點鹹甜滋味，烤的蠻涮嘴。生菜沙拉有多種蔬果，豐富多樣又營養，搭配上胡麻醬的香氣很開胃。

▲▼ 台南早午餐小北家灶咖 ZAOKA。（圖／愛比妞 提供）

抹茶磅蛋糕 $60
看到有抹茶甜點馬上點一份!!胖比是抹茶控啊～蛋糕吃起來帶有不會太乾，有抹茶淡雅的香氣，可以沾上一旁的淋醬多了濕潤口感。

▲▼ 台南早午餐小北家灶咖 ZAOKA。（圖／愛比妞 提供）

舞間茶心鐵觀音拿鐵 $140
這杯好好喝，茶香味道濃郁，滿滿的鐵觀音茶香，與鮮奶調和出順口的滋味。喜歡茶香重的朋友可以試試。

▲▼ 台南早午餐小北家灶咖 ZAOKA。（圖／愛比妞 提供）

濱佐園抹茶拿鐵 $130
漸層的抹茶看起來翠綠，喝起來有著抹茶的甘苦滋味，不會太甜膩，可以算是大人味的抹茶拿鐵，就是喜歡這種重重苦苦的抹茶香。

小北家灶咖 ZAOKA
地址：台南市中西區郡緯街68號
營業時間：08:30-16:00（週三公休）

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
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