每日限量30杯！台南私藏鮮奶茶　必點做工繁雜「火焰御丸奶」

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：想喝

文、圖／愛比妞

我真的很愛喝飲料，有時候上班不能拿零食起來大吃，又覺得嘴巴好無聊，默默就會點上一杯珍奶來解饞。好啦！胖比現在才知道，現在御私藏鮮奶茶專賣店訂飲料不在是打電話訂購，還可以上網訂，然後然後還可以線上刷卡！！會不會太先進了，該不會你們大家都知道吧？！是我太落伍嗎？

台南飲料御私藏鮮奶茶成大店

店址位於成大周邊，育樂街上，每到吃飯時間這裡總是擠滿人潮與車潮，之前投幣機飲料很流行的時候，我還有來排隊過呢！

現在的飲料店裝潢也都美美的，帶點輕工業風的氛圍，店內還提供座位，可以休息片刻，飲料現點現做，也可以進來坐一下等飲料。飲料的選擇也很多樣化，還在考慮喝什麼的朋友，可以參考小黑板上的熱賣茶飲，御私藏鮮奶茶專賣店不定時也會推出新的飲品來吸引更多消費者。



御私藏鮮奶茶專賣店菜單MENU

菜單在這邊，除了純茶類還有奶茶、水果茶、咖啡、氣泡飲、冰沙....等，選擇很多樣化，還不定期會推出新的飲品，可是菜單上沒有的，可以看現場的小DM點餐。

台南飲料外送御私藏鮮奶茶專賣店菜單MENU線上訂購

網址→https://www.possession-tea.com/order.php?o=1

我附上線上訂購的網址給你們，點完餐還可以線上刷卡！！就找離你較近的店家，線上動動手按一按就有飲料送到，超方便！！上課的時候可以偷訂，下課就有得喝。

來看看胖比喝了那些飲品吧！

火焰御丸奶 49元

波霸是店家自己手炒而成，吃起來很Q很有嚼勁，上面有用火烤過黑糖，喝起來不會太甜膩！而且除了黑糖香氣以外，還有統一布丁的味道!!很有層次，跟一般的黑糖波霸喝起來不太一樣，波霸Q彈好好嚼，我喜歡這杯，有布丁奶茶的錯覺！這杯做工比較複雜每天限量30杯！！

莓果嘉年華 60元

裡面有藍莓、 蔓越梅、 小紅莓所組成，漸層的顏色也好美，喝起來酸酸甜甜的，有莓果的酸甜滋味，還有果粒在裡面，夏天喝很清爽，有暢快感。這杯的滋味感覺女生都會喜歡，我個人也很愛。

花生什麼事 49元

這個名字還真有趣，店家介紹裡面加的花生醬是自己炒的，上面撒麵茶粉，喝起來有濃濃的花生味，讓我想到新貴派的花生味！

日本森永鮮奶茶 50元

微糖喝起來剛剛好！淡雅的牛奶糖味喝起來不會太過甜，喝到最後比想像中的順口不膩，帶有奶香，喜歡奶茶的朋友可以試試，寒冬中來杯熱的應該很不錯。



御私藏-鮮奶茶專賣店

地址：台南市東區育樂街16號

電話：06 209 2929

時間：09：00－22：30