「草莓漢堡」很可以！ 台南熱壓吐司甜鹹滋味超豐富

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

文、圖／愛比妞

台南熱壓吐司 米夏手作吐司盒子

米夏手作吐司盒子大家應該不陌生吧！米夏熱壓吐司之前在公園路上，現在搬新家了，用餐環境上更為舒適，而且餐點種類也越來越豐富，台南早午餐又多了一個地方啦～

米夏手作吐司盒子新址位於和緯路二段上，鄰近海安路口，就在花園夜市旁，很好找！店門口有停車格，如果幸運的話就可以停前面，不用走太遠。

米夏手作吐司盒子店內環境現在可以內用啦～木質調的設計配上綠意盎然的花草植物，很舒適！而且還有可愛乖巧店狗「曼玉」陪伴，家中有毛小孩的朋友，也可以一起來用餐，米夏手作吐司盒子是台南寵物友善店家，讓毛小孩可以陪你一起來吃美食。

米夏手作吐司盒子菜單menu

除了販售熱壓吐司以外，還有丼飯、潛艇堡、美式漢堡、小點心、茶飲。

草莓漢堡套餐 $250 （附脆薯、飲品）

季節限定的草莓漢堡，光是視覺上看起來就好吸引人。但是大部分的人都會想說草莓應該是甜的？！錯囉～草莓不在是用在甜點上，鹹食也是很可以！！

漢堡上面除了有新鮮草莓以外，還搭配上特製草莓醬，吃起來很爽口!帶點微微的酸香滋味，一點都不甜不用害怕，漢堡裡面烤的脆口，添增了口感，鹹香的肉片帶有肉汁及清爽的生菜，整體吃起來不膩口，是好吃的草莓漢堡，有興趣的朋友可以試試。

芋見草莓$50

哇～這個視覺上也好誘人～外層脆口的丸子，有芋泥的香氣，脆口中還有草莓的酸甜，搭起來也很配耶！這道也是米夏手作吐司盒子店內的人氣餐點。

爆濃起司潛艇堡/雞肉潛艇堡 $200

香濃起司霸氣的淋在潛艇堡上。

爆濃起司潛艇堡雞肉潛艇堡

雞肉加上起司及黃芥末醃製，旁邊搭配脆口的多力多滋，漢堡裡面有香濃起司、搭配酸黃瓜，醃蘿蔔，味道夾帶鮮明辣洋蔥辣味，法式麵包外脆內Q韌。

重起司系列/手工花生$45

吐司盒子邊邊帶點脆口，裡面是鹹香的起司及花生醬，兩個搭一起超配的!!而且起司趁熱撥開還會牽絲呢～這個口味我超愛。

雪花豚肉丼 $150

肉片吃起來帶有醬汁的甜味，口感彈軟，旁邊有搭配洋蔥以及蔥花，飯裡面也有吸收醬汁，鹹甜鹹甜很下飯。

一旁還會搭配上小菜及湯品，吃完有飽足感。

貴妃忘憂茶

這杯很特別，裡面含有中藥材的飲品，喝起來不會覺得有中藥味怪怪的，反而覺得這杯飲品喝起來溫順。

米夏紅茶

紅茶的醇香不澀口，茶香迴盪於口中，是好喝的紅茶。熱壓吐司米夏手作吐司盒子搬家後用餐空間更為舒適販售的餐點種類也越來越多樣化，台南早午餐又多了一家可以跑啦～

米夏手作吐司盒子

地址：台南市北區和緯路二段502號

電話：0906010699

營業時間：週一～五11:00-20:00

週六、日10:00-20:00

週二公休

可外送，金額可先電話詢問

