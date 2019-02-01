高雄超狂義大利麵！一台斤青醬蛤蜊　海鮮多到放不下

文、圖／愛比妞

2018年對夜坡來說是個轉折點，把總店從中華店遷移至三多商圈，接著又計劃到北高雄來展店，雖然過程一波三折，北高雄明華店終於在近期開幕。明華店就開在緊臨裕誠商圈，靠近河堤這一帶，這段路雖然商店和人潮沒有這麼多，反而有種鬧中取靜的感覺。

明華店不像總店這麼寬闊，座位這麼多，但卻佈置的挺溫馨的，有種美式鄉村氛圍存在，特別喜歡文化石牆面的呈現，半開放式的吧檯設計，視覺可以穿透，讓空間不狹隘。

目前的用餐區主要是在一樓，二樓主要是給團體包場使用，若有團體想辦活動，可以跟店家詢問。

餐具和醬料擺在櫃檯旁。

菜單圖文並茂，餐點有單點和套餐，除了上面的A、B套餐外，還有加價購超值套餐119元活動。

羅勒青醬義大利麵系列

奶油白醬義大利麵系列

異國風味義大利麵系列

義式燉飯系列

主廚特餐

開胃小品、輕食炸物、手作甜點

特調、奶茶、咖啡

選好餐點，直接在這裡勾選，再請服務人員來確認。

加價購超值套餐119元，包含了主廚濃湯、歐式麵包、飲品六選一（沖繩鮮奶茶/美式咖啡/伯爵紅茶/日式綠歐蕾/紅式紅歐蕾/北海道鮮奶茶）、甜點三選一（焦糖燉蛋/盆栽奶酪/法式金磚）

當天的主廚濃湯是南瓜濃湯，用天然南瓜熬煮而成，口味蠻清爽帶甜味；不同以往的法國長棍麵包，這回選用的是歐式麵包，吃得到乳酪和堅果，麵包很有咬勁，可以抹奶油一起吃。

也有沙拉和濃湯的套餐組合，這次用的是覆盆子製作的沙拉醬，微酸莓果醬搭生菜吃也沒有違和感。

一台斤青醬蛤蜊義大利麵320元

自從一台斤蛤蜊青醬義大利麵推出後，相當受歡迎，大顆飽滿的蛤蜊，加上大量的蒜末提味，一顆又一顆，拿著蛤蜊的手，怎麼都停不下來，算一算應該有三十幾顆左右，店家提供放殼的小碟子都不夠放，實在讓我們大呼過癮啊。

大量蛤蜊的鮮鹹味，提供了很好的味道，把蒜香和青醬整個融合在一起，味道更足，更入味。

大顆蛤蜊肉，吃起來很飽嘴，很少有機會一次吃到一台斤的蛤蜊，相當爽快！

招牌辣味鮮蝦義大利麵260元

基底是奶油白醬，加上主廚特調的辣醬拌炒，醬汁收得乾，麵條包裹著醬汁，有著奶香和微微辣感，這道也是店家的招牌之一。

可樂餅三兄弟130元/單點

可樂餅外層炸得很香酥，裡面是鬆軟馬鈴薯咖哩口味，整個味道和口感都有不錯的水準，店家備有蕃茄醬可以一起沾著吃。

冰磚莓果（點主餐加價80元）

上頭有很多莓果做成的冰磚，把綠茶倒入杯子裡，稍微攪拌一下，莓果冰磚會融化，不僅顏色漂亮，喝起來也很開胃，而且不會很甜膩。

檸檬汁（任一套餐升級壺裝飲料加49元）檸檬汁甜度和酸度比例抓得不錯，我們很喜歡。

沖繩鮮奶茶（加價購超值套餐裡面的飲品）濃濃鮮奶味和黑糖的組合，成為這陣子很流行的飲品，味道喝來香甜順口。

法式金磚（加價購超值套餐裡面的甜點）

上面除了香草冰淇淋、草莓醬外，還藏有不少一口奶酥餅，咔滋酥脆的口感和冰淇淋搭著吃有種幸福感。

焦糖燉蛋

質地比較紮實的奶酪，上面有一層烤過的焦糖。

走過六個年頭的夜坡義大利餐廳，因應這個喜新厭舊快速的市場，得不停推陳出新產品來吸引消費者的眼球目光，這次看到和總店不同的套餐經營模式，選擇性變多樣化，對消費者來說是件好事，現在北高雄朋友，不需跑到南高雄，就能吃到足足有一台斤之多的蛤蜊義大利麵，想聚餐或是約會都是不錯的選擇，推薦給大家。

夜坡義麵坊

地址：高雄市左營區明華一路19號

電話：07-5562013

營業時間：11:30～15:00（供餐到14:00） 17:30～21:30（供餐到20:30）

公休日：週二

備註：目前沒有收服務費

