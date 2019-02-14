一週6天都來吃　爭鮮發「黑卡」給死忠顧客　消費就送味噌湯

記者黃士原／台北報導

台灣人愛吃迴轉壽司！本土品牌爭鮮迴轉壽司發現他們有一群死忠老顧客經常上門，甚至一週七天就有六天都來吃爭鮮的迴轉壽司，根據爭鮮統計這樣的顧客就有108人，為了感謝這批忠實顧客，爭鮮決定首度發「黑卡」給這些顧客，老顧客只要持黑卡至門市單筆消費，不限金額即可享一碗味噌湯。

▲爭鮮黑卡，憑卡至門市單筆消費不限金額，贈送一碗味噌湯。(圖／爭鮮提供)





▲2月12日起爭鮮會在顧客用餐時發「黑卡」。(圖／爭鮮提供)

爭鮮根據最新內部數據調查，在所有迴轉壽司門市中，平均一週5天到門市用餐的忠實顧客，居然高達285人；而一週6天到門市用餐的忠實顧客有108人，忠實顧客總會在固定時間到門市用餐，平均年齡平均落在從25至40歲都有。為了感謝忠實顧客，爭鮮將在2月首度發行「黑卡」給這些顧客，爭鮮表示，將在2月12日起將等候這些顧客結帳時，以出奇不意的方式，贈送黑卡給顧客來個大驚喜。





▲爭鮮發「黑卡」給死忠顧客，消費就送味噌湯。(圖／爭鮮提供)

關於爭鮮黑卡，外觀為一般黑色，每張附有流水號，卡片有效期限為一年，只限定贈予「爭鮮迴轉壽司」所認定的忠實老顧客，憑單筆消費時使用，並採取認卡制，老顧客只要持黑卡至門市單筆消費，不限金額即可享一碗味噌湯。

《爭鮮迴轉壽司》黑卡資訊

1、2019首發黑卡，為回饋忠實顧客，特製黑卡贈送。

2、贈送內容：黑卡1張、2000元餐券。

3、黑卡採認卡制，憑卡至門市單筆消費不限金額，贈送一碗味噌湯。

4、使用期限：1年（2019黑卡使用期限至2019/12/31，於卡片背面註明）

5、發卡條件：一週有六天至門市用餐到讓店員都認得的熟客。

5、發送方式：區經理於門市等候顧客至門市用餐，當客人上門消費時，以出奇不意的方式，贈送給顧客來個大驚喜。