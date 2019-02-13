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つじ半推出台灣限定炙燒海鮮丼　2/14穿情侶裝買一送一

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▲つじ半推出台灣限定的炙燒海鮮珠寶盒「焱」。（圖／記者黃士原攝）
▲つじ半推出台灣限定的炙燒海鮮珠寶盒「焱」。

記者黃士原／台北報導、攝影

日本橋海鮮丼つじ半(Tsujihan)在日本首創多層次海鮮丼吃法，去(2018)年7月在台正式開幕，而在經過半年多後，社長辻田雄大開發一款專屬台灣消費者的炙燒海鮮丼「焱」，快速炙燒過的海鮮會散發出魚鮮本身的油脂香氣，並帶有微微的嚼勁，增加入口的層次及風味。

日本橋海鮮丼つじ半(Tsujihan)嚴選的食材，多數皆來自日本北海道旭一水產的高鮮度生食一級品，日本新鮮直送來台。而這次推出的炙燒海鮮丼「焱」（480元），精選的各式食材有鮪魚、天使紅蝦、松貝、鮭魚卵、魷魚、鯡魚卵等多種海鮮(富含蛋白質、脂肪酸Omega - 3與各式維他命)，つじ半餐廳公關坦言新菜單跟台灣民眾喜愛炙燒海鮮的偏好有關，不過有別一般的直接炙燒，「焱」這款海鮮丼炙燒有二道工法。

▲つじ半推出台灣限定的炙燒海鮮珠寶盒「焱」。（圖／記者黃士原攝）
▲先將鮪魚丁以直火於表面快速炙燒。

▲つじ半推出台灣限定的炙燒海鮮珠寶盒「焱」。（圖／記者黃士原攝）
▲再次以炙燒技法料理海鮮山。

師傅先將鮪魚丁以直火於表面快速炙燒，再調和天使紅蝦、松貝、魚卵、魷魚等多種海鮮構築為海鮮山，並再次以炙燒技法料理海鮮山，保有鮮甜、脆口、彈牙等多重豐富口感，更讓魚肉的油脂經過炙燒後飄出清香，而吃到一半之後再加入日本真鯛高湯後，將海鮮珍味的精華融合再升級。

▲つじ半推出台灣限定的炙燒海鮮珠寶盒「焱」。（圖／記者黃士原攝）
▲つじ半推出台灣限定炙燒海鮮丼台灣限定。

▲つじ半推出台灣限定的炙燒海鮮珠寶盒「焱」。（圖／記者黃士原攝）
▲最後加湯時別忙了一開始留下的二片真鯛生魚片去涮一下。

另外，日本橋海鮮丼〈つじ半〉(Tsujihan)的新品上市適逢西洋情人節，為增添情人節浪漫氛圍，特於2月14日推出情人節限量優惠，當日只要著情侶裝來店用餐且於臉書拍照打卡上傳，前20組可享「買一送一」限量專屬優惠 (限點松、竹、梅、焱)，並享有專屬玫瑰花瓣生魚片前菜與情人節限定甜點。

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號B1(櫃位B2005)
電話：02-27221427

關鍵字： 美食情報 つじ半 海鮮丼

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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