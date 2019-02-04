國華街1500顆燈海超浪漫！2019台南府城普濟燈會開跑

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▲2019台南府城普濟燈會。（影／積雨雲）

▲2019台南府城普濟燈會。（圖片由積雨雲提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

記者謝璩安／綜合報導

元宵節即將到來，台灣各地的燈會活動也如火如荼展開，也都推出了充滿創意的豬年造型主燈，部落客積雨雲就在社團《旅遊超爽的！》社團中分享備受期待的燈會，也就是2019台南府城普濟燈會！

府城普濟燈會是台南每年的一大盛事，也是吸引國內外遊客前往參觀的必逛行程，今年已經是燈會的第七年，於1月30日進行點燈儀式，浪漫又壯觀的燈會盛大展開。普濟燈會的位置就在台南市民族駔和國華街口，一直到普濟殿的範圍，點燈的時間從晚上五點到十點，廟埕亮至十二點，讓夜晚的台南又多了一些溫暖。

▲府城普濟燈會位在國華街一直到普濟殿。

從2012年開始，普濟燈會今年已經步入第七年，每年的燈會都是花燈彩繪比賽的成果展示，由普濟殿免費提供花燈，讓幼稚園小朋友，到樂齡組的爺爺奶奶都可以參加，因此每一顆燈籠不只承載了孩子們的願望，也訴說著老人家的故事。曾經因為經費問題在2017年停辦，但普濟殿仍希望能夠將傳統文化傳承，繼續將溫暖延續，所以在隔年重新開始舉辦，把最在地的美傳達給來自各地的旅客。

▲1500顆手繪花燈承載著民眾的記憶，遠遠望去非常浪漫。

手繪花燈不只來自台南的民眾，今年特別加入台北、宜蘭和高雄的學校加入比賽，以總數1500顆燈籠高掛在國華街上，非常浪漫，因應豬年，現場還有一隻穿著滑翔飛鼠裝的粉紅豬。除了燈籠展示以外，還有許多活動供遊客參與，例如過年期間現場免費煮椪糖、元宵節限日限時的紀念郵戳和壁畫創作分享會等等，不妨趁著假期，到台南感受南臺灣的溫暖！

▲造型可愛的粉紅豬。

2019府城普濟燈會

地點：台南市民族路X國華街處至普濟殿

活動日期：2019.01.30-03.2

點燈時間：PM05:00-PM10:00(廟埕亮至AM12:00)