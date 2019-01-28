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2019花蓮太平洋燈會搶先開幕！水陸雙棲展出全台最美

點評：山豬豪可愛><
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▲▼2019花蓮太平洋燈會。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

▲2019花蓮太平洋燈會。（圖片由靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

2019年的元宵節即將到來，各縣市的燈會活動也陸續開跑，紛紛祭出許多特色作品吸引遊客前來，這次部落客靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食就在社團《旅遊超爽的！》中分享花蓮新開幕的太平洋燈會！2019花蓮太平洋燈會的活動時間從1/26～2/24，為期一個月，共有兩個展區，分別在鯉魚潭和六期重劃區，主燈的位置是在六期重劃區的展區內。

▲▼2019花蓮太平洋燈會。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

▲鯉魚潭展區每半小時會有噴泉秀的表演。

鯉魚潭展區每日開放的時間為09:30～17:30，展出的是大型可愛的紅面鴨，漂浮在鯉魚潭上，大約有十多隻，而這裡的重頭戲就是鯉魚潭上的噴泉秀，靜怡&大顆呆介紹，在10:00～17:00期間，每整點和半整點都會有五分鐘的噴泉表演。另外在平台的中央也擺放了一台巨型的紅面鴨扭蛋機，只要做一些簡單的臉書分享，就可以免費扭一顆扭蛋，每日限量免費一百顆。

▲▼2019花蓮太平洋燈會。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

▲大約有十來隻的巨型紅面鴨漂浮在鯉魚潭上，相當可愛。

▲▼2019花蓮太平洋燈會。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

▲每日有限量一百顆的免費扭蛋，只要完成簡單的分享就可以兌換一顆。

▲▼2019花蓮太平洋燈會。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

▲2019花蓮太平洋燈會主燈「豬光寶氣耀洄瀾」。

六期重劃區的參觀時間是18:00～22:00，就在東大門夜市和福町夜市附近，到這裡參觀的遊客也可以安排一個晚上的行程，到夜市吃晚餐之後再到燈會散散步。今年花蓮燈會的主燈是「豬光寶氣耀洄瀾」，靜怡&大顆呆表示，主燈高達十五米，以山豬造型為本體，搭配各種聲光科技的展演，營造「富裕花蓮」的意象，在18:00～21:30每半小時會有三分鐘的燈光秀表演，相當精彩。

▲▼2019花蓮太平洋燈會。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

▲以山豬為本體，高達十五米的主燈，每半小時會有三分鐘的燈光秀。

▲▼2019花蓮太平洋燈會。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

▲印象花蓮燈區，海底動物的設計，象徵花蓮的海洋意象。

除了主燈以外，六期重劃區還規劃了許多特色展區，包括印象花蓮燈區，利用光線打造海洋世界，搭配可愛的海洋動物造型燈飾，象徵花蓮的海洋意象、互動光影藝術燈區，這個區域是最受小朋友歡迎的展區，可以站在互動式燈具上方，感受光影的變化、富貴迎春燈區，打造春天百花齊放的迎春氣息，還有一個大大的祈福燈，好拍也好玩、好客花蓮燈區，這個展區以客家花飾為主題，繽紛又喜氣。

▲▼2019花蓮太平洋燈會。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

▲互動光影藝術燈區，是最受小朋友歡迎的展區，可以邊玩邊感受光影的變化。

▲▼2019花蓮太平洋燈會。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

▲富貴迎春燈區，打造春天百花齊放的生氣，唯美的光線超好拍。

▲▼2019花蓮太平洋燈會。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

▲好客花蓮燈區，以客家花布為設計主題，十分吸睛。

▲▼2019花蓮太平洋燈會。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

▲浪漫的燈光隧道超受歡迎，也是燈會中打卡的熱門地點。

2019花蓮太平洋燈會的副燈有兩座， 分別是「龍躍奇萊」副燈和「鳳舞洄瀾」副燈，以龍鳳呈祥的意涵祈求花蓮能夠國泰民安、風調雨順，最特別的是，兩座副燈有360度旋轉設計，相當壯觀。今年除了展燈以外，還增加了人文科技劇場，以創意的真人舞碼，搭配3D互動影像，以及絢麗的聲光效果，在18:15～21:45期間，每半小時會有五分鐘的展演，遊客可以到這裡體驗屬於花蓮的奇幻光影。

▲▼2019花蓮太平洋燈會。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

▲「龍躍奇萊」副燈區。

▲▼2019花蓮太平洋燈會。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

▲「鳳舞洄瀾」副燈區，與龍躍奇萊相互呼應，還會有360度的旋轉設計。

▲▼2019花蓮太平洋燈會。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

▲人文科技劇場，真人的表演加上3D互動影像，給遊客不一樣的感官體驗。

2019花蓮太平洋燈會（鯉魚潭展區）
地址：花蓮縣壽豐鄉池南村環潭北路100號

2019花蓮太平洋燈會（六期重劃區）
地址：花蓮市中山路重慶路口

關鍵字： 2019花蓮太平洋燈會 元宵燈會 花蓮旅遊 六期重劃區 鯉魚潭 靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食

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