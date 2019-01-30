浪漫又可愛！「30隻豬豬燈」降臨三重　5大燈區還可換月老紅線





▲2019新北市祈福燈會「豬福滿滿」之「愛戀島嶼愛戀鐘森」燈區。（圖／翻攝自我的新北市粉絲團，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

2019新北市祈福燈會「豬福滿滿」將在2月18日至3月3日於三重大台北都會公園舉行，新北市民政局公佈5大主題燈區，今年規模擴大為6公頃，情侶可漫步在辰光橋上賞花燈，單身的人也可打卡兌換月老紅線和吊飾，活動相當豐富。

▲主燈為花燈藝術家林健兒設計的「五福臨門 豬事大吉」。



副市長謝政達表示，去年新北市首度舉辦元宵燈會，18天吸引120萬人次，今年燈會展區擴大為6公頃，主燈為花燈藝術家林健兒設計的「五福臨門 豬事大吉」，展出多達80座的大型花燈，主燈旁的「豬福滿滿碰碰豬」放置30顆不倒翁碰碰豬花燈，感應震動就會發亮，趣味而可愛。





▲主燈旁的「豬福滿滿碰碰豬」放置30顆不倒翁碰碰豬花燈，感應震動就會發亮。

｢兩岸達人同場獻藝｣區則由兩岸花燈師傅共同打造，今年則邀請大陸南京市、崑山市、常州市、句容市帶來32組特色花燈，包括牌樓、天燈祈福、九龍戲珠等大型傳統燈座，以及漂浮水上的荷塘春色等，台灣燈區則有傳統財神爺、月下老人、媽祖、濟公等齊聚賜福。

▲「情人鵲橋」燈區的宮燈步道。

此外，去年完工的辰光橋，燈會期間將變身「情人鵲橋」燈區，在橋上可以鳥瞰吹泡泡少女光雕，橋上特別裝飾了愛情燈廊、星星燈廊及宮燈步道，讓情侶漫步在燈廊下沉浸戀愛氣氛。若沒對象也沒怕，打卡即能索取祈願卡，可兌換月老紅線和吊飾，每天限量300份，燈會結束後祈願卡會送到先嗇宮月老星君前祈福。

▲辰光橋燈會期間將變身「情人鵲橋」燈區，橋上特別裝飾了愛情燈廊等步道。

5大燈區還包含「浪漫滿屋幻彩星盒」、「愛戀島嶼愛戀鐘森」等，彷彿置身中式喜慶與西式浪漫的場景，夜晚點燈後，勢必成為情侶放閃新地標。

2019新北市祈福燈會「豬福滿滿」

期間：2月18日至3月3日（每天晚上6點到8點）

地點：三重大台北都會公園

※詳細燈會活動資訊，請上民政局網站查詢。