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2019竹北花燈六大區搶先看　2/14送「樂樂豬」小提燈

點評：注意時間領取超萌提燈嚕><
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▲2019竹北市元宵燈會。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛、竹盛攝影工作室提供）

▲2019竹北市元宵燈會。

旅遊中心／綜合報導　
圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛竹盛攝影工作室提供

每年春節的走春行程，絕對少不了欣賞燈會，全台各地皆有配合豬年的特色燈飾，部落客ㄚ綾綾單眼皮大眼睛就在《旅遊超爽的》分享新竹縣竹北市的燈會展示，除了主燈尚未點燈外，民眾可以於1月30日看到其他燈飾的展出，另外於2月14日下午六點也將開放領取限量小提燈「樂樂豬」以及和竹北天后宮合作於2月16日發放限量錢母

▲2019竹北市元宵燈會。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛、竹盛攝影工作室提供）

▲從門口走進便能看到浪漫風車長廊。

▲2019竹北市元宵燈會。（圖／新竹縣竹北市公所網站）

▲小提燈「樂樂豬」自2月14日至2月17日下午六點開始限量發放。（圖／新竹縣竹北市公所網站

2019竹北市元宵燈會展期從2月14日至3月3日於竹北市文化公園展出，為期共18天的展出，依照行走路線可將36座炫爛花燈及造景燈區分為六大區，入口設置愛神邱比特、風車長廊、主燈、各式情境燈區、十二星座區以及傳統燈區，其中此次主燈「樂活滿竹豬事吉」，以活潑可愛的樣式呈現，正中間有長三公尺高、提著福燈的小豬，身旁則圍繞著四隻迷你豬，充分展現活力。

▲2019竹北市元宵燈會。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛、竹盛攝影工作室提供）

▲十二星座區。

▲2019竹北市元宵燈會。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛、竹盛攝影工作室提供）

▲情境燈區有超大拐杖糖。

▲2019竹北市元宵燈會。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛、竹盛攝影工作室提供）

▲除了主燈外，還有可愛的豬豬家族可以拍。

▲2019竹北市元宵燈會。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛、竹盛攝影工作室提供）

▲傳統燈區看得到喜氣洋洋的財神爺。

此次竹北市燈會主燈將於2月14日點燈，並且每天晚上六點半至九點半之間可以欣賞到360度旋轉燈光秀，除了欣賞美麗花燈外，竹北市燈會於2月16日開始將有許多精采活動，像是有藝人歌手表演的元宵燈會可以免費欣賞，領取限量小提燈、錢母，傳統猜燈謎，「客家天穿日」文化活動，以及創意市集等各式活動等著民眾參與，還沒決定好走春行程的民眾，不妨到竹北市燈會吧！

▲2019竹北市元宵燈會。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛、竹盛攝影工作室提供）

▲主燈的燈光秀平日是一小時亮燈一次，假日則是半小時便亮燈一次，每次將轉兩圈時間約為兩分鐘。

2019竹北市元宵燈會
地址：新竹縣竹北市光明一路420號（竹北市文化公園）
展出日期：2月14日至3月3日

關鍵字： 2019竹北市元宵燈會 新竹旅遊 燈會 豬年 元宵燈會

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