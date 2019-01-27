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4處免費拿豬年小提燈！「2019全台必追10大燈會」夢幻燈海

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▲台北燈節豬寶。（圖／台北市政府提供）

▲2019台北燈節主角豬寶。（圖／台北市政府提供）

旅遊中心／整理報導

燈會是每年春節重頭戲之一，近年不再侷限傳統花燈展示，全台各地燈會結合在地特色和全新風格，將燈節變身年輕人最愛打卡點，至於民眾最關注的小提燈，今年北市雖停發，但在桃園、台中、南投、高雄、屏東皆有推出不同造型的小豬提燈，供民眾免費索取。《ETtoday新聞雲》幫大家整理出「全台10處必追燈會」，全家大小準備歡喜迎接元宵節到來吧！

1. 2019台北燈節 
今年台北燈節於2月16日至24日展開，以「台北台北亮晶晶」為主題，燈節主角「豬寶」也借意「珠寶」，象徵珠寶豐收，融合節慶文化、藝術科技、街區旅遊與國際觀光元素，展現西區傳統歷史風華。今年燈節的範圍也將再擴大，從西門紅樓前廣場，沿中華路至忠孝東路，一路延伸至北門及台北車站旁的行旅廣場。

2019台北燈節
地點：西門紅樓前廣場至行旅廣場周邊
時間：2月16日至2月24日

▲▼2017新北市平溪天燈節。（圖／記者徐政璿攝）

▲平溪天燈節。（圖／記者徐政璿攝）

2. 2019平溪天燈節 
曾獲Discovery選為世界第二大夜間節慶嘉年華的平溪天燈節，今年將於2月16日及19日舉辦天燈施放晚會。除了可參與晚上的天燈施放外，16日也規劃超值的「399平溪體驗遊」活動，還有台灣傳統美食鼠麴粿DIY、可愛天燈小吊飾DIY、當地歷史文化導覽等內容。19日下午也有民俗表演、猜燈謎與民俗大街活動等。

2019平溪天燈節
地點：新北市平溪區十分廣場
時間：2月16日及19日

▲桃園燈會。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園燈會。（圖／桃園市政府提供）

3. 2019桃園燈節
2019桃園燈節將自2月12日至2月24日展出，沿著8公里長的南崁溪沿岸設置超過40組亮麗燈飾，在桃園、蘆竹、龜山區規劃出4大燈區，包含阿拉丁神燈、綠野仙蹤、胡桃鉗及愛麗絲夢遊仙境等童話風主題。

今年桃園燈節小提燈呼應豬年，命名為「飛天活力豬」，以童話世界的純真夢幻為設計靈感，融入象徵夢想起飛的雲紋翅膀進行創作，拉動提線即可做出拍翅效果，桃園燈節的假日期間（2/16、2/17、2/23、2/24）晚間5點起在四大主題燈區免費發送，各燈區假日每日發送2000盞，數量有限，送完為止。

2019桃園燈節
地點：三民主燈區、龜山燈區、水汴頭燈區、蘆竹燈區
日期：2月12日至2月24日

▲新竹過好年的藝術裝置。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹過好年的藝術裝置。（圖／新竹市政府提供）

4. 2019新竹過好年
 2019新竹過好年以《探索》為主題，在護城河沿線打造6件藝術裝置，東門城高達8公尺的「太空豬」主燈已成功掀起話題，還有太空梭、月球人等。其中漂浮大球體《蓋亞》意為地球，該裝置大小約為真實地球的180萬分之一，印有NASA授權的地球表面圖像，如果觀眾在距離這件作品211公尺處觀賞，就等於太空人站在月球表面觀看地球，獨特造型成為民眾最愛打卡點之一。

▲新竹過好年的藝術裝置。（圖／新竹市政府提供）

▲《蓋亞》意為地球，獨特造型成為民眾最愛打卡點之一。（圖／新竹市政府提供）

2019新竹過好年藝術燈節
地點：新竹市東門城、護城河周邊，《蓋亞》位在北區府後街43號
日期：1月25日至2月24日

5. 中台灣元宵燈會
今年中台灣元宵燈會將返回文心森林公園舉辦，12米高主燈「御天飛天豬」，與民眾歡度元宵，穿上飛行外套的飛天豬象徵飛行員無懼挑戰、堅持不懈及向前翱翔的精神。今年預計2月16日舉行開幕晚會，2月19日舉辦元宵燈會。

民眾最期待的「飛天豬」小提燈，預計今年製作15萬盞，於2月16日至19日燈會現場免費發送，最大特色是轉動拉繩，小豬的嘴巴與翅膀會隨之擺動。

中台灣元宵燈會
地點：文心森林公園
日期：2月16日至2月24日

▲2019南投市燈會搶先看。（圖／假日農夫愛趴趴照提供）

▲2019南投市燈會搶先看。（圖／假日農夫愛趴趴照提供）

6. 2019南投市燈會
2019南投市燈會從1月26日起於南投市的中山公園、仁壽公園、彰南路圓環及民生街等地展出，主燈以「金豬賀歲」為名，打造以寶可夢為主題的生肖燈、豬年「三隻小豬」的童話故事場景，而整片蒂芬妮藍的燈飾就位於南投市公所的後方，平行排列整齊的藍色燈飾，讓展場彷彿置身銀河般夢幻，今年還發送限量的可愛小提燈，民眾千萬別錯過！

2019南投市燈會
地點：南投市中山公園、仁壽公園、彰南路圓環及民生街等地
日期：1月26日至2月19日

▲「2019月津港燈節」將於2月2日至3月3日在台南市鹽水區月津港登場。（圖／臺南文化局、Urbanart都市藝術工作室授權提供）

▲「2019月津港燈節」將於2月2日至3月3日在台南市鹽水區月津港登場。（圖／臺南文化局、Urbanart都市藝術工作室授權提供）

7. 2019月津港燈節
「2019月津港燈節」將於2月2日至3月3日在台南市鹽水區月津港登場，今年以「呼吸與光」兩大主軸呈現創作，32組件藝術燈景把區域幻化為戶外夜之美術館，以三個月亮、三個場景、三種意境，將帶領觀者感受不同以往的視覺享受及感官體驗， 2月2日點燈後，30天展期將帶來無與倫比的視覺饗宴。

2019台南月津港燈節
地點：月津港水域及周邊社區，包括橋南老街、北帝殿前、永成戲院、一銀巷、王爺廟巷
日期：2019年2月2日至3月3日 每天17:30-23:00

8. 高雄燈會藝術節
2019高雄燈會場地改回愛河河畔，今年以發大財寓意的「金銀河」為燈會主軸，整個火樹銀花金光閃閃，復古與科技結合，同時市府預告設置百盞小豬雙主燈、鰲躍龍翔和霹靂布袋戲花燈，並在現場發放13萬盞豬年小提燈，更特別的是，本次將出現上百攤的「國瑜夜市」與民眾同歡慶元宵！

2019高雄燈會藝術節
地點：高雄愛河
日期：2月9日至2月17日

▲▼▲▼屏東燈會主燈暨小提燈造型發表。（圖／記者曹悅華攝）

▲2019台灣燈會在屏東。（圖／記者曹悅華攝）

9. 2019台灣燈會在屏東
2019台灣燈會今年落腳屏東！以屏東東港知名「黑鮪魚」為設計元素，以及破天荒開放夜間遊船賞燈，活動從2月19日元宵節開始，光是總高度達16公尺的主燈就夠吸睛，在整體燈光設計上，以2萬組以上之燈光迴路系統，將主燈內部裝置之全彩LED燈呈現出1千2百萬以上之畫素色彩，無論民眾自何角度觀賞主燈，皆可欣賞到千變萬化之奇幻美景。

▲▼屏東燈會主燈暨小提燈造型發表。（圖／記者曹悅華攝）

▲今年小豬燈名為「2019屏安豬」，共有紅、黃、藍3個顏色。（圖／記者曹悅華攝）

至於每年小朋友最期待的小提燈，今年則命名為「2019屏安豬」，以屏東風豬爺為發想，並搭配大鼻、大眼、大耳之可愛造型，共有紅、黃、藍3個顏色，還可以把錢幣放進提燈內。

2019台灣燈會在屏東
地點：屏東市東港鎮大鵬灣國家風景區
日期：2月19日至3月3日

▲▼屏東綵燈節。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東綵燈節。（圖／屏東縣政府提供）

10. 2019屏東綵燈節
一年一度的「屏東綵燈節」以「彩虹」為主題，在蜿蜒近5公里長的萬年溪河畔設置50組燈飾，讓萬年溪宛如城市的璀璨星河，閃亮屏東夜空，帶來豐富視覺饗宴同時，也展現萬年溪整治後成果，為屏東市增添美麗夜景。今年綵燈節擴大到萬年溪市區全線，包括勝利星村、崇仁眷村、中山路、中正路段等區域也皆有設置燈飾及光環境，即日起展出到3月3日止。

2019屏東綵燈節
地點：萬年溪市區全線，包括勝利星村、崇仁眷村、中山路、中正路段等區域
日期：即日起至3月3日

關鍵字： 台灣特色 燈節 元宵節 燈會 豬年 元宵燈會

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