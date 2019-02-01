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港式美食正夯　台北信義區新開幕的4家港式美食餐廳

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▲甘牌燒味。（圖／記者黃士原攝）
▲雖然台灣甘牌吃不到燒鵝，但香港甘牌燒鵝仍是米其林一星餐廳，其他燒味表現也水準之上。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣人對於日式美食接受度很高，有陣子業者持續引進日本餐飲品牌來台，不過最近愛吃鬼有沒有發現，愈來愈多的港式美食被引進台灣，除了早期的添好運、點點心及檀島咖啡之外，從去(2018)年底到今(2019)年初，一口氣就有4家港式美食開幕，而且都集中在台北市信義區，2家在台北101，2家在微風南山。


▲十二粵招牌叉燒。（圖／記者黃士原攝）

十二粵
位於台北101四樓的「十二粵」，是由澳門佳景餐飲集團在台灣新創的粵式料理品牌，除了找來待過香港富聲魚翅海鮮酒家的徐孫孝擔任行政總主廚，曾在香港開設譚點點心專門店的李萬祺擔任點心主廚，還有佳景集團中餐行政總廚譚燕棠擔任顧問，要將美味的傳統粵菜帶來台灣。

十二粵將為台北饕客提供從點心、根據四時節氣的養生燉湯、濃烈燒味、海鮮到甜品等美味粵菜。正統港式點心如十二粵蝦餃皇、鮑魚燒賣皇、潮州芋絲春捲及蜂巢炸芋角等美點。熱愛湯品者可以嘗試石斛燉鮮螺頭、羊肚箘燉花膠等遵循時節、慢火細燉的養生湯品。此外、十二粵招牌叉燒，與嚴選14周齡桂丁雞吊掛淋熱油酥炸的金牌炸子雞亦不可錯過。喜愛海鮮的饕客不妨試試鹹中帶香的蛋白蒸鮮蟹鉗。

十二粵
地址：台北市信義區信義路五段7號4樓（台北101購物中心4樓09A）
電話：02-81018298或02-81018299


▲心齋菜色之一荷塘吐豔。（圖／記者黃士原攝）

心齋
創立於2007年的香港心齋新派素食餐廳，被香港人封為「全港最棒素食餐廳」，2019年開始對外擴張版圖，海外首家分店搶進即將開幕的微風南山。心齋集合川式、泰式、粵式等料理手法，口感多元化、具層次感，同時堅持料理不含五辛（大蒜、蔥、薤、韭菜、興渠）、蛋、奶及味精。

另外，心齋也有素火鍋（麻辣與胡椒口味），因為可一次吃到所有精選好料，往往也是無數消費者的必點，是另一項人氣商品。此外，也會隨機推出台灣限定菜餚，如「啫啫山野菜」，就是台灣店的限定料理。

心齋
地址：台北市信義區松智路17號2樓（微風南山2樓）


▲臘味煲仔飯。（圖／記者黃士原攝）

興記菜館
來自香港的興記菜館，在油麻地有五間分店，是許多台灣遊客旅遊香港必吃的煲仔飯，是香港最馳名的煲仔飯，最迷人就是散發出淡淡香氣的黃金脆鍋巴。興記菜館的煲仔飯是直接用生米煮半熟飯，然後再放料(如臘肉等)再直火煮熟，雖然台灣的興記菜館無法全程使用炭火來煲飯，但最後還是會用炭火來煮3-5分鐘，香港陳興發興記菜館老闆陳國輝表示，使用炭火才能讓煲仔飯有獨特的香氣。

關於煲仔飯，台灣興記菜館帶來了7款口味，有臘味、滑雞、黑椒牛肉、章魚雞粒、咖哩牛腩、梅干扣肉及燻鴨肉等煲仔飯口味，腊味煲仔飯是香港最具代表性的煲仔飯口味，由肝腸及腊腸兩款經典雙腸搭配而成，是港式煲仔飯中的經典之一。

地址：台北市信義區松智路17號B2（微風南山B2）


▲肥濃叉燒。（圖／記者黃士原攝）

甘牌燒味
連4年拿至米其林一星的甘牌燒鵝終於要插旗台灣，台灣首家店位於台北101 B1的美食街，去(2018)年12月5日正式開幕。雖然燒鴨、叉燒、油雞、燒肉及化皮乳豬都吃到，但可惜的是因為在台灣找不到跟香港一樣品質的鵝，無法做出好品質的燒鵝，因此先不提供燒鵝，店名則暫時以「甘牌燒味」跟大家見面，等到找到好鵝、可以供應燒鵝時，就會再改為「甘牌燒鵝」。

雖然吃不到燒鵝，但甘牌燒鵝仍是米其林一星餐廳，其他燒味表現也水準之上，不管是燒鴨、叉燒、油雞、燒肉，還是化皮乳豬都值得一吃。甘牌燒鴨用的是宜蘭櫻桃鴨，前置作業用的醃料則是從新加坡總部進口，以維持同樣的味道與水準，風乾一夜之後，再放進被黃群生稱之「太空爐」的特製烤爐中燒烤。

甘牌燒鵝台灣分店
地址：110台北市信義區信義路五段7號B1

關鍵字： 美食情報 台北市美食 信義區美食 十二粵 心齋 興記菜館 甘牌燒味

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