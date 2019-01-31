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君品再加碼2/15-2/17午晚餐　一個人吃14道牛排饗宴同樣享半價

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▲單身情人節快樂　一個人到君品吃14道牛排饗宴享半價優惠。(圖／君品酒店提供)
▲一個人吃14道牛排饗宴享半價，君品再加碼3天。(圖／君品酒店提供)

旅遊中心／綜合報導

君品酒店茶苑在2月14日晚餐「單身情人節」活動，一個人到君品吃14道牛排饗宴享半價活動，反應熱烈，緊急加桌後又被馬上訂完，因此君品酒店再加碼2月15日至2月17日的午餐、晚餐皆可受理「主廚精選14道牛排饗宴」、每人999元的訂位。

君品酒店表示，14道牛排饗宴套餐原本定價2180元，而且限定要雙人享用，也就是兩人要花費4360元+10%，不過這次特別為了西洋情人節推出優惠活動，1個人也可以吃、價格還減半為999元，而且是內含服務費，讓單身的朋友一個人也能享用美食。如果單身的朋友不想一個人孤單吃美食，也可以揪單身好友來吃，不管幾人都是一樣每人999元。不過由於6樓的茶苑位子有限，被預訂結束就不再提供優惠。


▲君品酒店茶苑。(圖／君品酒店提供)

另外，位在日月潭的雲品溫泉酒店，則在雲月舫Sky Lounge推出期間限定的「甜蜜宵心夜拼盤」，這個特製的情人節餐點每份NT$520，拼盤內容含玫瑰脆薯、濃情辣雞翅、深情綜合起司、幸福雞肉餅，並可加購「浪漫愛戀調酒四部曲」買一送一。

位在愛河畔的翰品酒店高雄響應愛情產業鏈，在2月14日當天晚餐時段於一樓品日式料理餐廳推出「西洋情人節愛情套餐」，內容包括檸檬優格生蠔、焗烤味噌龍蝦、香煎日本和牛背肩5盎司、主廚特製甜點、法國格蘭大道紅酒與品日料涮涮鍋吃到飽，限雙人用餐每位1314元+10%。

關鍵字： 美食快訊 君品酒店

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