

▲單身情人節快樂，一個人到君品吃14道牛排饗宴享半價優惠。(圖／君品酒店提供)



旅遊中心／綜合報導

西洋情人節即將到來，又是一個情侶們放閃的日子，不過君品酒店則逆勢操作，讓單身們在情人節不再孤單，特於2月14日於6樓的茶苑推出情人節活動「單身情人節快樂」活動，當天開放一人(含)以上即可成行，可享原價2180元+10%主廚精選14道牛排饗宴半價優惠，每人999元。限量60席，訂完為止。

君品酒店表示，14道牛排饗宴套餐原本定價2180元，而且限定要雙人享用，也就是兩人要花費4360元+10%，不過這次特別為了西洋情人節推出優惠活動，1個人也可以吃、價格還減半為999元，而且是內含服務費，讓單身的朋友一個人也能享用美食。如果單身的朋友不想一個人孤單吃美食，也可以揪單身好友來吃，不管幾人都是一樣每人999元。不過由於6樓的茶苑位子有限，被預訂結束就不再提供優惠。





▲君品酒店茶苑。(圖／君品酒店提供)

另外，位在日月潭的雲品溫泉酒店，則在雲月舫Sky Lounge推出期間限定的「甜蜜宵心夜拼盤」，這個特製的情人節餐點每份NT$520，拼盤內容含玫瑰脆薯、濃情辣雞翅、深情綜合起司、幸福雞肉餅，並可加購「浪漫愛戀調酒四部曲」買一送一。

位在愛河畔的翰品酒店高雄響應愛情產業鏈，在2月14日當天晚餐時段於一樓品日式料理餐廳推出「西洋情人節愛情套餐」，內容包括檸檬優格生蠔、焗烤味噌龍蝦、香煎日本和牛背肩5盎司、主廚特製甜點、法國格蘭大道紅酒與品日料涮涮鍋吃到飽，限雙人用餐每位1314元+10%。

君品酒店單身情人節快樂

專案日期：2019年2月14日 (週四)

專案內容：單身不孤單，當天開放一人(含)以上即可成行，享14道牛排饗宴套餐半價優惠，本活動採電話訂位，名額有限，訂滿為止。

專案菜單：14道牛排饗宴套餐

專案優惠：NT$999/1位 (原價NT$2180+10%)

專案條件：訂位時需告知預訂專案名稱，即可享優惠價。