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鐵道迷必朝聖！屏東「最大的小站」加祿車站　還有直升機停機坪

許傑,旅行圖中 許傑

我是許傑，是個誕生於1990年的水瓶座男生，喜歡..

點評：放假一定要去朝聖一下
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▲▼ 屏東加祿車站｜JIALU STATION。（圖／許傑 提供）

文、圖／許傑

位於南迴鐵路上的加祿車站只有單軌行駛的關係，班次無法密集增加來服務加祿村的居民，又因鄰近公路，客運交通的發達，讓加祿車站的旅客使用率逐年下降，如今加祿車站只留下一位管理的站務員，伴隨著每日上下午進站的四班區間復興號，有「最大的小站」之稱。
冬至來到屏東，艷陽在藍色背景下散發出26度的耀眼，我從高雄車站搭乘開往墾丁的國光客運停靠了加祿村站，一個多小時的風景，我下了車，今天是屬於我和「加祿車站」私人約會。身穿著簡單的薄襯衫，沿著公車站旁的小徑走，身上流下的汗水比省道上的車流還多，原來這就是南台灣的最熱情的擁抱。紅磚巷弄裡沒有熟悉的便利商店，路的盡頭來到了飛簷上有巨隆的大廟，廟埕廣場上沒有人煙的戲台上睡著小黃狗，對面紅色鐵皮屋的矮房上是歲月腐朽的痕跡，加祿的步調好寧靜。
騎樓下幾個老婆婆聚在一起剝著蒜頭，一位穿著青蛙裝的老先生騎著疾速的機車停駐屋簷下，用台語叫喊著「來買魚喔！來買剛從枋寮漁港抓來的魚喔！」。
老婆婆放下手邊的蒜頭，紛紛湊近老先生的車旁談論著這魚有多新鮮，就這樣與他們交易了起來。
我湊近一瞧，機車上載著一簍滿滿的新鮮漁獲，對於第一次看到這麼奇特的交易方式讓我看了許久。不用上市場，漁夫就直接把漁獲宅配到府上任君挑選，或許這就是鄉下最新鮮的販售方式。
老先生看見我用好奇眼神凝望著他的貨物，穿著和打扮看起來也不像是當地的人，便問：「你來這裡做什麼的？是記者嗎？」
我尷尬的露出了笑容說：「我是來找加祿車站的啦！」
「往前走一點就素了啦！混近、混近」正在挑魚的婆婆用一口台灣國語跟我講著。

▲▼ 屏東加祿車站｜JIALU STATION。（圖／許傑 提供）

▲加祿車站前的道路筆直劃開兩旁的芒果園，適逢芒果開花的季節到來，陣陣花香撲鼻而來。
告別了漁夫與婆婆們我繼續前進，柏油路的兩旁風景從矮房轉換成整片開花的芒果樹園，蜜蜂正嗡嗡的飛舞在花海中採蜜，樹海的一端我看見了加祿車站的黃色屋頂。

▲▼ 屏東加祿車站｜JIALU STATION。（圖／許傑 提供）

▲加祿車站的廣場上畫有Ｈ的標誌，表示這是直升機的停機坪。
「這車站廣場也大的太誇張了吧！」來到加祿車站的站前廣場我忍不住的說，台灣哪個車站比的上加祿車站的跋扈，竟然擁有直昇機停機坪。

▲▼ 屏東加祿車站｜JIALU STATION。（圖／許傑 提供）

▲加祿車站因緊加祿堂營區，車站甚至擁有直升機坪，被鐵道迷譽為「最大的小站」。

▲▼ 屏東加祿車站｜JIALU STATION。（圖／許傑 提供）

▲燕子一隻一隻的飛進了車站大廳，在大廳的一角築了個燕窩，或許是我腳步過於回盪，燕子不安的探頭望著我。
「咦？這麼大的車站怎麼一個人都沒有？」我心裡浮現這樣問句時。
「你是來這裡旅行的嗎？」站務員說。
「是阿，我想要買紀念車票！」
「有比較便宜的加祿、東海和加祿、康樂兩種，你要哪一種？」

▲▼ 屏東加祿車站｜JIALU STATION。（圖／許傑 提供）

▲▼ 屏東加祿車站｜JIALU STATION。（圖／許傑 提供）

▲站務人員一邊從小抽屜裡面拿出了兩張車票，放上機器壓印日期，一邊拿出了一個裝滿著紀念章的小木盒，共有六種紀念章來給我蓋。
加祿、康樂與加祿、東海分別代表「加官晉祿、健康快樂」、「福如東海」兩種涵義。所販售的紀念款車票和追分成功、永保安康一樣屬「厚票卡」，可特別收藏之外，更可持車票搭乘當日列車前往東海或康樂站。
「兩種都要！」興奮的說。

▲▼ 屏東加祿車站｜JIALU STATION。（圖／許傑 提供）

▲「你是今天車站的第一個旅客，歡迎參觀！」在站務人員同意下，我進入加祿車站月台區參觀。

▲▼ 屏東加祿車站｜JIALU STATION。（圖／許傑 提供）

▲加祿車站以地下道連接車站與月台，但這麼大的車站，平均日進出人數不到20人。

▲▼ 屏東加祿車站｜JIALU STATION。（圖／許傑 提供）

▲▼ 屏東加祿車站｜JIALU STATION。（圖／許傑 提供）

▲第一月台側的地板上寫著「夜間婦女等候區」，我莞爾的笑了，因為加祿車站並沒有夜間的車次，這個等候區形同虛設了，站在荒蕪一人的月台，讓我想起來枋山車站也是如此冷清。

▲▼ 屏東加祿車站｜JIALU STATION。（圖／許傑 提供）

▲加祿車站為三等站，僅有兩座島式月台。配合南迴鐵路電氣化工程，照片中的第一月台已於2018年6月停用拆除

▲▼ 屏東加祿車站｜JIALU STATION。（圖／許傑 提供）

▲▼ 屏東加祿車站｜JIALU STATION。（圖／許傑 提供）

▲鐵道上還停著一些車廂。

▲▼ 屏東加祿車站｜JIALU STATION。（圖／許傑 提供）

▲台鐵原計畫將加祿車站作為南迴線調車基地之用，因車站前的用地廣闊，但因爲加祿車站的使用人次太少，因而罷休。讓這個小小的大站，留下了大大的遺憾。
離去前，「歡迎下次再來加祿車站、也祝你旅途愉快喔！」站務員向我作道別的問候，這舉動讓這次加祿車站的旅行留下了溫暖的印象，感受到台鐵人的最真誠的熱情與親切。
台鐵目前有多種深受歡迎的吉祥車票，最高人氣是「永保安康」、「吉安壽豐」、「追分成功」，而來到南迴線，加祿車站至東海車站的「加祿東海」火車票有加官晉祿、福如東海的語意，也是深受鐵道迷喜愛收藏的票組，你收集到了嗎？

加祿車站｜JIALU STATION
隸屬路線｜南迴線
台鐵編號｜204
車站位址｜屏東縣枋山鄉加祿村會社53號
上行車站｜枋寮車站
下行車站｜內獅車站

許傑，旅行圖中。
我是許傑，是個誕生於1990年的水瓶座男生，喜歡用天馬行空的想法去實行生活，也熱愛寶可夢。從18歲那年自己許下的目標，要帶著相機拍下全台灣368個鄉鎮風光，以一圖一故事傳遞出這些地方的大小故事。
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關鍵字： 加祿車站 屏東旅遊 鐵道迷 火車 直升機 停機坪 許傑

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