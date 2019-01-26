景觀橋天王之一！新北三重「辰光橋」約會、攝影好去處

我是許傑，是個誕生於1990年的水瓶座男生，喜歡..

點評：真的好美啊！

文、圖／許傑

三重區的「辰光橋」是新北市「人行景觀橋四大天王」中的最後一座，與新店陽光橋、新莊新月橋、汐止星光橋等三座人行橋樑串連起了「日月星辰」的主題，這四座橋樑不僅提供了行人更友善的人行空間，也讓附近居民多了一個休閒的好去處。而像我這樣的攝影愛好者來說辰光橋更是讓我多了一個拍夜景、拍夕陽的好地方。

新北市近年積極整頓水岸空間，在許多河濱公園積極造景，闢建了許多美麗的景觀橋，繼新莊新月橋、新店陽光橋、汐止星光橋後，位於台北捷運及機場捷運交會的三重站的「大台北都會公園」又有一座新的景觀橋誕生，它是「辰光橋」。

從捷運桃園機場線與台北捷運新莊線共構的三重站出站後隨即就是大台北都會公園，不管是搭乘桃園捷運或是台北捷運要來大台北都會公園或幸福水漾公園都很方便了。





▲我一直很喜歡大台北都會公園，因為有新北大橋襯托著寬闊的綠地、漂亮的窪地，接著才是那些提供給旅客拍照用的人造裝置藝術。

近年雙北地區大大小小的公園一座一座興起，各式各樣的主題讓新北市民有了更多的公共空間的選擇，許多公園也都積極做出差異、發展各自的特色，像是位於三重區的「幸福水漾公園」同屬於大台北都會公園的一部分，也是利用「二重疏洪道」內的空間，整併成一座巨大的水岸綠地，在2010年時隨著新北大橋的落成而啟用。

因為距離我住的新莊很近，有時候會在傍晚的時候來這邊騎腳踏車看夕陽，或者是坐在草地上放空，之前熱血一點的時候也會來此抓寶可夢，也偶而會和朋友來這裡野餐、看夜景，是新北市所有水岸公園中我最常拜訪的一座公園。









▲大台北都會公園利用疏洪道用來排洪的空間闢建公園，佔地非常寬廣，也因為具有排洪作用，公園內不可以種植太多阻礙物或是建物。





▲幸福水漾公園前身為野花公園，與週邊許多大小河濱公園：荷花公園、親水公園、中央公園、追風廣場、水上運動中心和五股生態濕地等等並稱「大台北都會公園」，是新北市中規模數一數二大的河濱公園。













辰光橋在2018年底剛完工，從桃園機場、台北捷運共構的三重站延伸而出，只要出了捷運站就可以直接走上天橋，從不同的視角俯瞰位於二重疏洪道的大台北都會公園。



因為鄰近捷運三重站，辰光橋的落成連結了原本疏洪道獨立的左右兩岸，旅客從三重站出站後就可以沿著天橋慢慢散步到另外一側的重劃區，走過去一點還可以到古蹟「先嗇宮」參拜。





▲捷運機場線的高架橋沿河濱公園河堤而建，站在辰光橋上就可看見可愛的桃園捷運在軌道上奔馳的樣子，遠方的觀音山也一覽無遺，視野極佳。





▲大台北都會公園緊鄰台北捷運與桃園機場捷運共構的三重站，可從三重站的1A出口出站，就可以直接銜接辰光橋了。





▲站上辰光橋望向北方看去就是壯闊的觀音山，桃園機場捷運奔馳在下方的樣子顯得有點迷你，好可愛。





▲這天天氣很好，我站在辰光橋上眺觀音山外還有落日餘暉的美景。





▲漫步在辰光橋上，白天、晚上都有不同的景緻令人流連。

辰光橋以牛郎織女重逢的傳說為主軸，橋台特別設計雙曲線，橋面上更有景觀溪流、戲水地毯、輕食廣場、綠化植栽及五處造景。不論是從平地面或者從辰光橋上看出去的風景都與過去截然不同，隨著日夜變化，辰光橋都有不同的美麗產生。





▲辰光橋全長605公尺，以行人專用天橋為主題。設有兩座電梯提供老人或是行動不變之旅客使用，可以直接從公元的平面端搭乘電梯至橋上欣賞風景。





▲另外一側則是可以看見壯闊的「新北大橋」。





▲遠一點還可以看見板橋「新板特區」的裙樓。





▲鵲鳥造型的休息區晚上也會點起五顏六色的光雕，許多來抓寶的行人也都會坐在此休息，可說是意外的熱鬧。





▲從白天到晚上辰光橋都有不同的迷人呈現，雙層、雙曲線的橋台的觀景層很豐富，只要搭配藍調時間來拍攝辰光橋可以獲得更豐富色彩的畫面。



▲辰光橋兩座電梯的出口周邊也有做星座光雕，也是不錯的攝影元素。





▲隨著辰光橋橋體亮燈，搭配新北大橋光雕，許多散步在此的旅客也都紛紛拿起手機拍攝紀錄下眼前的美景。





▲大台北都會公園中可以拍攝到桃園機場捷運三重站的漂亮夜景。