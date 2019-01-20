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下車就能看海！台鐵6座臨近太平洋秘境車站　買票就出發

許傑,旅行圖中 許傑

我是許傑，是個誕生於1990年的水瓶座男生，喜歡..

點評：搭火車去看海囉～
ETtoday餓勢力

▲台鐵六座下車就看到太平洋的小站。（圖／許傑提供）

文、圖／許傑

在台灣想看海很簡單，不會開車也沒關係，從買張車票就搭火車出發去看海。從台北出發，搭上台鐵列車，搖搖晃晃的過了福隆，一片蔚藍海岸線隨即映入眼簾。宜蘭海岸沒有擁擠人潮，靜伏在太平洋上的龜山島，獨享的看海時光。嚴選宜蘭六個靠太平洋的秘境車站，下車後走幾步路，就會遇見許多美麗的風景。現在就讓我們買張車票，享受一個人的看海計畫吧。

▲台鐵六座下車就看到太平洋的小站。（圖／許傑提供）

石城車站．最早迎接日出的車站

區間車過了熱鬧的福隆車站後，隨即進入宜蘭第一個車站「石城車站」，這座車為台灣最東邊的車站，也是最早迎接日出的小站。來到這座僅停靠區間車、日平均不過五十人進出站的車站，下車站在月台上就可以看見太平洋的蔚藍，鼻息之間都可以聞到海洋的香氣。步出無人剪售票的車站閘口，車站旁有一處較高的平臺，則是可以捕捉火車駛過太平洋邊緣的景象。

▲台鐵六座下車就看到太平洋的小站。（圖／許傑提供）

沿著台2線濱海公路往北走，約15分鐘，即可到達靜謐的石城漁港，天氣好時更可以遠眺龜山島，可以看見漁人在岸邊修補漁網整裝的日常工作的景象。在過去即是舊草嶺隧道和石城服務區，車道、鐵道與海岸相互輝映，騎上一段山海小徑，瞬間讓人忘掉所有壓力。石城車站雖不像前一站福隆車站一般熱鬧與廣為知悉，卻擁私藏一片寧靜漁村風景。

▲台鐵六座下車就看到太平洋的小站。（圖／許傑提供）

大里車站．遇見最美的蔚藍海岸

多雨的宜蘭，難得晴朗就要說走就走，搭上區間車途中風和日麗的景緻讓人感受到喜悅，搖晃之間來到了大里車站，大里也是草嶺古道的起點，在秋天最適合觀賞壯麗的芒花，也曾是電視劇《那一年的幸福時光》的拍攝場景。

▲台鐵六座下車就看到太平洋的小站。（圖／許傑提供）

沿著充滿浪花氣息的步道，走到了伯朗咖啡館、途經天公廟、最後來到了大里老街，老街沿著海岸線的邊際而築，是個世代與太平洋共存的小村落。老街盡頭銜接大里漁港，漁港旁有一整片綿延的礁石與肉粽角混合的海岸線，站在漁港碼頭的邊際，港內的海水在陽光折射下波光粼粼的發出一顆顆的小星星，港外的遠方就是宜蘭的守護島「龜山島」，而那太平洋上的幾艘小漁船，正貼著龜山島而前行。靜靜的坐在堤防上，讓徐風吹走都市帶來的喧囂與煩憂，這裡看出去的海洋，有種魔力，是讓人看過一次就陶醉的魔力。

▲台鐵六座下車就看到太平洋的小站。（圖／許傑提供）

大溪車站．滿喫！黑潮來的豐富漁獲

從台北車站出發，不到兩小時區間車車程，就可以來到最「海味」的車站「大溪車站」。離開無人車站，跨過台二線沿著海岸線步道往南步行，來到了全台灣最幸褔的小學「大溪國小」，這是一座緊靠著海的美麗小學，也提供露營活動租借，旁邊的海灣則是新人外拍婚紗的秘境，更是衝浪客的天堂「蜜月灣」。

▲台鐵六座下車就看到太平洋的小站。（圖／許傑提供）

若沿著步道往北行，氣氛忽然換了一個頻道，中午開始一艘艘漁船正停靠港內卸下滿滿漁獲，港邊滿是叫賣漁獲的魚販，從深海魚到蝦蟹，琳瑯滿目裝在簍子裡的一字排開，任君挑選，這裡就是著名的正港龜山島鮮撈仔「大溪漁港」，除了在港邊美食廣場可以看海吃海鮮，以公斤計價便宜又新鮮的海產更讓熟客趨之若鶩，在這裡旅人們可以感受到討海人樂天的性格，每一寸空間都填滿了熱情海味。

▲台鐵六座下車就看到太平洋的小站。（圖／許傑提供）

龜山車站．和龜山島說早安的靜好

列車沿著太平洋的邊緣緩緩地駛來到了龜山車站，步出車站，尚未日出前的空氣帶有些涼意，站前的那一棵大樹隨風搖曳，海潮聲隨著海風貫穿耳邊，而那日日映照的第一道曙光的龜山車站，立面早已爬滿了歲月痕跡，展現著滄桑美。

▲台鐵六座下車就看到太平洋的小站。（圖／許傑提供）

沿著車站前的省道走，隨即到了梗枋漁港，港內早已有許多漁民正在整裝著漁船，港上的提防外就是龜山島的稜線。坐在堤防上，天空逐漸染紅了一些許，手上捧著一份頭城道地的早餐，搭配著從太平洋上滾滾而出的鵝蛋黃日出，灑下了一道道溫暖的光芒，光芒下的龜山島，正與我說早安！龜山車站雖不比其他車站來的華麗，卻是以一種低調之姿，藏身在這東北海岸線上，日出感染。

▲台鐵六座下車就看到太平洋的小站。（圖／許傑提供）

外澳車站．宜蘭的天然玩水樂園

外澳車站為無人小站，大概是五個車站裡出入人數最多的小站，也是最有異國色彩的聚落。走過天橋，站在車站外的廣場，眼前是車水馬龍的濱海公路，頭頂上的天空則滿是有著五彩繽紛色彩的滑翔翼紛飛，更依稀聽見海浪的聲音。
穿過了濱海公路到對岸，就是宜蘭最著名的賞鯨、玩沙、和衝浪聖地「烏石港」。車站周邊經營衝浪教學的店家林立，每當浪湧的季節，更有許多國內外衝浪客慕名而來，在湛藍海水與白浪之間找尋平衡點，在這裡生活、創業、開民宿、開餐廳酒吧的也有，增添了這寧靜的外澳車站的一點熱鬧氛圍。

▲台鐵六座下車就看到太平洋的小站。（圖／許傑提供）

夏天的外澳沙灘，是許多人來宜蘭玩水的首選，服務區裡沖水設備齊全，美食餐廳林立，想更貼近海洋的還可以選擇到烏石港坐賞鯨船遊龜山島，就算不玩水，喝個下午茶，曬曬太陽、踏踏浪、感受海水的沁涼，都是一趟療癒舒壓的旅程。

▲台鐵六座下車就看到太平洋的小站。（圖／許傑提供）

東澳車站．打開太平洋的調色盤

莒光號停靠在東澳車站月台，下車的乘客幾乎都是東澳的居民。他們從城市裡帶著大包小包的行囊返鄉回到東澳車站；而旅人們也是帶著大包小包的行李，則是準備來探索東澳。
當莒光號駛離了月台，橘色的車廂奔馳在翠綠的山巒下，高架化的東澳車站，站在月台上就可以看到東澳灣的美麗海水藍，陣陣涼風吹來，沁涼的都讓人忘記了現在還是盛夏的時光。東澳車站前沒有市區車站那樣吵雜的站前商圈，也沒有會纏著人招攬生意的小黃司機，東澳車站外的一切都非常的寧靜而純樸。

▲台鐵六座下車就看到太平洋的小站。（圖／許傑提供）

來到東澳車站，走半小時可以到東岳冷泉泡泡腳消暑，走路一小時，可以到爆紅秘境粉鳥林漁港，吹吹太平洋來的風。

許傑，旅行圖中。
我是許傑，是個誕生於1990年的水瓶座男生，喜歡用天馬行空的想法去實行生活，也熱愛寶可夢。從18歲那年自己許下的目標，要帶著相機拍下全台灣368個鄉鎮風光，以一圖一故事傳遞出這些地方的大小故事。
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關鍵字： 台灣旅遊 許傑 石城車站 大里車站 大溪車站 龜山車站 外澳車站 東澳車站 火車站

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