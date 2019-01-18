最美走春景點「孩沙里花海」！台灣10大景觀花田在雲林

我是許傑，是個誕生於1990年的水瓶座男生，喜歡..

點評：春天最適合到花海拍拍照

文、圖／許傑

雲林縣莿桐鄉的「孩沙里」是全國十大景觀花田的所在地，每年春節前後是孩沙里花海盛開的季節，以孩沙里為中心的附近都大面積種植著向日葵、油菜花還有不同顏色品種的波斯菊。2019的孩沙里花海佔地寬達30公頃，其中20公頃就以波斯菊花為主，不僅吸引了不少附近的居民前去賞花，許多人也慕名前往，花期將持續到農曆春節連假結束。

孩沙里花海面積寬廣，來到莿桐花海的地點主要以雲156縣道29公里處的孩沙里社區沿線為主，花卉種植的種類以非常受歡迎的向日葵、黃澄澄的油菜花及三色波斯菊為主。過年期間為盛開期，總會吸引大批遊客前來爭相拍照，是雲林最熱門的走春景點。

▲開車下西螺交流道後往莿桐走，接著轉入通往饒平村的「雲林156線道」，縣道的兩旁映入眼前的是一大片的美麗花海。每年農曆年前後是雲林縣莿桐鄉最繽紛美麗的季節，這裡的花海隨風搖曳，整片花團錦簇的當背景好夢幻。偶而還會看到住在附近的小朋友跑到花田邊捕捉蝴蝶，這就是台灣鄉村最純粹也樸實的美景吧。





▲很多不同層次的粉紅色波斯菊組成這一大片花海，偶而還會發現一些很稀有的漸層花瓣波斯菊。

▲我最喜歡的是粉色、橘色、白色、紅色組成三色的波斯菊花海，一大片的花海隨風搖曳，每一朵都像個少女一般嬌羞。

▲孩沙里花海是可以自由下去花叢中拍照，但有時候還是要發揮公德心，別踐踏到花朵了。

▲雲林莿桐孩沙里向日葵種植面積達10公頃以上，非常壯觀。





莿桐鄉每年都特別舉辦了花卉相關活動，把當地的花海一併的整頓和主題規劃，讓美麗的花卉替孩沙里打響知名度。這些花看似美麗也都具有獨特的功用，是台灣冬季休耕後最適當的綠肥作物，主要用來改良土壤理化性及增進地力，無心插柳的景象也造就了大地不同的四季風貌，讓這個孩沙里小村落有了不同的生命力。