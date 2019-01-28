號稱「台北人的胃」　寧夏夜市必吃美食特蒐！

我是許傑，是個誕生於1990年的水瓶座男生，喜歡..

點評：每次去寧夏夜市，真的就是大滿足！尤其是那脆皮多肉的蚵仔煎～～

文、圖／許傑

寧夏夜市位於大同區的寧夏路上，是台北著名的夜市。因為美食攤販夠集中，東西好吃，成為國外旅客來到台北想找夜市吃東西的最佳選擇。

夜市是台灣文化的縮影，逛一回夜市可以深刻感受到台灣的飲食文化，除了可以用銅板價吃到好吃的台灣美食，更能感受夜市所帶來的人情味。寧夏夜市是我在台北僅次於士林夜市最常逛的夜市，雖然全長雖然只有饒河街夜市的3/1，卻是集結了台灣最經典、美味的夜市小吃，走進夜市裡，可說是臥虎藏龍，每家攤販拿出看家本領，做出最美味的「味自慢料理」，寧夏夜市麻雀雖小，五臟俱全、應有盡有。

寧夏夜市距離台北車站不遠，搭乘台北捷運到雙連站走一號出口後沿著指標走路約十五分鐘即可抵達。也因為靠近台北火車站、華陰街、重慶北路、圓環等地，附近非常熱鬧，

寧夏夜市入口處的「賴蚵仔煎」是我每次到寧夏夜市都會拜訪的一家店。

「賴蚵仔煎」的蚵仔煎外皮別於其他家蚵仔煎的做法，煎的較為焦脆，吃起來脆中帶軟的口感是我很喜歡的味道，再搭配一碗鮮甜的蚵仔湯，大大滿足。

寧夏夜市以寧夏路延伸而出，短短700公尺的距離，各種以臺灣小吃為主一應俱全。

1908年日本人依照「市區改正」計劃建立了台北圓環，並在外圈種植七里香、中間種植榕樹，還設置了休憩用的草坪、座椅，成為圓環公園，帶動了周邊人潮的聚集。有了人潮就有金潮，許多攤販湧入做起生意，成為台北圓環過去的繁榮光景。但隨著世界大戰爆發後實施宵禁令，禁止了圓環夜市活動，也將原本休憩用的公園改挖成防空滅火用的蓄水池，圓環夜市就此畫上休止符。隨著台灣光復後，蓄水池填平重新打造圓環，那些攤販再次返回聚集，夜市榮景因此重現，還擴大到了周邊的寧夏路及重慶北路，這是寧夏夜市演變的的樣子。

寧夏夜市以寧夏路旁的店家及夜市路邊攤販為主，攤販大約傍晚五點過後才會開始出現。

來到寧夏夜市，不用特別做功課也沒關係，因為攤販商家半數以上為老字號，更是台北許多小吃品牌的發源地，從豬肝榮仔豬肝湯、圓環邊蚵仔煎、蚵仔煎大王、東石鮮蚵蚵仔煎、鴨頭正二代蛋包瓜仔肉湯、環記麻油雞、里長伯臭豆腐、魷魚羹、蒸餃、豆花、詹記滷味(雞腳翅)、胡椒餅、劉芋仔蛋黃芋餅、蛋包蝦仁湯、知高飯、宏冠土魠魚羹、酸辣麵、大橋頭純糖麻糬、林記燒麻糬等等，每一家店都有著相當的歷史與擁戴者，而我習慣是看哪個攤販人潮多，那家店就一定是經典名店，去吃就對了。

位於寧夏夜市裡的這家蚵仔煎大王為台北老店，用餐時刻總能看見滿滿的旅客在裡頭品嚐蚵仔煎。

看著老闆在煎鍋上熟練的煎煮著一盤盤蚵仔煎，動作好像機器人般的迅速敏捷，快速的煎出了一盤盤蚵仔煎，讓人驚歎不已

在蚵仔煎大王除了蚵仔煎外，也推薦吃蚵仔炒飯搭配麻油腰子湯，冬天吃這樣的組合最暖胃。

即便是平日的下雨天，每家攤販前都還是擠滿了用餐的人潮。

寧夏夜市在許多夜市競賽的主題中奪得過很多獎，如「最好逛夜市」、「最美味夜市」、「最有魅力夜市」、「最環保夜市」及「最友善夜市」冠軍，都讓寧夏夜市擦亮了光環，只要太陽下山過後的時間，寧夏夜市就會湧入大量人潮前來覓食，有觀光客、附近居民還有剛下班的上班族，因此寧夏夜市有「台北人的胃」之稱。

寧夏夜市在整題的規劃下，已經發展成「國際化夜市」，不僅提供中、英、日、韓等各國語言的對應菜單外，也用了很多圖片來表示餐點的樣子。

特別的是，每間攤販的立面提供了「悠遊卡」刷卡消費，也提供「支付寶」、「街口支付」、「Line Pay」等電子支付方式，讓國外旅客到夜市來消費更方便，而且店家服務過程中手不沾錢，也更衛生。

秋雲潤餅也是寧夏夜市裡的老店，很難想像潤餅攤可以做得這麼有質感。

潤餅也是台灣人節慶會吃的經典美食，像我們家就習慣在清明節時自己在家包潤餅，而現在想吃不用這麼麻煩，只要到寧夏夜市的秋雲潤餅買一份，馬上就吃的到了。

蛋包瓜仔肉湯也是寧夏夜市才有的特色美食。

瓜仔肉湯搭配肉羹後打上一顆半熟蛋，台灣其他地區很少有這樣的吃法，這也是寧夏夜市才有的攤子。

鮮甜的湯頭搭配蛋汁的香氣與滑嫩感，真的讓人一口就愛上了這家店。

里長伯臭豆腐也是寧夏夜市中深受歡迎的一家店，也是我每次到寧夏夜市都必訪的一間小攤子。

點餐的時候記得跟老闆說辣度，否則不習慣吃辣的人肯定會辣到吃不下口。

詹記古早味水果攤，這裡販售的薑汁蕃茄是我最喜歡的吃法、還有經典的香蕉芭樂汁。

現打的果汁系列，就屬木瓜牛奶最受歡迎。

薑汁番茄是台灣南部的吃法，牛番茄切片後沾上特製的薑汁醬，口味獨特，在北部地區除了寧夏夜市外很難吃到。

銅板價的串燒炭烤。

那家骰子牛專賣店的牛肉在烤網上滋滋作響；忽然遠方一股味道傳來，台灣人肯定都知道這是臭豆腐的味道。找個地方坐下來吃東西，邊看人來往的人流，這是台灣最特有的餐飲體驗方式。

走進寧夏夜市，一條街內的美食攤販集中，提供的餐飲從酸、甜、苦、辣、炸、煎、蒸等等應有盡有，種類相當豐富，比起士林夜市分散的攤位來說，寧夏夜市三步就能找到一家美味，是許多吃貨朝聖的好地方。

寧夏夜市

地址：台北市大同區寧夏路

營業時間：17:30-00:00