中和板橋吃貨看過來　中和環球購物中心將引進4家人氣餐廳



▲中和環球購物中心將引進4家人氣餐廳。



記者黃士原／台北報導

中和板橋地區的吃貨又有新餐廳可以嚐鮮了！看好人氣美食的吸客能力，中和環球購物中心將引進4家人氣餐廳，分別是位於B2的日本迴轉壽司壽司郎、四樓的瓦城集團旗下時時香與BELLINI Pasta Pasta，以及位於一樓春水堂，以後來逛街又有新餐廳可以吃了。



▲不只壽司，台灣壽司郎還供應麵食與炸物。(圖／記者黃士原攝)

壽司郎

日本最大的迴轉壽司業者壽司郎（スシロー），繼台灣1號店（台北旗艦店）、2號店「台北中華路店」及高雄夢時代店之後，第4家分店將落腳在新北市中和環球購物中心的B1，直接跟爭鮮迴轉壽司短兵相接。目前壽司郎新北中和環球店近期開始進行裝修。

餐點應該相差不多，以壽司郎台灣旗艦店為例，的副餐及飲料等大約130種餐點，其中壽司類有80種，其中包含5款日本高人氣的鮪魚握壽司、炙燒羅勒鮭魚握壽司、炙燒上等星鰻握壽司、大切生鮭魚握壽司、麻辣赤蝦握壽司，不過實際上還要等開幕後才能得知最正確的菜單。價格上，除了部份限定壽司之外，壽司郎多數的壽司都是40元（紅色盤），其他少數的60元銀色盤、80元的金色盤。



▲時時香主打跨菜系中式料理。(圖／記者黃士原攝)

時時香

瓦城泰統集團第六品牌時時香RICE BAR於2017年初在台中登場，主打跨菜系中式料理，而在台中、新竹之後，終於在2019年初北上開店，台北首家門市就進駐微風南山6樓，而中和環球購物中心的時時香將是北部的第二家店。

時時香集結川、台、粵等所有熱門中式人氣名菜，加上獨家配方，一餐即可全享「跨菜系中式美味」，如3.5杯雞有別一般三杯雞，特別選用「去骨的雞腿肉」，加上獨家配方特製的花雕酒與吸睛十足澎湃、高聳的薑片；川菜經典升級版超級麻婆豆腐除利用特調的花椒辣醬和豬胛心肉末一起熱炒，而且特別加入鴨血搭配嫩白豆腐的巧思；無敵豆酥嫩魚將炒得香酥又金黃的豆酥，以雙倍分量覆蓋整片雪白嫩魚，相當下飯。



▲跟手心一樣的廣島牡蠣義大利麵。(圖／BELLINI Pasta Pasta提供)

BELLINI Pasta Pasta

東京風義大利麵品牌BELLINI Pasta Pasta也要進駐中和環球購物中心。BELLINI Pasta Pasta在2019年新的一年以「冬日海鮮祭」為主題，推出冬季限定餐點，首推掌心大的廣島牡蠣義大利麵，只到3月17日。BELLINI Pasta Pasta 特別嚴選每年1到3月為產季、有海之牛乳之稱的廣島縣牡蠣入菜，將三顆掌心差不多大的廣島牡蠣，表面煎的酥香微焦，搭配菠菜，與主廚以牛奶獨家調製而成的和風醬汁拌炒，並擠上一點檸檬就完成。



▲春水堂熱巧克力珍珠鮮奶茶。（圖／翻攝自春水堂臉書專頁）

春水堂

創立於1983年的春水堂，開創冷飲茶潮流，現在已發展成數十種特色茶飲，也更豐富了冷飲茶的喝法與風味，而珍珠奶茶雖然非春水堂所創，但人氣很高，網友票選最好喝的奶茶排行榜幾乎都得到春水堂。除了招牌珍珠奶茶外，過去「巧克力奶茶」也是長年熱銷單品，但2016年因為原物料短缺而下架，日前春水堂在臉書專頁宣布，從即日起巧克力奶茶強勢回歸，且進化成「熱巧克力珍珠鮮奶茶」。



中和環球購物中心

地址：新北市中和區中山路三段122號

電話：02 7731 7999



