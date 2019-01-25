披被到繼光香香雞這5家門市打卡　前15名就送床包組及炸雞餐



▲披被到這5家門市打卡，前15名繼光香香雞就送床包組及炸雞餐。(圖／繼光香香雞提供)



記者黃士原／台北報導

春節前夕式炸雞品牌繼光香香雞聯手寢飾品牌跨界合作大玩趣味梗，只要在於1月29日披著棉被（被子）至繼光香香雞全台限定5家門市打卡，前15名完成的民就送千元法蘭絨床包組以及繼光香香雞「吉祥如意餐」1份。

全台限定5家門市分別是臺北開封、新北府中店、新竹中正店、臺中繼光店、高雄大魯閣草衙道，只要各店前15名消費者完成FB或IG打卡分享(不用消費)便可獲得千元法蘭絨床包組以及繼光香香雞「吉祥如意餐」（中份香香炸雞+鮮炸魷魚+粹釀酸梅湯）。繼光香香雞表示，這5家門市會在前一晚就拉出排隊動線，當天開始營業之後就會針對完成打卡的前15名民眾發放號碼牌，再憑號碼牌領床包組及炸雞餐。





▲繼光香香雞「吉祥如意餐」（中份香香炸雞+鮮炸魷魚+粹釀酸梅湯）。(圖／繼光香香雞提供)

另外，同集團的金子半之助與日本橋海鮮丼つじ半(Tsujihan)在過年也有活動，金子半之助從初一(2/5)~初六(2/10)，也特別推出春節限定套餐販售—「開運雙人餐」及「報喜三人餐」，只要在春節期間點購任一碗天丼，即贈送一張「食來運轉分享券」 (價值1584元，數量有限贈完為止)。





▲金子半之助的上天丼。（圖／金子半之助提供)

而日本橋海鮮丼つじ半(Tsujihan)則是於2月2日~2月10日春節9天連假，祭出「金醇美饌賀新年」活動，凡點購任一套餐，即贈送一張「2019尊榮專屬優惠卡」(價值1726元，數量有限贈完為止)，無論是分享券還是優惠卡，3月~6月每月提供各式超值好康優惠，最高還可以免費兌換價值680元的套餐一份。

繼光香香雞披被春節活動全台指定門市資訊：

臺北開封店：台北市中正區懷寧街12號

新北府中店：新北市板橋區中山路一段19號

新竹新竹中正店：新竹市東區中正路3號

臺中繼光店：台中市中區繼光街91號

高雄大魯閣草衙道：高雄市前鎮區中山四路100號大道東3F