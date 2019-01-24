珍寶海鮮推平日3人套餐　每人550元可吃到6道菜色



▲精選美味3人套餐每人550元。



記者黃士原／台北報導、攝影

看好歲末年終消費者聚餐需求大增，珍寶海鮮也推出新菜，融合新加坡風味及精選台灣優質食材入菜。另推出兩款超值平日套餐，像是精選美味3人套餐每人550元，即可一次品嚐6道菜及甜品飲料，也針對蟹粉們規劃樂享鮮蟹3人套餐，每人990元。





▲鮮味牡蠣粉絲煲。選台灣嘉義東石出產飽滿鮮甜的特極牡蠣，烹煮過程保留牡蠣川燙後的精華原汁，加入畫龍點睛的豆豉襯出珍寶冬菇醬特殊鮮甜味。

為解決過往東方料理以單點呈現，消費者選擇菜色在預算及份量上都需傷透腦筋，珍寶海鮮自2018年陸續推出套餐試水溫，銷售反應極佳，2019年開春就祭出3~6人超值平日套餐，只要揪到3個人以上，就能以每人550元吃到30年經典菜色與年度必吃新菜。





▲佛缽飄香。選用高雄甲仙芋頭做成佛缽，炸至酥香味後濃郁芋香與綿密口感，搭配使用蠔油略略調味，鍋氣十足的時蔬配料。





▲酸辣酥炸雞腿排。雞腿排摒棄台式高溫油炸，針對雞肉特性，採用裹粉中溫油炸封存肉汁，搭配清脆鮮蔬及炸至酥香的鱈魚香絲。

另外，珍寶海鮮也在1月14日推出首季新菜，結合台灣新鮮食材入菜，運用台灣在地的海陸鮮味與多款鮮蔬，結合新加坡珍寶海鮮獨門醬料及烹煮手法，推出6道風味餐點，分別是鮮味牡蠣粉絲煲、金香海瓜子、酸辣酥炸雞腿排、香辣松阪豬、佛缽飄香、海鮮白玉羮。