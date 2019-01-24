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全球首次　米其林三星葡京酒店8餐廳3月客座君品酒店頤宮

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▲米其林三星葡京酒店8餐廳3月客座君品酒店頤宮。(圖／君品酒店提供)
▲米其林三星葡京酒店8餐廳3月客座君品酒店頤宮，左起為新葡京酒店8餐廳行政總廚謝錦松、君品酒店頤宮中餐廳行政主廚陳偉強、頤宮中餐廳行政主廚陳泰榮。(圖／君品酒店提供)

記者黃士原／台北報導

想吃米其林三星葡京酒店8餐廳的美食不用搭飛機了！君品酒店頤宮中餐廳去（2018）年成為全世界第5家米其林三星中餐廳後，今年將邀請與澳門新葡京酒店8餐廳來台客座，這也是米其林史上頭一遭兩家米其林三星中餐廳，共同舉辦客座活動。客座時間為3月8日至3月9日，午/晚宴每位NT$12,800+10%。

新葡京酒店8餐廳行政總廚謝錦松擁有逾50年酒店餐飲經驗，於2015年應邀出任澳門新葡京酒店「8餐廳」行政總廚一職。謝師傅於1969年開始他的廚藝生涯，曾於世界各地的五星級酒店擔任主廚一職，曾於馬來西亞的喜來登酒店擔任中餐行政總廚達6年，其後，謝師傅在香港深灣遊艇俱樂部擔任中餐行政總廚逾5年，在2007年謝師傅於香港文華東方酒店的中餐廳擔任行政總廚，後來出任香港唯港薈酒店中餐廳之行政總廚達9年。


▲米其林三星葡京酒店8餐廳。（圖／君品提供）

君品酒店頤宮中餐廳米其林星耀宴
日期: 2019/03/08~09(午/晚宴)
價格: 每位NT$12,800+10%
地點: 台北市承德路一段3號17樓 頤宮中餐廳

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 美食情報 葡京酒店 8餐廳 頤宮

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