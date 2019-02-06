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彷彿闖入高海拔森林秘境！陽明山健行、泡湯半日遊提案

點評：走完泡湯真的超舒服～～
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▲陽明山魚路古道,二子坪步道。（圖／記者彭懷玉攝）

▲魚路古道有身處高海拔森林秘境的錯覺。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導、攝影

無論是台北人或其他都市的觀光客，造訪台北一定少不了陽明山，春櫻、秋芒、採海芋、繡球花散發四季之美，還能鑽進古道健行森呼吸，晚上再到溫泉會館泡湯或到景觀餐廳看夜景，去千遍也不膩，以下整理出半日遊懶人包，不想人擠人就來瞧瞧。

▲陽明山魚路古道,二子坪步道。（圖／記者彭懷玉攝）

▲漫步金包里大道，一旁潺潺流水、拱形石橋相伴，帶有空靈的氛圍。

1. 金包里大道（魚路古道）
陽明山園區有10多條步道，其中金包里大道名氣頗盛，全長約2.5公里的大路為昔日運輸茶葉、魚貨的要道，漫步其中，一旁潺潺流水、拱形石橋相伴，彷彿闖入高海拔森林秘境。需特別注意的是，雨後建議穿著止滑鞋前往，因為石階上的青苔會很容易滑倒。

▲陽明山魚路古道,二子坪步道。（圖／記者彭懷玉攝）

▲魚路古道另一頭就是擎天崗。

陽明山公園官方路線建議：
擎天崗城門→許顏橋→叉路口往上磺溪停車場（叉路口往八煙方向至八煙登山口路段，長約2.8公里，因部分路段路基掏空崩塌，步道封閉遊客請勿通行）→上磺溪停車場

▲陽明山魚路古道,二子坪步道。（圖／記者彭懷玉攝）

▲二子坪步道走約40分鐘會到達生態湖。

2. 二子坪步道（蝴蝶花廊）
走完金包里步道，可以再駕車20分鐘到二子坪步道繼續健行，相較金包里步道的幽靜隱密感，二子坪步道視野則開闊許多，1.8公里的步道平緩好走，走約40分鐘會抵達生態公園，生態湖、竹林山均能收進眼底，春天百花齊放時，蝴蝶翩翩飛舞，因此又稱作蝴蝶花廊，走累了就坐下來野餐，與大自然來場親密接觸吧！

▲陽明山魚路古道,二子坪步道。（圖／記者彭懷玉攝）

▲二子坪又稱作蝴蝶花廊，走累了就坐下來野餐，與大自然來場親密接觸吧！

陽明山公園官方路線建議：
二子坪步道入口→休憩涼亭→二子坪

▲川湯溫泉養生餐廳（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲川湯溫泉養生餐廳走日式風格。（圖／IG網友wumoo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

3. 行義路溫泉會館泡湯
走到腳痠後泡湯特別紓壓！如果預算不太高，又想要順路下山，來行義路泡湯是個不錯的選擇。行義路溫泉露頭在磺溪東側的山麓，泉溫從56-80度左右不等，舉凡皇池有難得的鐳泉、走日式風格的川湯等都頗受好評，多數行義路上的溫泉也同時為餐廳，不怕肚子餓沒東西吃。

關鍵字： 台北市旅遊 陽明山 熱血行腳 魚路古道 二子坪步道 行義路 行義路溫泉 走春 春節旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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